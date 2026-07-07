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Pozoruhodná koncentrace báječných veteránů aneb blog na jedno brdo.

Jejich svět mě fascinuje. Ti, kteří je renovují a následně o ně pečují, jsou super machři svého řemesla. Tentokrát se sraz konal v Širokém Dole u Poličky za což patří samozřejmě velký dík i nadšeným pořadatelům.

Účastníci se sjižděli ze všech stran, lhostejno na počtu stop.

Škoda 1101, auto které mě uhranulo už jako kluka,

čímž se dostávám na místo srazu.

Citroënem DS přijel Fantomas.

Další francouzská klasika Citroën 2CV, přesněji dvě Kachny.

Carevna v provedení kombi.

Žigul a Gaz-Poběda. Od sovětských vozů se přeseneme

až za velkou louži, samozřejmě fiktivně v podobě Cadillacu DeVille

Někteří dlouháni se ani do snímku nevešli.

Ze spřátelené země přijeli Jeepem i vojáci.

Zde odpočívají veteráni české výroby. Tatrovka a Pragovka.

Opět úžasný český výrobek, kam se hrabe Amerika. V tomto provedení se jedná o vozidlo mnohostopé. Mimo jiné je zvláštní v tom, že velice omezený rejd mu nedovoluje otočit se ani silnice, což vytváří dopravní

situaci. Nevěříte? Zde je důkaz, na široké silnici. Více fotereportáž ZDE

Východoněmecký Robur má už slušnej rejd, ale kam se hrabe na

na mopeda, ten se otočí na pětníku.

Tento stroj značky Raleigh je zajímavý vším, třeba žlábkovými brzdami.

Když se ke stroji přidá majitel v dobovém oblečení, je to bonus.

Co se návštěvníků týče, dostavili se různě, třeba hromadně v již zmíněném Roburu, kdo ví proč se mu říkalo Karlštejnbus.

Sám voják v poli, Zetor 25.

Tento stroj neni veterán, naopak, jen má připomenout, že žně jsou tady, a to máme teprve začátek července.

Multicar M 21 z bývalé NDR, jsem si vygůglil. No prostě Ještěrka.

Zlatým hřebem srazů bývá spanilá jízda, která začíná řazením

a pokračuje volným tempem po okolí,

k radosti účastníků i pozorovatelů za plotem.

Nutno dodat, že na průběh bděla Veřejná bezpečnost, a pokud se

našel nějaký pirát nebo spíš vysmátá pirátka, okamžitě zakročila.

Jo a ještě jednoho veterána jsem v Širokém Dole objevil, a to polygonální stodolu, což znamená mnohaúhlovou, sem si zase vygůglil.

Ostatně i chaloupka hned vedla je úžasná.

A ještě jedna nedaleká zvláštnost, více viz vysvětlení na pražci.

Nonic, valím domů aspoň na jedno.

Předešlá fotoreportáž RŮZNÉ PŘEDMĚTY SVÉ DOBY

Autor: Jaromír Šiša | úterý 7.7.2026 9:17 | karma článku: 4,74 | přečteno: 56x

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