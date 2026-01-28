Příběh kocoura Vítězslava Jimramovského.
A zde se jednoho dne z ničeho nic objevil kocour. Bloudil sem a tam, nikdo ho neznal, neměl tu svůj personál. Přitom byl čistý a vykastrovaný. Dobří lidé se ho ujali, ale bohužel soužití s domácími mazlíčky se ukázalo nemožné. A tak žil se slepicemi, někde na seně a lidé ho chodili krmit, aby uznali, že si zaslouží lepší život a podali kočičí inzerát. Trefili se do mě dokonale, protože přesně odpovídal mému poslání zachraňovat kočky, což platí o všech v příběhu. A tak se kocour stěhoval do lepšího.
Co vás v první chvíli napadne? Mě tedy že ho někdo vyhodil z auta. Fuuj.
V rámci vstupní prohlídky do rodiny absolvoval několik vyšetření očkování a zákroků
a jako úplně zdravý dostal mezinárodní očkovací průkaz.
První den se slušně zeptal, jestli si může zdřímnout v posleli,
a pak už to bral jako samozřejmost.
Svoje nové teritorium nejdříve prozkoumal z krytého posedu a
přitom se živil kaktusem.
Teprve potom si troufnul ven, kde hned našel kámoše a
dělil se s ním o stravu.
Kočičí potravy a dobrot má samozřejmě dostatek, ale aby nezapomněl instinkty predátora, živí se také tím, co právě uloví.
ale nejraději loví myši.
Do díry umí čumět hodiny,
aby nakonec uspěl.
Ze všeho nejraději však loví moje nohy.
Jednou večer mě poškrabal na ruce a druhý den měl kontrolu u kočičího doktora, který nás pak zmáknul oba dva.
Po uspěšném lovu se jako každá kočka pořádně umyje.
Všechno do čeho se dá nastěhoval baví všechny kočky.
V zimě toho po venku moc nenalítal, protože si oblíbil advent a
zvláště Vánoce.
Přidám ještě vzpomínku na jednu smečku, zvědavou samotářku a Karla.
Gjuše byl nenápadný kocour, které myšli nemohl ani vidět a
schovával se před nimi, kde se dalo.
Týše byla princezna, případně nevěsta,
která dokonale ovládala maskování. Ve vaně bylo ideální.
Oskar byl ochránce ptačích krmítek před predátory a
a vynikal ve šplhu.
Makče Pikče už jako kotě přišel o nohu, ale nijak ho to nelimitovalo. Lítal po venku, jako by se nechumelilo, případně chumelilo.
Byl přísnej a děsně ukecanej. Samostatný blog ZDE
Všichni patřili do jedné smečky, která se v zimě povalovala doma a v létě se pohybovala venku. Ráno jsem otevřel dveře, zavolal čiči a členové smečky se začali sbíhat ze všech stran. Pak se seřadili u dveří, Oskaře vyskočil na kliku, otevře dveře a
všichni se nahnali ke snídani. To ale neznamená, že ještě něco
nevyžebrali. Dnes už jsou všichni v kočičím nebi, včetně
solitérky Elizabet Jandlové, která
roztomile švidrala a věčně nám domů něco nosila. Samostatný blog ZDE
Karel. Nežil s námi doma, ale na zahradě nad městem. Když se na jaře poprve objevil, byl hodně nemocný, a tak jsme spolu jezdili přes celý město k doktorovi a cestou se stavili na pivku.
Naštěstí se do zimy stačil uzdravit a chodil nám pokaždé v zime naproti.
V létě se mnou bydlel v boudičce. Pak jednoho dne odešel a už se nikdy neobjevil. Samostatný blog ZDE
Stará Lízina byla neskutečná pohodářka, ale to už je příběh hodně letitý.
Že byl Makčus Pikčus ukacený, dokládá tento rozhovor.
Předešlá fotoreportáž KDE JSEM VŠUDE BYL
Jaromír Šiša
O tom, kde jsem všude možně nasával,
samozřejmě i atmosféru. Fotka má tu výhodu, že připomene, co jste už zapomněli, včetně příběhu s ní spojeném. Spoléhat na paměť je ošidné. Mnohem jednodušší je mrknout a vím.
Jaromír Šiša
O tom, jak rok 2025 zacloumal s mým zdravím.
Možná to zní až pateticky, ale rok mých sedmdesátin mě zastihl v relativně dobrém zdraví. Z pohledu hypochondra skoro až zklamání. Tedy né že bych trpěl přehnaným zdravím,
Jaromír Šiša
Jen tak pro srovnání, trošku adventu v Brně a Vídni.
Princip je všude stejný a záleží na nápaditosti výzdoby. Snad jen v Brně stojí záloha kelímku padesát kaček a ve Vídni na hrneček pět eur. Kromě cen větších rozdílů nenajdete.
Jaromír Šiša
Před 100 lety se narodil Vojtěch Jasný a s ním Všichni dobří rodáci
Některá díla nás vrátí do období, kdy bychom sice žít nechtěli, ale zrovna tak by neměla zapadnout.V trezoru byli Všichni dobří rodáci s péčí a láskou uloženi komunisty 20 let. Tolik se báli svých vlastních činů.
Jaromír Šiša
Fotoblog plný nezdravých a báječných jídel.
Švejk říkal, že nejlépe se fotí nádraží, protože se nehejbe. To samé platí o jídle, ovšem jenom dočasně, protože i když jíme očima. Níže vyfocená sestava, je volným pokračováním podobného blogu z roku 2022.
