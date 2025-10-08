Parní fotoblog na jedno báječný lokomotivní brdo.
Na začátku jsou horníci a ve finále topiči. Pak
se může čudit, jako Rosnička spěchající do Nedvědic na Slavnosti Pernštejského panství.
Když je lokomotiva strká na konci vlaku, čudí proti srsti. Zde při vjezdu do Ústí nad Orlicí, aby do Letohradu jela v čele.
K čudění patří i páření, někdy až neproniknutelné.
Čudění a páření jde stranou, když si strojvedoucí musí ulevit.
Tak se na pár strojů mrkněme. Vděčnou záležitostí jsou mikulášské jízdy. Velkej bejček, pro někoho Líza, právě přijíždí do Svitav, aby
přistoupil Mikuláš s Mikulášovou.
Zde Bejček peláší v obráceném gardu do Svitav.
a zde stoupá ze Svitav do Poličky.
Vlakem jezdí různé skupiny, někdy i podezřelé. Němka a u ní pózující voják wermachtu.
To jeho nadřízený už v teple flirtoval se zdravotnicí.
Tady je stojí na paprsku v Lužné u Rakovníka v plné své dlouhé kráse.
Tato lokomotiva byla určena pro nejtěžší vlaky a je vybavena mechanickým přikladačem uhlí typu Stoker, proto se ji říká Štokr.
Elegantní Šlechtična na kondiční zastávce kdesi pod Brnem.
Rychlíkový Hrboun na točně. Průměr hnacího dvoukolí má 2.140 mm
Tahle je taky dlouhá, ale hoooooodně daleko, potkal jsem ji u Bajkalu. Samostatná fotoreportáž ZDE
Modrý klenot, elegantní Albatros se točí na točně
v Českých Budějovicích.
K eleganci patří i noblesa v solonním voze s nadstandardními službami.
Žádné pokřikování na peronu teplé pivo studené párky.
Do depa jezdí mašiny pro uhlí a vodu, čemuž se říká zbrojení. Vyzbrojený Skaličák odfrkuje, protože se nemůže dočkat až vyrazí.
Mrkněme se ke kotli, jak to jde po sobě
Když se jede vlevo, hází se do ohniště vlevo když doprava, tak vpravo a rovně, to je jasný.
Pak se vše našteluje,
omrknou digitální budíky
a už se jede. Zde je stanoviště na sleduje trati a brždění, rychlost hlídá rychloměr a náklon hladina vody v kelímku, položeným na rychloměru.
Při každé větší zastávce je třeba důležitá místa namazat,
přitáhnout a
případně opravit.
Leští se v osobním volnu.
Nasedat, jedeme dál.
Ventilovka vyjíždí z Dolní Lipky
To Skaličák je teprve připojován k soupravě, aby vyrazil do Skalice nad Svitavou na okružák, kdy jednou trasou přijede a jinou se vrátí.
Všudybylka odpočívá v depu v České Třebové.
Černá a naleštěná Ušatá,
zde příjíždí s turisty do Svitav,
modrý Papoušek
a zelený Zelený Anton.
Tak to bychom měli ty větší a velký.
Průmyslová úzkorozchodná dráha v Mladějově na Moravě. Vláček vezoucí turisty, může v lese překvapit turisty pěší nebo na kole, objevující Hřebečské důlní stezky, viz samostatná ZDE.
Jindichův Hradec Nová Bystřice. V současné době je tu všechno na vodě. Chvilku jezdí, pak nejezdí, ale všichni věříme že bude, už jenom kvůli Jarovi Cimrmanovi, který má ve stanici Kaproun otisk v místě, kde
byl mistr vyhozen z vlaku jako černý pasažér. Na místě je dodnes patrný i odlitek jeho těla, které dopadlo do pískového podloží.
Třemešná- Osoblaha. Pro malinko zapomenutý kraj, báječné oživení. I proto, že v soupravě je zařazen pivní vagón.
Mrkněme k sousedům na Slovensko. Čienohronská železnica, původně sloužila pro dopravu dřeva, nyní turistům, jel jsem a paráda.
Zbýšov. Muzeum průmyslových železnic vozí turisty do Zastávky u Brna a zpět po bývalé uhelné vlečce. Všechny práce tu vykonávají nadšenci zdarma ve svém volném čase.
Parní provoz se svého času nevyhnul ani městské hromadné dopravě. Například v Brně. Viz samstatná fotoreportáž ZDE
Žamberk, Muzeum starých strojů a technologií. Ve dnech otevřených
dveří je úplně nejvíc plno. samostatná fotoreportáž ZDE
Fotoreportáž se hodí ukončit strojem, který má páru přímo v názvu.
Předešlá fotoreportáž CHRUDIM, SEČ A OKOLÍ
Jaromír Šiša
Karel IV., jedenáctý král český, měl jedenáct dětí se čtyřmi manželkami.
Kdo by to řekl, zvláště když v paměti máme pořádně jen Václava a Zikmunda, ale i mnozí další jsou zajímavé persony.
Jaromír Šiša
Veteráni na kolech s motorem i bez jsou báječní.
Někteří jsou kapánek mladší, jiní zase starší. Rozdíl je ale mezi námi nebetyčný. Oproti mně věkem na kráse a ceně získávají.
Jaromír Šiša
Výlet a let za fotkami k přehradě Seč a do Chrudimi byl báječný a bezpečný.
Město a okolí mám na turistický poměry na pantofle, ne ža bych tam nikdy nebyl nebo neprojížděl, ale podrobnější průzkum mám splněn až letos.
Jaromír Šiša
Orlické hory sem a tam i jinak.
Spolu se Žďárskými vrchy jsou to moje oblíbené kopce a kopečky, zdolávané na motorce i kole, někdy v kombinaci s vlakem, pěšky nikdy!
Jaromír Šiša
Hácha, nešťastný president i člověk.
Dnes je tomu 153 let, co se v Trhových Svinech narodil Judr. Emil Hácha, uznávaný odborník na mezinárodní právo, docent právnické fakulty University Karlovy, dvorní rada Správního dvora ve Vidni, po roce 1918
