Sobotka, rozevřená brána do Českého ráje.
Nejdříve několik organizačních informací. Náš nováček složil zkoušky a stal se plnohodnotným členem.
Co se celého týmu týče, ten jízdu v terénu bravůrně zvládá.
Do silničního provozu je ale třeba prakticky doplnit opáčko.
A můžeme vyrazit. Základnou pro oblast Českého ráje nám byla Sobotka
ležící pod hradem Humprecht, což je národní kulturní památka.
Ve městě neni o stylové chalupy nouze, jen focení občas narušují různé elementy. Copak auto, to může odjet, ale ten emapírový sloup s dráty.
Kostel svatého Václava v Syčině...s dráty.
V oblasti je ale rozeseto také mnoho bezdrátových stylových stavení.
Zvláště pak se koncentrují ve chráněné památkové rezervaci Vesec.
Nesmazatelnou stopu tu zanechal film Jára Cimrman, ležící, spící. Před tímto soukromým stavením probíhala jedna ze scén. Domácí se ubránili následné invazi turistů tím, že je za plot nepustili, ale vidíte ten stupínek? Když vylezete na poslední schodek, dvůr je fotitelný.
Přejděme z lidských staveb k těm přírodním, které člověk upravil. Pekařova brána, podle našeho respektovaného historika...moje teorie, mistři pečiva si chtěli cestu k zákazníkovi zkrátit, tak kutali, kutali...
Tady se také kutalo. Jeden z našich nejkratších tunelů...teda na to že je tesanej ručně je dlouhej dost.
Adamovo lože, pod zámkem Hrubá skála. Jméno mu dal maltézký rytíř František Adam z Vajdštejna.
Tak nejdříve hotel Štekl a hned
vedle nádvoží zámku. Je z něho báječný výhled.
nejdříve stydlivý,
a pak to skalní věže rozbalí naplno.
Některé se nebezpečně naklání, tedy jestli to neni klam.
Zde už modelovala příroda s asistencí člověka. Zřícenina hradu Velečov, se skalními světničkami, včetně vytesané hladomorny.
Hned pod ním se na parkovišti houfovaly Jawičky 350.
Pojďme dál, bránou na hrad Vadštejn
zde už se člověk stavebně vyřádil.
Ve svých útrobách má do skály vytesaný kulečníkový sál...a teď si představte, že by kutali kuželnu...
Mnichovo Hradiště. Renesanční zámek, oku lahodící
ze všech stran a pohledů, nechal postavit
Václav Budovec z Budova, po Bílé hoře popravený na Staroměstském náměstí spolu s 27 českými pány. Zámek přešel do vlastnictví Albrechta z Valdštejna. Jeho rodu patřil až do roku 1946, pak nevím.
V oblasti žije také několik predátorů,
někteří jsou jako z pohádky, čímž jsme se dostali kam?
Z lesa Řáholce se přestěhovali do do tepla příjmeného muzea, však už mají taky roky.
Jičín, na nádvoří zámku stojí Valdštejnova socha, to je překvapení.
Gotický hrad Kost s renesančním pivovarem, který dobyl jen vrápenec, což je druh šťouravých netopýrů. Na hradě, založeného roku 1349. Poslední rozsáhlá rekonstrukce byla ukončena roku 2021. Během oprav byly objeveny tajné chodby, prý milenecké.
...a teď si představte, že máte alkohol jako celoživotní lásku, to je trest.
Opravený, ale veřejnosti nepřístupný zámek Březno.
Rovensko pod Troskami, tři zvony v obráceném gardu. Každý má svého zvoníka, který se souhře s ostatními dlouho učí. O to složitější, že jako jediné u nás se ovládají nohama. Každý zvon je jinak velký, jinak těžký a udržet jejich akord znamená rozhoupat je v úhlu téměř 360 stupňů. Pak je to koncert.
Pobybovali jsme se povětšinou po cestách příjemně lesních
i soupravě švestkové dráhy jsme odolali.
S místními indiány jsme se spřátelili
ale potraviny jsme přes jen kupovali u pracovitých spoluobčanů.
Na trase samozřejmě musely být i Svijany.
Večery pak byly od toho, doplnit energii do příštího dne.
Předešlá fotoreportáž SVITAVY SLAVÍ 770 LET OD ZALOŽENÍ
Jaromír Šiša
Koncert George & Beatovens, vzpomínka na Petra Nováka aneb nostagie na entou.
Stárnutí poznáme na dětech, ale také na hudbě mládí, která se zakousla pod kůži, uložila do hlavy a zabydlela v srdci.
Jaromír Šiša
Svitavy letos slaví 770 let od založení, tak pojďte nás ve fotoreportáži navštívit.
Roku 1256 o nás jednali olomoucký biskup s litomyšlským klášterem premonstrátů, z čehož vznikl zápis, kde jsou Svitavy poprve písemně uvedeny, a to je třeba velkolepě oslavit. Dokonce byla k tomuto výročí složena i opera.
Jaromír Šiša
Morbidně nechutný příběh o tom, jak jsem vyháněl vlka.
Limity cyklistů jsou různé. Počet kilometrů, převýšení, počasí, ale především vlk. Poučka, že se nejlépe vyžene, když se běží přímo, a pak prudce uhne, aby vlk pokračoval rovně dál, je nic neřešící pověra. Dá se sice dobře
Jaromír Šiša
V hlavní roli guláše, pivo a veteráni, ale i trochu vína bylo.
To vše zarámovalo ideální počasí, hojná účast a dobrá nálada. Když se to sečte i podtrhne, svitavské letní slavnosti se nadmíru vydařily.
Jaromír Šiša
Pozoruhodná koncentrace báječných veteránů aneb blog na jedno brdo.
Jejich svět mě fascinuje. Ti, kteří je renovují a následně o ně pečují, jsou super machři svého řemesla. Tentokrát se sraz konal v Širokém Dole u Poličky za což patří samozřejmě velký dík i nadšeným pořadatelům.
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