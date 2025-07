O tom, jak jsem naletěl šmejdům.

Jejich podvody jsou natolik mazané, že zamotají hlavu i zdatným internetistům, a tak celkem úspěšně útočí především na nás seniory, i když pravda, některé příběhy

vojáků z letadlových lodí nebo lékařů z džungle, kteří zrovna nemají jako na potvoru komu svěřit doláče, hlava nebere.

Za úsvitu internetu byly oběti oblbovány prodejními zájezdy. Osudným se mi stal výlet do Vídně na Holiday on Ice za 1000 Kč. K tomu byla v ceně ještě večeře, ubytování, snídaně, oběd, a jen tak na okraj, prezentace výrobků. No za ty prachy...

Prohlídka města, cena kávy na jedno srknutí, dopravní kolaps, pokuta za hulení před halou a samotní holidayové, vše bylo na vysoké úrovni. Pak se to ale začalo kazit. Noční cestou zpět ještě doznívalo nadšení, pozvolna prchající v nevytopených moravských pokojích.

Ráno byla snídaně už také poněkud odlehčená a hospoda v režimu na ježka neavizovala nic dobrýho. Můj rafinovaný plán, přežít očekávané dění v ústraní u piva, zbortila tvrdá prohibice na všechno. Vládla patrně v celé oblasti, takže mi nenatočili pivo, nevymáchali čaj ani nepustili nahřát k radiátoru. Mazej soutěžně nakupovat. Měli to neřádi dobře ošetřený.

A tak nás nevyspalý a polonasycený, hermeticky internovali v sále kulturní domu v neznámé obci, a jak se ukázalo, teprve zde probíhal hlavní program zájezdu, v podobě prezentace mnoha a mnoha výrobků za super ceny a ještě se slevou pro vylosované. I když někteří zúčastnění důchodci zakroutili hned zkraje ztuhlým krkem nad cenou mobilu 7000 Kč, s běžnou cenou za tři litry, na vystřízlivění to nestačilo.

Pak už to šlo ráz naráz. Jeden super výrobek střídal druhý a jako na pouťové střelnici padají růže pod muškou ostrostřelce, tak padaly ceny pod palbou slev. Ve všem byl sice nějaký skrytý háček, ale proč se nezachytnout, když atmosféra byla tak báječná a vymývání mozků povznášející.

Výherci slev se střídali rychleji než bruslaři na ledě a všechny ovládl pocit, že tento den prozáří bídný život seniora. A to byl na pořadu ještě oběd. A pak se to stalo. Oproti očekávání nazabrala manželka na vysavač, ale podlehl manžel výhře slevy na zájezd do Rumunska. Podepisování smlouvy pod dohledem nacvičeného úsměvu asistentky, byla třešnička, a ještě každému výherci, což byli všichni, přidali jako dárek zmíněný mobil, papírový deštník a propagační DVD. Hrdě jsem si výhry odnesl domů, a tam konečně vyštrachal ty pravý brýle.

Na smlouvě bylo mikropísmem uvedeno, co všechno nepodléhá slevě a není v ceně zahrnuto, a tak nadšení nahradilo zhrzení. Na možnost stornování zájezdu byl vyhlášen týden. Společně s tím smlouva nařizovala vrátit i zboží, na srazu nazývané dárky. Teda rozloučit se s mobilem, deštníkem a propagačním DVD mi slzy do očí nenahrnulo.

Vše vyřešil operativní výlet do Prahy, vstříc kanceláři organizátora. Hned v první fázi se do příběhu vložila moje roztržitost v podobě zapomenutého deštníku ve vlaku. Nezbylo, než se pro zboží vrátit. Každý nádražák ví, že po dojetí se prázdné soupravy přesunují na odstavná nádraží, v mém případě až kamsi na okraj Prahy, což mi přineslo příležitost celou soupravu několikrát řádně prozkoumat. Bohužel bez kladného výsledku.

Tím se hledání provozovny, zakopané kdesi na druhém konci Prahy, podstatně zkomplikovalo. Už jen dostat se k MHD byla pro lonťáka výzva, ale nakonec, stejně jako v pohádce, tento úsek příběhu dobře dopadl.

Snaha vysvětlit anabázi zábavnou formou referentce těsně před koncem pracovní doby se odrážela od její kamenné tváře a prostorných boků. Boj to byl nerovný, až do vynesení červeného esa, v podobě pidipísmem uvedené možnosti storna. Přepážka nakonec přecejen rezignovala a po odevzdání zboží a zaplacení pětistovky za deštník, zájezd zrušila.

Ukázky, jak lze zmanipulovat dav, který za to ještě zatleská, nelituji a klidně se přiznám, že jsem byl jeho součástí, ač jsem předem přísahal, že německé zákeřné preciznosti bez problémů odolám.

Paradoxem ale i tak zůstává, že i když připočtu pětikilo za deštník a výdaje na cestu do Prahy, nikde bych uvedené benefity za litr nepořídil.