O tom, jak jsem hledal ty pravý lázně.

Člověk by pro sebe měl něco dělat, nikdy není pozdě, i když může být brzy. Nejlépe je skloubit všechny činnosti, které blahodárně působí na organismus v jeden celek. Na což jsou lázně ideální.

Sice se říká, že příroda si pomůže sama, což by mělo platit taky o člověku, ale některý přírodní metody jsou drastický. Lepší je cesta konzervativní než invazní a prevence s regenerací k tomu. A na to

byly vymyšleny lázně, ale má to úskalí. Zdolat posudkovou komisi a

úředního šimla v krátkém čase je prakticky nemožný, a tak je lepší

stát se samoplátcem. Zmožen nemocemi, stářím, trvalou depresí a špatnou náladou jsem přerušil léčebný gaučing a vyrazil je hledat.

Tak třeba na Slovensku lázně římské. Z nich se na svět mnohdy vynořily hluboký myšlenky a páchaly se zde neřesti. Ani jedno však na mě není.

Do jisté míry lze za lázně považovat areál termálních pramenů v Podhájské, ale to je tak leda jen na prohřátí a následnou borovičku.

To Lúčky u Ružomberoku jsou opravdický lázně. K tomu krásná příroda, naproti Veĺký Choč, vyšší než Sněžka, jen ten parník v horách mě nezaujal, i když to byl prý skutečně záměr architekta.

Navíc skoro pod okny nepřetržitě huláká vodopád.

Jen kousek dál pod lesem se informovaným turistům otevře utajené přírodní termální jezírko. Vyplatilo se mi v místní krčmě slušně chovat a poroučet borovičky, a tím se mi dostalo souřadnic. Za stejnou vodu o pár kilometrů níž v Bešeňové už se za stejnou vodu platí v Eurech.

Na další jezírko odskočím k Jihlavě. Neni termální, ale zato krásně zapadlý jako chaloupky vzadu. Zde by se láznilo i bez procedur. Jenže ve Stajištích, rodišti mého táty, nemají hospodu.

Nedaleko Žiliny, mě v Rájeckých Teplicích a okolí zaujalo, že v každé krčmě lze zaplatit i jedno pivo platební kartou, aniž by mrkli okem.

Při návratu na zlomu Fačkovského sedla, kde se vzalo, tu se vzalo, štrádovalo stádo ovcí přes silnici. Brzdil jsem na poslední chvíli úplně vším. Otočila se jen jedna, jestli jsem manévr zvládnul.

Pod lampou je největší tma. Skoro za humny, v Brandýse nad Orlicí, jsou rehabilitační lázně na endoprotézy. No v mém případě zatím neaktuální, navíc mě odradil komín.

Karlova Studánka. Horské prostředí léčí samo, ale je celá ze dřeva a usnou se zapáleným cigárem, to by zdravotní pojišťovna asi nezaplatila.

Nedaleký lázně Jeseník je noblesa. Léčí tam vodou, což je jako základní surovina velice důležitý faktor, ale ještě tomu chybí dvě ingredience.

Lázně Jáchymov.

Kdo v nich neni aktivní, může být reaktivní.

Baťův kanál jsou lázně na vodě.

Ostrožná Nová Ves. Lépe by znělo sýrnaté.

Slatinice. Malé, až skoro rodinné lázničky, ale

naproti v muzeu mercedesových veteránů se schází podivná partička.

O betonový lázně v Uničově nemá nikdo zájem. Vybavení, strava a služby jsou prachmizerný.

A na to jsem háklivý, pač vyžaduju služby nejvyšší kvality. Sociálka na pokoji je základ, no a když je na patře, musí být alespoň odpočinková.

A bez bedny to taky nejde a k tomu dobře vybavenou knihovnu, nejlépe detektivky, u kterých do poslední chvíle není jasný jak to dopadne.

Co s stravování týče, každý lázně mají v jídelně vystavený, odstrašující set, což je kombinace potravin, které jsou na indexu zdravé výživy. Snaží se tím motivovat lázeňské hosty, ke zdravému způsobu života. Mě teda inspirují vždycky, zvlášť pokud jdou objednat.

Velké Losiny, velká paráda. Z vířivky lázeňského domu Diana koukáte přímo na Jeseníky.

A nebo na přečerpávající elektrárnu Dlouhé stráně a Ještěd,

teda když zrovna neni zataženo nebo nejsou zarosený okna.

Kolonáda se zpívající fontánou dávají dohromady Mariánky. V březnu

klid i v noci. Zahlédl jsem jediného lázeňského hosta, který se patrně snažil přivolat nějakou společnost.

Daleko větší vzácností bylo potkat pravýho lázeňskýho šviháka, který má vzorně smotaný deštník i za slunečnýho dne. Však jsem za ním běhal jak paparazzio než se vešel do snímku.

Karlovy Vary za sucha a pusta,

za mokra a pusta

za jasného počasí a

za betonovýho divna.

A na mě až příliš mnoho jazyků, kterými často hovoří i obsluhy v restauracích už při oslovení hosta. A na vycházky taky moc nejsem.

A navíc je zde nebezpečno. Park na kraji města obhospodařují divočáci pod dozorem Karla Marxe.

Františkovy Lázně, pohodička, ale chlapa na pivo aby lupou hledal,

i když aspoň jeden tam prokazatelně je.

V Kynžvartu mě nejvíc zaujal zámek. Lázně jsou tu úzce specializované.

Na srdce jsou Poděbrady. Zatím mi buší ve správným rytmu a

cestou do centra mi bušilo národním uvědoměním.

Méně známý a trochu ukrytý, ale noblesní lázně Libverda v Jizerkách.

Pak začalo přihořívat.

Ve většině uvedených lázní jsem pobýval, abych nakonec našel

ty úplně pravé. Už jen to rozjímání...

Dodržování léčebných procedur není otázka věku, ale chuti pro sebe něco udělat.

