Orlické hory sem a tam i jinak.

Spolu se Žďárskými vrchy jsou to moje oblíbené kopce a kopečky, zdolávané na motorce i kole, někdy v kombinaci s vlakem, pěšky nikdy!

Orlické hory jsou rájem cyklistů, kteří

občas fungují jako pojízdná cykloobčerstvovna, ale ne všichni to dávají.

Svoje místo tu najdou i motorkáři

a zahlédnout lze i volně pojíždějícího Indiána mimo rezervaci.

V různých chaloupkách tu žijí

různí lidé, většinou trvalí domorodci.

Pozemky mají zabezpečeny

a hlídány dobře.

Ostatně jako celé Orlické hory.

Zrovna tak vodní plochy a

mosty jsou pod trvalou kontrolou.

Po krajině se pohybují různými prostředky.

fotoreportáž z muzea starých strojů a technologií v Žamberku ZDE

a ve slavných dnech jezdí parními vláčky.

Fotoreportáž ze srazu lokomotiv v Dolní Lipce ZDE

Minout kostely nejde a kde začít jinde, než v Neratově.

Fotoreportáž z postupu prací kostela Nanebevzetí Panny Marie ZDE

Kdo tam absolvoval koncert, ať už jako posluchač nebo vystupující potvrdí mimořádný zážitek.

Kousek pod ním v zatáčce. Vrchní Orlice, kostel svatého Jana Nepomuckého.

Přímo mystické místo. Samostatná fotoreportáž ZDE

A kousek pod ním v zatáčce kostel Máří Magdaleny v Bartošovicích.

Pokud někdo stoupal z Mladkova k Zemské bráně,

nemohl v Petrovičkách minout kapli Panny Marie, Matky ustavičné pomoci a

polokostel v Celném.

Tam dole Celné, malinko je se tak kopule kostela rýsuje

a když se otočíte...Studené, taky s červenou kopulí kostela.

Dost už bylo kostelů, i když zády k aleji roku a pohledu na Králíky, stojí Klášter Hora Matky Boží, kde komančové zřídili internační tábor pro mnichy. Navrhuju veselejší téma, aneb

mrkněme na panomarata.

Rozhrání světla a stínu jako podle pravítka.

Už o něm bylo psáno, kostel Svatého Jana Nepomuckého.

Voda k horám patří, a tím samozřejmě obě Orlice. Zde kousek za Zemskou bránou Divoká,

a zde fragmenty Tiché nad Letohradem.

Zde u Týniště mají soutok, aby dál pokračovaly jako Orlice.

Když jsme u té vody...řeklo by se obyčejná pumpa v Dolní Lipce.

Během každého výletu vyhládne, a tak zastávka v občerstvovně Zašívarna v zatáčce nad Moravským Karlovem přišla vhod.

A dál? No přece domů a příště zase jinou trasu a nebo úplně jinam.

Autor: Jaromír Šiša | čtvrtek 7.8.2025 8:52

Jaromír Šiša

  • Počet článků 578
  • Celková karma 33,51
  • Průměrná čtenost 3680x
69 let, ve volných chvilkách pro vlastní potěšení cestující, fotící a píšící.

