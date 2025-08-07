Orlické hory sem a tam i jinak.
Orlické hory jsou rájem cyklistů, kteří
občas fungují jako pojízdná cykloobčerstvovna, ale ne všichni to dávají.
Svoje místo tu najdou i motorkáři
a zahlédnout lze i volně pojíždějícího Indiána mimo rezervaci.
V různých chaloupkách tu žijí
různí lidé, většinou trvalí domorodci.
Pozemky mají zabezpečeny
a hlídány dobře.
Ostatně jako celé Orlické hory.
Zrovna tak vodní plochy a
mosty jsou pod trvalou kontrolou.
Po krajině se pohybují různými prostředky.
fotoreportáž z muzea starých strojů a technologií v Žamberku ZDE
a ve slavných dnech jezdí parními vláčky.
Fotoreportáž ze srazu lokomotiv v Dolní Lipce ZDE
Minout kostely nejde a kde začít jinde, než v Neratově.
Fotoreportáž z postupu prací kostela Nanebevzetí Panny Marie ZDE
Kdo tam absolvoval koncert, ať už jako posluchač nebo vystupující potvrdí mimořádný zážitek.
Kousek pod ním v zatáčce. Vrchní Orlice, kostel svatého Jana Nepomuckého.
Přímo mystické místo. Samostatná fotoreportáž ZDE
A kousek pod ním v zatáčce kostel Máří Magdaleny v Bartošovicích.
Pokud někdo stoupal z Mladkova k Zemské bráně,
nemohl v Petrovičkách minout kapli Panny Marie, Matky ustavičné pomoci a
polokostel v Celném.
Tam dole Celné, malinko je se tak kopule kostela rýsuje
a když se otočíte...Studené, taky s červenou kopulí kostela.
Dost už bylo kostelů, i když zády k aleji roku a pohledu na Králíky, stojí Klášter Hora Matky Boží, kde komančové zřídili internační tábor pro mnichy. Navrhuju veselejší téma, aneb
mrkněme na panomarata.
Rozhrání světla a stínu jako podle pravítka.
Už o něm bylo psáno, kostel Svatého Jana Nepomuckého.
Voda k horám patří, a tím samozřejmě obě Orlice. Zde kousek za Zemskou bránou Divoká,
a zde fragmenty Tiché nad Letohradem.
Zde u Týniště mají soutok, aby dál pokračovaly jako Orlice.
Když jsme u té vody...řeklo by se obyčejná pumpa v Dolní Lipce.
Během každého výletu vyhládne, a tak zastávka v občerstvovně Zašívarna v zatáčce nad Moravským Karlovem přišla vhod.
A dál? No přece domů a příště zase jinou trasu a nebo úplně jinam.
Jaromír Šiša
