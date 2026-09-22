Koncert George & Beatovens, vzpomínka na Petra Nováka aneb nostagie na entou.
Až zženštilý hlas Petra Nováka nešlo přeslechnout a hektický život přehlédnout. Bojoval s démonem alkoholu a k tomu bafal šedesátku denně. Zdravý životní styl ho míjel, jestli se o něj vůbec pokoušel. To ale nemění vůbec nic na tom, že byl výjimečný a jeho hity nesmrtelné. Hvězdičko blýskavá, Náhrobní kámen, Povídej, Já bude chodit po špičkách, Přátelství na entou, Klaunova zpověď...Pro dnešní generaci neznámé, možná až nezajímavé, ale ne tak pro nás pamětníky. Ostatně o tom vypovídalo věkové složení publika, které zaplnilo celý sál Lidového divadla ve Svitavách. Kdyby věkový průměr sečetl a odečetl věk posluchačů, dostali bychom se až někam do prvohor.
Bylo dojemné sledovat nás dědečky a babičky často o berlích, jak na koncertu pookřáli. Kapela George & Beatovens v původním složení v čele v Karlem Kahovcem k tomu podstatně přispěla. Ani osmdesátka Viktora Sodomy nezabránila přispět k zdárnému koncertu. Mladou generaci zastupoval Petr Bende, který při vlastním doprovodu na piáno zazpíval Klaunovu zpověď. Na violoncello mu sekundoval Michal Pavlík, svého času člen Čechomoru. Skladbu jsem měl tu čest vyslechnout na živo kdysi dávno na koncertu kdesi v Praze. Po celou dobu při ní Petr klečel.
V roce 1969 na Bratislavské lyře si dovolil vyhlásit minutu ticha za Jana Palacha. To by si z „bezpečnostních“ důvodů netroufla žádná hvězda. Asi proto, že si na ni nikdy nehrál, i když jí byl.
Jeho spoluhráči a kamarádi jednohlasně tvrdili, že byl moc hodný člověk.
Petr Novák zemřel předčasně v roce 1997. Přesto toho stihnul hodně. Několik jeho hitů jsme hrávali v době mého aktivního muzicírování.
Atmosféru večera naladila kapeta Josef IX, a pak už přišla řada na George Beatovens. Na závěr se tleskalo ve stoje, ti menší si stoupli na židli, a kdyby to šlo, tak snad až na střechu.
Vlastnoruční věnování mému kamarádovi Luboši Chris Tolarovi ze z Plzně.
Jaromír Šiša
Svitavy letos slaví 770 let od založení, tak pojďte nás ve fotoreportáži navštívit.
Roku 1256 o nás jednali olomoucký biskup s litomyšlským klášterem premonstrátů, z čehož vznikl zápis, kde jsou Svitavy poprve písemně uvedeny, a to je třeba velkolepě oslavit. Dokonce byla k tomuto výročí složena i opera.
Jaromír Šiša
Morbidně nechutný příběh o tom, jak jsem vyháněl vlka.
Limity cyklistů jsou různé. Počet kilometrů, převýšení, počasí, ale především vlk. Poučka, že se nejlépe vyžene, když se běží přímo, a pak prudce uhne, aby vlk pokračoval rovně dál, je nic neřešící pověra. Dá se sice dobře
Jaromír Šiša
V hlavní roli guláše, pivo a veteráni, ale i trochu vína bylo.
To vše zarámovalo ideální počasí, hojná účast a dobrá nálada. Když se to sečte i podtrhne, svitavské letní slavnosti se nadmíru vydařily.
Jaromír Šiša
Pozoruhodná koncentrace báječných veteránů aneb blog na jedno brdo.
Jejich svět mě fascinuje. Ti, kteří je renovují a následně o ně pečují, jsou super machři svého řemesla. Tentokrát se sraz konal v Širokém Dole u Poličky za což patří samozřejmě velký dík i nadšeným pořadatelům.
Jaromír Šiša
Různé retro předměty nejen ze socialistické doby, kdo si je pamatuje?
Retro je označení pro něco minulého, zaniklého, bývalého...no prostě označení pro cokoliv zpět v čase. Může být hezké, báječné, ale také nepříjemné, odstrašující, ale budu se věnovat první a druhé skupině.
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