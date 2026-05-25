Tak mi Němci sebrali barák po Němcích.
Z nejnovějšího Mercedesu třídy S vystoupil obtloustlý muž a nevzhledná žena, dlouze a nekompromisně zazvonili a vecpali se dovnitř. Zatím co protivná Hildegarde rozmotala pásmo a pořizovala fotodokumentaci, protože ženy umí dělat dvě věci najednou, nepříjemný Kárl mi lámanou češtinou sdělil, že na brněnském sjezdu soukmenovců se konečně rozhodlo, že nadešel čas k napravení křivd a na základě brněnských dekretů od nás převezmou barák po jeho prarodičích, který jsem zdědil po svých rodičích, a už patrně nezdědí můj syn. Jsme prý historicky stejně jen naplaveniny a periferie Svaté říše římské národa německého.
I kdybych si podřezal obě zápěstí, nevytekla by ani kapka krve. Vždyť jsem tu žil od narození a následně chodil do české školy a dobrovolná němčina mě nezlákala, kdo to mohl vědět, teď by se hodila.
Obtloustlý Karl se sotva nacpal do meďoura a z okýnka jen lámaně křikl, něco jako za týden vyřídíme formality. Takže už ani slivovici nevypálím.
Moje bezradnost přerostla v zoufalství. I kočky panikařily o manželce ani nemluvě. Naštěstí máme Policii, musí přece přezkoumat, jestli neni páchán trestný čin krádeže majetku občanem země s kterou nás dlouhodobě pojí přátelské vztahy. Ale že prý jsme v EU jedna rodina a nemám do toho šťourat, ono by se prý taky mohlo stát, že prst spravedlnosti ukáže na moje rodiče. Takže nepomáhá, natož aby chránila.
Nepomohli policajti, pomohou na Městském úřadu. Na vrátnici mi sdělili, že musím na nově zřízený odbor Vrácení ukradeného majetku a vystát frontu do večera, kdy mně nevrlá úřednice přidělila do azylového domu pořadové číslo 479, a když jsem neprozřetelně uvedl, že mám zahradní chatku, zrušila registraci úplně. Najednou nevadilo, že nemá čističku.
Přijeli přesně za týden i se svým právníkem. Tohle nevzdám bez boje. Válka je sice prohraná, ale vyhraji alespoň bitvu a na řadu přišel můj žolík v podobě hypoteční knížky, potvrzující splacení nemovitosti.
Můj významný pohled ale neudělal dojem, natož aby něco zvrátil. Zamávali mi srozumitelně před očima jakýmsi lejstrem a sborově štěkli Völlig ungültig. Víc než slovům jsem rozumněl podání>
Pak se situace náhle a zcela změnila. Příjemný Karel se dotázal, na který účet mají poslat peníze. Podruhé by mi destičky zablokovaly i tepenné krvácení. Patrně si nás škodolibě vychutnají s německou důsledností, a teď všechno odnesu za jejich prarodiče a moje rodiče, ale jakmile mi sdělil, že barák ocenil na 457 214 Eur, začala mi v žilách pomalu opět proudit krev. Jako bonus mi elegantní Hildy oznámila, že mám ještě nárok na dotaci 10 000 Éček od sudetoněmeckého krajanského lansmanšaftu.
Už věřím na spravedlnost a mám radost z nových přátel. Atraktivní Hilda je děsně fajn a Kája rozpustilý klučina. Prý až dostavíme nový dům, máme se k nim přijet podívat. No raději ne, odpady už prosakují, elektrická přípojka je před rekonstrukcí, ale jejich problém, to si mohli zjistit před sepsáním smlouvy. Nakonec co mi je do starého baráku po Němcích.
Ale že to byla velká sláva, když do Svitav přijela první německá jednotka, jen ta česká menšina se ještě zmenšila, asi věděla svoje. Prvotní nadšení ale nebylo jen tak. Sudečtí Němci sice získali říšské občanství, ale také povolávací rozkazy pro všechny bojeschopné muže, aby mnozí z nich padli za dočasně nově nabytou vlast. Tak nevím, jestli takhle úplně chtěli.
foto zapůjčeno a zveřejněno s laskavým souhlasem Muzea Svitavy.
Předešlý fotoblog ROMANCE PLNÁ VELOREXŮ
Jaromír Šiša
Veselá romance plná rozverných velorexů.
Díky trubkové karoserii potažené koženkou, byl velorex jediné homologované vozidlo na světě s plátěnou karoserií. Nebylo vozidla, které by mělo tolik přezdívek a neodolám je ve fotoreportáži používat.
Jaromír Šiša
Litomyšl Lázně ducha, pro dušičku skvělá sprcha.
Vřídlo ani blahodárný pramen v Litomyšli nenajdete. Jako lázeňská terapie se tu ordinuje úsměv, dobrá nálada a skvělá zábava, což nestojí ani kačku. Ani vstupní prohlídka se nevyžaduje, postačí se zúčastnit.
Jaromír Šiša
Famózní veteráni aneb fotoblog na jedno báječný brdo
Když je člověk šikovný, je to hezký, když tím vrací staré věci zpět do života je to moc hezký, a když se s tím podělí s ostatními, je to nejhezčí. To obzvlášť platí pro veterány.
Jaromír Šiša
O tom, jak jsem za komančů hrával bigbít.
Prolajdačená hudebka mi dala nedokončené základní vzdělání. Se stejným nadšením přistupoval k výuce hudby i syn, ale nemohl jsem dopustit, aby následoval příkladu otce, a tak na večírku absolventů zvládl Bugatti step
Jaromír Šiša
Večerníček 60 let, výstava pro děti a seniory jako dělaná.
Jsou témata, která sjednocují bez ohledu na politické smýšlení a pokud byla výstava primárně určena dětem, tak věkový průměr kazili dříve narození. Zahlédl jsem i ucelený zájezd seniorů.
|Další články autora
Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní
Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek....
Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se
Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je...
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta
Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...
Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem
Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní...
Bývalý vychovatel v kauze pašování mobilů do věznice je nevinný, potvrdil soud
Nevinen. K takovému pravomocnému rozsudku dospěli soudci osm let po zahájení trestního stíhání...
O sudetský sjezd usiluje řada českých měst, řekl Posselt. Prozradil, co jej rozplakalo
Navzdory protestům byla celková atmosféra sjezdu sudetských Němců v Brně pokojná a nálada srdečná,...
Zahájení lázeňské sezony? Chci, aby Tepličané zůstali, říká šéf domu kultury
Letos bude Petr Šíla poprvé dohlížet na Zahájení lázeňské sezony v Teplicích jako ředitel...
Muž boural opilý a sám na sebe zavolal policii. Řidičák už mu sebrali dřív
Sedmadvacetiletý řidič pod vlivem alkoholu minulý týden způsobil nehodu na Orlickoústecku. Sám na...
- Počet článků 591
- Celková karma 32,86
- Průměrná čtenost 3640x