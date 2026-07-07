Pozoruhodná koncentrace báječných veteránů aneb blog na jedno brdo.
Účastníci se sjižděli ze všech stran, lhostejno na počtu stop.
Škoda 1101, auto které mě uhranulo už jako kluka,
čímž se dostávám na místo srazu.
Citroënem DS přijel Fantomas.
Další francouzská klasika Citroën 2CV, přesněji dvě Kachny.
Carevna v provedení kombi.
Žigul a Gaz-Poběda. Od sovětských vozů se přeseneme
až za velkou louži, samozřejmě fiktivně v podobě Cadillacu DeVille
Někteří dlouháni se ani do snímku nevešli.
Ze spřátelené země přijeli Jeepem i vojáci.
Zde odpočívají veteráni české výroby. Tatrovka a Pragovka.
Opět úžasný český výrobek, kam se hrabe Amerika. V tomto provedení se jedná o vozidlo mnohostopé. Mimo jiné je zvláštní v tom, že velice omezený rejd mu nedovoluje otočit se ani silnice, což vytváří dopravní
situaci. Nevěříte? Zde je důkaz, na široké silnici. Více fotereportáž ZDE
Východoněmecký Robur má už slušnej rejd, ale kam se hrabe na
na mopeda, ten se otočí na pětníku.
Tento stroj značky Raleigh je zajímavý vším, třeba žlábkovými brzdami.
Když se ke stroji přidá majitel v dobovém oblečení, je to bonus.
Co se návštěvníků týče, dostavili se různě, třeba hromadně v již zmíněném Roburu, kdo ví proč se mu říkalo Karlštejnbus.
Sám voják v poli, Zetor 25.
Tento stroj neni veterán, naopak, jen má připomenout, že žně jsou tady, a to máme teprve začátek července.
Multicar M 21 z bývalé NDR, jsem si vygůglil. No prostě Ještěrka.
Zlatým hřebem srazů bývá spanilá jízda, která začíná řazením
a pokračuje volným tempem po okolí,
k radosti účastníků i pozorovatelů za plotem.
Nutno dodat, že na průběh bděla Veřejná bezpečnost, a pokud se
našel nějaký pirát nebo spíš vysmátá pirátka, okamžitě zakročila.
Jo a ještě jednoho veterána jsem v Širokém Dole objevil, a to polygonální stodolu, což znamená mnohaúhlovou, sem si zase vygůglil.
Ostatně i chaloupka hned vedla je úžasná.
A ještě jedna nedaleká zvláštnost, více viz vysvětlení na pražci.
Nonic, valím domů aspoň na jedno.
Předešlá fotoreportáž RŮZNÉ PŘEDMĚTY SVÉ DOBY
Jaromír Šiša
Různé retro předměty nejen ze socialistické doby, kdo si je pamatuje?
Retro je označení pro něco minulého, zaniklého, bývalého...no prostě označení pro cokoliv zpět v čase. Může být hezké, báječné, ale také nepříjemné, odstrašující, ale budu se věnovat první a druhé skupině.
Jaromír Šiša
Zjara pár fotek jara.
Jaro umí báječně kouzlit. Po zimě nás probudí z letargie a přírodu ze zimního spánku, a pak se pozvolna dějí barevné zázraky.
Jaromír Šiša
O tom, jak mi Němci sebrali barák po Němcích.
Za komančů k nám do Sudet občas přijeli barák omrknout, vyfotit a zase odjeli, ale teď, posíleni výsledky brněnského srazu, to už je jinej levl.
Jaromír Šiša
Veselá romance plná rozverných velorexů.
Díky trubkové karoserii potažené koženkou, byl velorex jediné homologované vozidlo na světě s plátěnou karoserií. Nebylo vozidla, které by mělo tolik přezdívek a neodolám je ve fotoreportáži používat.
Jaromír Šiša
Litomyšl Lázně ducha, pro dušičku skvělá sprcha.
Vřídlo ani blahodárný pramen v Litomyšli nenajdete. Jako lázeňská terapie se tu ordinuje úsměv, dobrá nálada a skvělá zábava, což nestojí ani kačku. Ani vstupní prohlídka se nevyžaduje, postačí se zúčastnit.
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