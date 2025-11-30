Před 100 lety se narodil Vojtěch Jasný a s ním Všichni dobří rodáci
Vojtěch Jasný studoval na Karlově Universitě filosofii, ale naštěstí pro film utekl na FAMU k oboru kamera a režie. Roku 1951 byl jedním z prvních absolventů a věnoval se dokumentárnímu filmu. V roce 1963 na sebe upozornil satirickou pohádkou pro dospělé, Až přijde kocour. Pro Jana Wericha to byla poslední velká role. Po invazi okupačních vojsk Jasný emigroval a uplatnil se v zahraničí, kde natočil 29 filmů. Vyučoval na univerzitách v Mnichově, Vídni, New Yorku a dalších. Od roku 1984 žil ve Spojených státech. U příležitosti návštěvy Havla natočil film Proč Havel?
Jeho nejslavnějším filmem jsou Všichni dobří rodáci z roku 1968. Děj začíná po osvobození, kdy se rodáci bezstarostně scházejí v hospodě, ale únor 1948 odkryl charaktery a rozdělil vesnici na dva nesmiřitelné tábory. Poklidné časy končí. Některé doba vynesla a jiné zválcovala, aby nakonec zválcovala většinu.
Podpis respektovaného sedláka Františka byl ve filmu pro kolektivizaci vesnice stěžejní. Předlohou pro hlavní postavu byl František Slimáček z Kelče, kde se Vojtěch Jasný narodil. V hlavní roli vystoupil Radoslav Brzobohatý, který se s Františkem před natáčením důkladně seznámil.
Film byl natáčen převážně v Bystrém za uvolněné atmosféry, která korespondovala s dobou. „Lidé tam aktivně hráli divadlo, měli pěvecký sbor v kostele i ve škole a já se rozhodl ubytovat celý štáb včetně herců právě v chalupách místních, aby se navzájem dobře poznali, sžili a slyšeli na sebe“, vzpomínal Vojtěch Jasný. I proto se ve filmu objevilo mnoho neherců z řad místních obyvatel. Podmínkou bylo pouze oprášit ze šatníku dobové oblečení.
K městu mám příbuzenský vztah a stále jej navštěvuji, a tak mi neuniklo pár veselých historek z natáčení. Jako třeba když Vladimír Menšík jezdil po louce, ovládal prý auto na podlaze skrytý technik, protože od řadicí páky koukal jen kousíček.
Děj filmu jakoby kopíroval jeho osud a stal se obrazem pokračováním. Co na tom, že dostal v roce 1968 cenu za režii na MFF v Cannes, budovatelé světlých zítřků pro něj měli jiné „ocenění“, pečlivý, hluboký a dlouhý úkryt v trezoru.
Traduje se, že Vojtěch Jasný dlouho neúspěšně hledal místo pro filmování na rodné Moravě, až uviděl Bystré a bylo to jasný. K místu si vytvořil nadstandardní vztah a v roce 1999 tu natočil volné pokračování s názvem Návrat ztraceného ráje. Potom zde s manželkou žil v domově pro seniory. Chodil na procházky, do místní hospody na pivo a s každým pokecal, a tak ho místní nevnímali jako slavného režiséra, ale byl jedním z nich.
Po smrti své ženy v roce 2012 se odstěhoval do Přerova, kde 15.listopadu 2019 ve věku 93 let zemřel. Byl držitelem Českého lva i dalších ocenění.
Bystré dnes.
Před touto radnicí František v čele srocení lidu požadoval propuštění pana faráře.
Bylo sice pod mrakem, a tak požadovaný déšť dodali místní hasiči.
Před tímto kostelem se točilo několik scén.
