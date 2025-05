O tom, kde jsem všude různě byl a operativně fotil.

Další články autora

a štourala se v dějinách. Maminka se narodila v roce 1916 a bylo o 16 let mladší než tatínek. Bydlela v malém městečku v polochudé rodině, dnes známém z natáčení filmu Všichni dobří rodáci.

V Litomyšli nepramení léčebný pramen ani netryská blahodárné vřídlo, ale pro lázně ducha to neni podmínkou. Jako terapie je předepsán úsměv, dobrá nálada a veselá zábava, což nestojí ani kačku. Ani na vstupní prohlídku nemusíte.

O tom, jak otec bojoval za císaře pána, hlídal slovensko-maďarské hranice a

četl červenou knihovnu. Tatínek se narodil v roce 1900. Dobře se mu počítají narozky, letos by měl 125 let. Jako úplný mlaďák byl povolán do c.k. armády, ale moc toho za císaře pána nenabojoval, protože byl na frontě zajat.