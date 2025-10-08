Parní fotoblog na jedno báječný lokomotivní brdo.

Čudí nebo decentně kouří, ukrývají se do páry, zapalují meze, ale vše je odpuštěno, protože jsou famózní. Fascinující je elegance a mechanická dokonalost různě propojených páček a hejblat.

Na začátku jsou horníci a ve finále topiči. Pak

se může čudit, jako Rosnička spěchající do Nedvědic na Slavnosti Pernštejského panství.

Když je lokomotiva strká na konci vlaku, čudí proti srsti. Zde při vjezdu do Ústí nad Orlicí, aby do Letohradu jela v čele.

K čudění patří i páření, někdy až neproniknutelné.

Čudění a páření jde stranou, když si strojvedoucí musí ulevit.

Tak se na pár strojů mrkněme. Vděčnou záležitostí jsou mikulášské jízdy. Velkej bejček, pro někoho Líza, právě přijíždí do Svitav, aby

přistoupil Mikuláš s Mikulášovou.

Zde Bejček peláší v obráceném gardu do Svitav.

a zde stoupá ze Svitav do Poličky.

Vlakem jezdí různé skupiny, někdy i podezřelé. Němka a u ní pózující voják wermachtu.

To jeho nadřízený už v teple flirtoval se zdravotnicí.

Tady je stojí na paprsku v Lužné u Rakovníka v plné své dlouhé kráse.

Tato lokomotiva byla určena pro nejtěžší vlaky a je vybavena mechanickým přikladačem uhlí typu Stoker, proto se ji říká Štokr.

Elegantní Šlechtična na kondiční zastávce kdesi pod Brnem.

Rychlíkový Hrboun na točně. Průměr hnacího dvoukolí má 2.140 mm

Tahle je taky dlouhá, ale hoooooodně daleko, potkal jsem ji u Bajkalu. Samostatná fotoreportáž ZDE

Modrý klenot, elegantní Albatros se točí na točně

v Českých Budějovicích.

K eleganci patří i noblesa v solonním voze s nadstandardními službami.

Žádné pokřikování na peronu teplé pivo studené párky.

Do depa jezdí mašiny pro uhlí a vodu, čemuž se říká zbrojení. Vyzbrojený Skaličák odfrkuje, protože se nemůže dočkat až vyrazí.

Mrkněme se ke kotli, jak to jde po sobě

Když se jede vlevo, hází se do ohniště vlevo když doprava, tak vpravo a rovně, to je jasný.

Pak se vše našteluje,

omrknou digitální budíky

a už se jede. Zde je stanoviště na sleduje trati a brždění, rychlost hlídá rychloměr a náklon hladina vody v kelímku, položeným na rychloměru.

Při každé větší zastávce je třeba důležitá místa namazat,

přitáhnout a

případně opravit.

Leští se v osobním volnu.

Nasedat, jedeme dál.

Ventilovka vyjíždí z Dolní Lipky

To Skaličák je teprve připojován k soupravě, aby vyrazil do Skalice nad Svitavou na okružák, kdy jednou trasou přijede a jinou se vrátí.

Všudybylka odpočívá v depu v České Třebové.

Černá a naleštěná Ušatá,

zde příjíždí s turisty do Svitav,

modrý Papoušek

a zelený Zelený Anton.

Tak to bychom měli ty větší a velký.

Průmyslová úzkorozchodná dráha v Mladějově na Moravě. Vláček vezoucí turisty, může v lese překvapit turisty pěší nebo na kole, objevující Hřebečské důlní stezky, viz samostatná ZDE.

Jindichův Hradec Nová Bystřice. V současné době je tu všechno na vodě. Chvilku jezdí, pak nejezdí, ale všichni věříme že bude, už jenom kvůli Jarovi Cimrmanovi, který má ve stanici Kaproun otisk v místě, kde

byl mistr vyhozen z vlaku jako černý pasažér. Na místě je dodnes patrný i odlitek jeho těla, které dopadlo do pískového podloží.

Třemešná- Osoblaha. Pro malinko zapomenutý kraj, báječné oživení. I proto, že v soupravě je zařazen pivní vagón.

Mrkněme k sousedům na Slovensko. Čienohronská železnica, původně sloužila pro dopravu dřeva, nyní turistům, jel jsem a paráda.

Zbýšov. Muzeum průmyslových železnic vozí turisty do Zastávky u Brna a zpět po bývalé uhelné vlečce. Všechny práce tu vykonávají nadšenci zdarma ve svém volném čase.

Parní provoz se svého času nevyhnul ani městské hromadné dopravě. Například v Brně. Viz samstatná fotoreportáž ZDE

Žamberk, Muzeum starých strojů a technologií. Ve dnech otevřených

dveří je úplně nejvíc plno. samostatná fotoreportáž ZDE

Fotoreportáž se hodí ukončit strojem, který má páru přímo v názvu.

Předešlá fotoreportáž CHRUDIM, SEČ A OKOLÍ

Autor: Jaromír Šiša | středa 8.10.2025 10:39 | karma článku: 16,63 | přečteno: 163x

