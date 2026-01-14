O tom, kde jsem všude možně nasával,
Trošku se ohlídnu za letošní, nejen motorkářskou sezónou.
Začnu jarem ve Ždárských vrších a přeskočím
do léta tamtéž.
Předpodzim v Jeseníkách. Mezi balíky se připletl kostel. Balík může vážit i půl tuny, a když je na svahu umístěn hloupě, stane se vlastní setrvačností likvidační neřízenou střelou.
Opět kousek od baráku. Brněnec, Muzeu přežívších. Ano, to je ten Brněnec, známý z filmu Schindlerů seznam. První část, oddělená sklem, je už po zdařilé rekonstrukci,
ta druhá za sklem je řekněme...ještě rozdělaná.
Stále mám v kružítku 50 km. Svojanov. Hrad netřeba představovat, ale hned pod ním si můžete zaveslovat, lodičku vám půjčí.
Moravská Třebová, dožínkové slavnosti, známé pod názvem Slamák.
Když jsme u Moravské. V nedalekém Dětřichově stojí památník obětem koncentračního tábora pro těhotné ženy.
O kousek dál haldy vytěžené hlušiny ze zrušených dolů aneb s ekologií si komačové hlavu nelámali. Samostatná fotoreportáž ZDE
Sečská přehrada taky z výšky
a nedaleká Chrudim k tomu. Samostatná fotoreportáž ZDE
Litomyšl, Lázně ducha aneb pohoda, sranda, a
do plavek, sranda musí bejt.
Křenov, bydlistě jisté blogérky Jitky Š. Zde vybíraji 24/7.
Podlesí a opět Ždárské vrchy. Ještě nižší věkový průměr návštěvníků
tu kazí rodiče a prarodiče.
Čertovina u Hlinska. Kdo se chce bát, má příležitost.
Rváčov, tak to už je morbidní.
Havlíčkova Borová, rodný dům Karla Havlíčka Borovského, to dá rozum.
Pardubice, Automatické mlýny. Budova navržená Josefem Gočárem, byla postavena v roce 1910. Do roku 2013 se tu mlelo, v roce 2023 byla dokončena rekonstrukce a od té doby tu melou různí řečníci, ale především tu sídlí multifunkční centrum.
Vendolí, kousíček od Svitav. Odhaduju, že bylo vystaveno sto kousků.
Mělice mezi Pardubice a Přeloučem. Hasičům se v jisté době říkalo Požárníci. Ať tak nebo tak, hasičem se člověk rodí bez rozdílu pohlaví.
Slatinice, automuzeum. Tak to prostě bylo.
Slavkov, zámecká zahrada, každoroční monstr sraz veteránů. Zúčastnil jsem se jako divák, nikoliv exponát.
Kousek od Slavkova u Mohyly míru.
Zbýšov. Muzeum průmyslové železnice z bývalé uhelné vlečky.
Tak schválně, k čemu sloužilo toto zařízení na kolejích.
Ústí nad Orlicí. Pokud se zdá, že Mikádo kouří proti srsti, tak jelo na postrku, tedy tlačilo. Až se rozjede do Letohradu, bude kouřit normálně.
Spolucestujícím mi bylo noblesní občerstvení v salónním voze.
Když je řeč o Letohradu. Poměr ceny, kvality a množství je v místní nádražce na světové špici.
Veselý Kopec u Hlinska, odpolední svačinka.
Svratka, muzem ještě nedávných časů
se vším všudy. I podle cigaretového obalu zjistíme, jak stárneme.
Brno technické muzeum. Údajně přišlo s podobnou ideou až druhé.
Ať tak nebo tak, Brno je zlatá loď, v tom je jednoznačně první a přesto nejede ani pendolíno. Brazilfest Samostatná fotoreportáž ZDE
Praha, Werichova vila, kde se konal poslední sraz blogérů.
Tutanchámon v Praze a
vodojemy v Brně. Úplné umělecké dílo. Samostatná fotoreportáž ZDE
Dvojnásobné potěšené očí v Neratově. Samostatná fotoreportáž ZDE
Kočí u Chrudimi. Památkově chráněný kostel postavený v roce 1397. Je zděný, s dřevěnou zvonicí a krytým mostem aneb suchou nohou na mši.
Orlické hory někde,
Orlické hory, Zdobnice. Před vjezdem do obce se nervní řidiči mohou odstresovat.
Český ráj. Pekařova brána, pojmenovaná podle našeho respektovaného historika. Moje teorie, mistři pečiva si chtěli cestu k zákazníkovi zkrátit, tak kutali, kutali...
Chráněné památkové rezervaci Vesec. Velká paráda, ale nevím, jestli bych tam chtěl bydlet, když je turistů moc, tak je jich moc.
Luhačovice, největší moravské lázně. Něco se o pramenech vědělo už od roku 1581 díky Vincenci Serényimu. Něco vám to jméno napovídá?
Zlín se svoji nezaměnitelnou architekturou, to nemá žádné město u nás.
Přidám nějaký zámek, třeba méně známé Litultovice a známější
Lysice a jeho famózní zahrada. Samostatná fotoreportáž ZDE
Malinko zabrousím i do zahraničí, ale jen kousek za čáru, pač moje jazyková výbava je katastrofická. Vídeň. Když císař Leopold I. v roce 1679 kvůli propukající morové nákaze zdrhnul z města slíbil, že po skončení epidemie postaví morový sloup a svůj slib dodržel.
Polsko, Międzylesie, radnice. Tady to už jazykově celkem dávám,
a tady samožřejmě žádné jazykové bariéry nemám.
Brno, advent. Počet pozoruhodných světelných atrakcí by dalo na samostatný blog.
Tolik velice stručný a neúplný přehled a zbývá už jen dodat, že před každým odjezdem je třeba zkontrolovat, kde se zrovna nachází Vítězslav Budulín-Jimramovský, protože zabouchnout by bylo fatální.
O TOM JAK ROK PŘEDEŠLÝ ZACLOUMAL S MÝM ZDRAVÍM
Jaromír Šiša
O tom, jak rok 2025 zacloumal s mým zdravím.
Možná to zní až pateticky, ale rok mých sedmdesátin mě zastihl v relativně dobrém zdraví. Z pohledu hypochondra skoro až zklamání. Tedy né že bych trpěl přehnaným zdravím,
Jaromír Šiša
Jen tak pro srovnání, trošku adventu v Brně a Vídni.
Princip je všude stejný a záleží na nápaditosti výzdoby. Snad jen v Brně stojí záloha kelímku padesát kaček a ve Vídni na hrneček pět eur. Kromě cen větších rozdílů nenajdete.
Jaromír Šiša
Před 100 lety se narodil Vojtěch Jasný a s ním Všichni dobří rodáci
Některá díla nás vrátí do období, kdy bychom sice žít nechtěli, ale zrovna tak by neměla zapadnout.V trezoru byli Všichni dobří rodáci s péčí a láskou uloženi komunisty 20 let. Tolik se báli svých vlastních činů.
Jaromír Šiša
Fotoblog plný nezdravých a báječných jídel.
Švejk říkal, že nejlépe se fotí nádraží, protože se nehejbe. To samé platí o jídle, ovšem jenom dočasně, protože i když jíme očima. Níže vyfocená sestava, je volným pokračováním podobného blogu z roku 2022.
Jaromír Šiša
To se nám ten podzim zase pěkně vybarvil.
Každý malíř si tajemství svých barev pečlivě hlídá, podzim ale nemusí, má jich každý den tolik, že by se uhlídal, ale to on nemusí, protože je stejně nenapodobitelný a nikdo jiný to tak neumí.
