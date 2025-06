Mimo jiné jsem navštívil tyto hrady a zámky.

Na jeden příběh stačí většinou jedno psaní nebo focení, ale protože se jedná o sedmý díl tohoto tématu, focení bylo neúrekom a seřazení trvalo průběžně roky. Tak jdeme na to.

Špilberk, neboli Špilas. Dominanta Brna. Nechal ho postavit Přemysl Otakar II. V době rakouské monarchie sloužil jako mohutná pevnost

a obávaný arest zvaný vězení národů. Na doživotí odsouzení byli v kobce ještě přikovaní, takže to doživotí o vodě a chlebu bylo kruté a krátké. Oproti pověstem tu nebyl uvězněn Gavrilo Princip.

Rozsáhlý státní hrad Veveří. Postaven byl jako lovecký hrad moravských markrabat. Markrabětoval tu také Otec vlasti. Jedna z přístupových cest vede lodí po Prýglu, a tak má hrad i svůj přístav. Který to má?

Nový hrad je opravená zřícenina nad údolím řeky Svitavy mezi Blanskem a Adamovem, který je v trvalé rekonstrukci a vítaným výletním místem.

Slavkov, zámek proslavila bitva Tří císařů. Jednu noc tu spal ruský car Alexandr a druhou císař Napoleon. V oválném sále bylo podepsáno příměří mezi Francií a Rakouskem. samostatná FOTOREPORTÁŽ

Zámek Rájec-Jestřebí. Benešovými dekrety byl Salmům zkonfiskován. Předzámčí vyniká kašnou s lekníny. Vlastní zahradnictví se specializuje na kamélie. Uvnitř je ukryta ceněná knihovna s 60000 svazky. Nejstarší jsou rukopisy ze 14.století.

Státní barokní zámek Lysice. Vyniká interiéry a úžasnou zahradou s promenádou v oblacích. Zajímavá je expozice loutek a divadel nebo sbírka historických terčů a zbrojnicí. Společná fotoreportáž ZDE

Černá Hora.

První zmínka o místní tvrzi je z roku 1279. V areálu naleznete zámecký park s vycházkovými pěšinami a vysázeným stromořadím. V současné době slouží jako domov pro seniory.

Buchlovice. Význam zámku, postavený před rokem 1700, značně stoupl kolem roku 1900, kdy v tomto luxusním sídle přední politikové té doby kuli pikle a rozhodovali o osudech Evropy.

Čechy pod Košířem. Součástí je rozsáhlá zámecká zahrada s řadou drobných staveb, mimo jiné empírový altán, který sloužil jako ateliér Josefu Mánesovi. Nedaleko lze navštívit noblesní muzeum kočárů.

Hrádek u Nechanic. Neogotický zámek je hojně navštěvován turisty a vyhledáván filmaři a nejen našimi. Točily se tu filmy Genius-Einstejn s Antonio Banderasem, Z pekla o Jacku Rozparovači s Johnny Deppem.

Zámek Lešná u Zlína. Je ukázkou přepychového života šlechty na začátku dvacátého století s vodovodem, ústředním topením, domácím telefonem i splachovacími toaletami, což byl ve své době těžký komfort.

Slezské Rudoltice. Ve 2. světové válce zde sídlila část Goebbelsova ministerstva propagandy a informace byly předávány přímo do Hitlerova hlavního stanu. Později byl v zámku prováděn výcvik Hitlerjugend.

Hrad Pernštejn. První zmínky najdeme ve 13. století. Když Perštejnové hradu prodali, majitelé se střídali. Kdyby tehdy byly už realitky, vydělaly by slušné groše. Posledním majitelem byl do roku 1945 rod Mitrovských, kteří naštěstí neměli dost peněz na plánovanou romantizující přestavbu, a tak si hrad dodnes zachoval původní goticko-renesanční kouzlo.

Natáčelo se tu 38 filmů, ať už pohádek, namátkou Sůl nad Zlato nebo například Johanka z Arku a Tři mušketýři.

Gotický hrad Kost s renesančním pivovarem byl nedobytný, pokud nebereme v úvahu vrápence, což je druh šťouravých netopýrů. Hrad byl založen roku 1349. Poslední a rozsáhlá rekonstrukce byla ukončena roku 2021. Během oprav byly objeveny tajné chodby, prý milenecké.

Sovinec. V 17. století hrad vlastnil Řád německých rytířů. Ztrátu vojenského významu doprovázelo rozprodávání stavebního materiálu. Od roku 1904 byl změněn na letní sídlo velmistra Řádu. V době 2. sv. války sloužil wehrmachtu a jako zajatecký tábor.

Kunětická hora, Kuňka, Rumburakův hrad. Byl vypleněn i ohrožován lámáním kamene. V jeho prospěch intervenoval Alois Jirásek a Mikoláš Aleš. Cyklisté mají nahoru vjezd přísně zakázán, protože dolu jezdili jak blázni a ohrožovali pěšáky.

Litice. Hrad vybudovali členové rodu Půticů. Do velkých a nákladných oprav se pustil Jiří z Poděbrad, čímž se v Čechách stal jedním z nejdůležitějších.

Svojanov. Jeden z nejstarších královských hradů. Říkalo se mu vila českých královen. Spíš než na dovču zde byly spíš odkládány. Po smrti Přemysla Otakara II. zde bydlela jeho žena Kunhuta a její milenec Záviš z Falkenštejna. Karlem IV. byl zahrnut do 12 hradů, který nesmí být vyjmuty z majetku koruny český. Samostatná fotoreportáž ZDE

Hrad Rabí. Nejrozsáhlejší zřícenina v Čechách. Hrad je znám především díky Janu Žižkovi, který zde přišel o druhé oko. Točili se tu historické filmy, například Markéta Lazarová.

Loket. Monumentální hrad obtéká Ohře. Říkalo se mu klíč k českému království. Expozice útrpného práva vypovídá o krutosti středověku. Jako vězeň to žil kralevic Václav, pozdější císař Karel IV, kterého zde v dětství luxusně věznil jeho otec Jan Lucemburský.

Žleby. Zámek je proslaven historickými interiéry, expozicí zbraní, divadelním sálem a ojediněle vybavenou zámeckou kuchyní. K romantickému prostředí je třeba přičíst také anglický park.

Lednice. Je součástí Lednicko-valtického areálu zapsaného mezi světové dědictví UNESCO. První zpráva pochází z roku 1222. Pořádaly se tu VIP dejchánky evropské šlechty. Sloužily k tomu reprezentační sály s interiéry a vybraným mobiliářem, které nemají v Evropě obdoby.

Lednicko-valtický areál, Janův Hrad, postavený už jako zřícenina v letech 1807-1810. Sloužil jako lovecký zámeček nebo myslivna a pořádaly se tu lovy a následné hostiny, předpokládám opulentní.

Zámek Břeclav, původně pohraniční hrad je spojována s knížetem Břetislavem, který se tak snažil ubránit novou hranici českého státu. Od roku 1945 je zámek majetkem státu. Vyhledávaná je vyhlídková věž.

Mrkněme malinko do zahraničí. Rakousko. Několikrát přestavovaný zámek Dürnkrut. Pro nás je zajímavý především fatální bitvou na

Moravském poli, která proběhla nedaleko a má tu památník.

Slovensko, zámek v Holíči. Vznikl přestavbou středověkého vodního hradu. Získal ho František Lotrinský, což ho řadí mezi císařská sídla. V nedalekých Kopčanech se narodil i nenarodil T.G.M.

Mukačevo, hrad Palanok, památkově chráněný objekt na Ukrajině. Stojí na okraji města, na vysokém návrší s plochou 14 000 m²

Tatarstán, Kreml. Stojí v centru Kazaně. Je unikátní příkladem prolínání křesťanské a muslimské kultury. Zpět domů.

Březnice. Renesanční zámek přestavěný z tvrze. Hlavním lákadlem je Lokšanská knihovna, nejstarší u nás. Zajímavostí je obraz popravy 27 českých pánů A pestrý soubor vojáků, jezdců, zvířat, hudebníků, apod.

Koloděje nad Lužnicí. Zámek prošel osmiletou rekonstrukcí a dnes patří soukromé společnosti. Ceněny jsou především fresky. V nabídce je také možnost ubytování. K návštěvě láká také anglický park.

Jindřichův Hradec. Zámek leží mezi řekou Nežárkou a Vajgarem. Zajímavosti je dochovaná černá kuchyně, kde prý vařila pro chudinu bílá paní, čímž musela být děsně nenápadná.

Mnichovo Hradiště. Renesanční zámek, nechal postavit Václav Budovec z Budova, po Bílé hoře popravený na Staroměstském náměstí spolu s 27 českými pány. Zámek přešel do vlastnictví Albrechta z Valdštejna. Jeho rodu patřil až do roku 1946.

Chropyňský zámek byl postaven začátkem 17. století. Jsou zde vystaveny zbraně z třicetileté a následných tureckých válek a umístěn památník slavného chropyňského rodáka, malíře a sochaře Emila Filly.

Zámek Tovačov. Komplex budov ohraničují dvě nádvoří. Byl několikrát přestavován a dnes je majetkem města. Dominantou celého areálu je 84,5 metrů vysoká Spanilá věž, viditelná z daleka i široka.

Barokní zámek Jemniště byl vystavěn v roce 1720 – 1725. Současný vlastník obývá levé křídlo zámku. Konají se tu romantické svatby, rodinné oslavy, podnikové akce a připraví vám i piknik v zámeckém parku. K dispozici jsou tři apartmány s názvyTerezie, František a Rainer.

Průhonice. Původně tu stál gotický hrádek, později upraven na renesanční zámek. Velkou chloubou je rozsáhlý krajinářský park. Točil se tu film S čerty nejsou žerty.

Karviná zámek Fryštát. Původně empírového zámku měl po roce 1948 osud podobný mnoha jiným. Sídlily v něm různé úřady. Ke změně došlo hned po roce 1990. Jeho rozsáhlý park sahá až k lázním Darkov.

Frýdlant nad Ostravicí. Bývalý arcibiskupský zámeček patřil k areálu někdejších železáren ve Frýdlantu nad Ostravicí a sloužil jako rezidence vlastníkovi železáren olomouckému arcibiskupovi.

Zámek Jičíněves není veřejnosti přístupný, ale zájemci si mohou pronajmout apartmány. Patří dodnes rodině Schliků, mají to i na zvonku.

Kdo by neznal Bouzov. Do roku 1696 jej střídavě vlastnili příslušníci různých rodů, pak panství s hradem koupil řád německých rytířů. Od roku 1945 je majetkem státu. Je vyhledávaný turisty a filmaři. Točilo se to 31 filmů. Jako první v roce 1959 pohádka O medvědu Ondřejovi.

Rokokový zámek, nazývaný České Versailles či Malý Schönbrunn, byl postaven roku 1777 ve stylu francouzských letních sídel. Rozsáhlý areál nabízí 10 druhů rozličných zahrad včetně labyrintu a křížové cesty. V současné době je v majetku manželů Kučerových, kteří o zámek příkladně pečují a postupně vzorně renovují. Více FOTOREPORTÁŽ

Tatenice. Původně lovecký zámeček, kde dnes sídlí obecní úřad a sociální organizace. V roce 1945 byl na zbourání, přesto došlo v nové době k jeho rekonstrukci. Zajímavé jsou psaníčkové sgrafity.

Jaroměřice. Osada převzala název po jednom z arcibiskupů, Jaromírovi. V chodbách prý dodnes straší bezhlavý rytíř Beštěrenec, což je málo pravděpodobné, protože složí jako mateřská školka a obecní úřad.

