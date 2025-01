Kousíček Rakouska a Slovenska a úplně nejvíc Moravy.

Jan Neruda řekl, Kdybych měl zrušit všechny svátky, tak Vánoce nechám. Tím by nám zachoval i advent. V novodobém pojetí je naplněn veselím na vyzdobených náměstích se stánky a zvýšenou spotřebou punče.

Ve Třicetileté válce Švédové dobyli a vyplenili, co se jim zachtělo. A tak se 3. května 1645 objevili před Brnem. Jejich velitel Lennart Torstenson prohlásil...tu starou studenou kuchyni dobudeme do tří dnů.

Podzim tam i tady, taky támhle, no prostě všude.

Je to roční období s neopakovatelnou vlastností. Pan malíř si každé ráno přivstane a stejné místo další den překreslí. My pak jenom žasneme, jak to všechno mohl stihnout.