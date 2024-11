Podzim tam i tady, taky támhle, no prostě všude.

Často si na dráhu zanadáváme, ale málo platný, je to fenomén. Národní Den železnice v České Třebové, kam se sjely všechny možné lokomotivy, doplněný jízdami historických vlaků do okolí, to jen potvrdil.

Živelné pohromy přináší nezměrné lidské neštěstí a utrpení, ale vyvolají také širokou solidaritu. Bohužel, na povrch vyplují i ty nejtemnější zákoutí „člověka“. Vím moc dobře, co to je

Přemysl Otakar II. - král železný, zlatý a na Moravské poli nezrazený.

Dnes je tomu 746 let, co na zmíněném poli Rudolf I. Habsburský porazil českého Přemyslovce. Učili jsme se, že byl zrazen spolubojovníky. Není to tak jisté, vlastně to vůbec není jisté. Co všechno dnes víme?