Když do lázní, tak do Luhačovic, když na výlet, tak do Zlína.
Do lázní se dá jezdit různě, pro nás je ideální vlak. Nádraží mají vymalované, ale
možností je samozřejmě víc.
Cestou na ubytování jsme minuli pozoruhodně moderní kostel.
Plán byl jasně daný na každý den. Pondělí,
úterý,
středa,
čtvrtek a
pátek...když jsme u toho pitného režimu, pramen objevil a lázně založil jistý osvícený hrabě Vincenc Serényi, možná vám jméno něco napoví.
Každé ráno mělo také svůj program. Někdy i večer.
Ale samozřejmě jsme si lázně také prošli. Lázeňský hotel Jestřabí je typickou ukázkou architektury Dušana Jurkoviče.
Tato součást lázní nese přímo jeho jména, Jurkovičův dům,
z druhé strany s fontánou a
uvnitř s noblesou. Interiér je pozoruhodný dole i
nahoře.
Historická vila Najáda. Zde se nejenom lázní, ale také pojídá v čokoládovně čokoláda. Co taky jinýho.
Společenský dům a změna architekta. Jeho jméno zní František Roith.
Tepnou každých lázní je kolonáda a
žilním systémem kavárny, cukrárny žádná pivnice a promenádní cesta, po které se kromě nás procházel už leckdo.
Inhalatorium, zde probíhá post covidová péče, ale zaslechli jsme i termín post očkovací.
Hotel Adamantino u vodní nádrže Luhačovice v Pozlovicích. Moderní zařízení s kapacitou 200 míst, zaměřené na na kongresy, školení, svatby, srazy spolužáků a tak.
No prostě lázně jsme nejen proseděli a proplavali, ale i prošli.
Ani blížící se bouřka nás neodradila.
Návštěva Zlína byla daná od začátku, jenže se nám podařilo přecenit naše orientační schopnosti a vhodný autobus nám ujel. Zbývalo jediné řešení, seznámit s potížemi blogéra Juru, který ochotně sednul do auta a operativně nás protáhnout po okolí v místech, kudy autobus
ani nejel, natož měl zastávku u vyhlídek.
Na kopcích to žije.
Šup z kopce dolu do Zlína. Že tu stojí zámek jsem ani nevěděl,
ale že měli a mají Baťu
a nezaměnitelnou architekturu, to ví každý.
Mrakodrap. Nahoru vedou schody i výtah a
taky výtah s kanceláří. Baťou prý nikdy použitý. Z terasy na střeše
je prohlídka města parádně excelentní.
Do klidu a pohody se dostanete
nedaleko v Lešné v zoologické zahradě s pozoruhodnou atrakcí,
no kde můžete nakrmit rejnoky.
Ještě klidnějším místem je japonská zahrada.
Teda pokud si vyčíháte, když je turistoprázdná.
Obklopen zoologickou zahradou je zámek Lešná, který je ukázkou přepychového života šlechty na začátku dvacátého století s vodovodem, ústředním topením, domácím telefonem i splachovacími toaletami, což byl ve své době těžký komfort.
Tak ještě pár temp po snídaní a valíme domů.
Předešlá fotoreportáž COURÁNÍ SEM A TAM VŠUDE MOŽNĚ
Jaromír Šiša
Příběh kocoura Vítězslava Jimramovského.
Nejenom lidé, ale i kočky a vlastně všechna zvířata mají svůj příběh. Tento začal v Jimramově, což je útulný městys ve Žďárských vrších, kde se všichni znají, včetně majitelů domácího zvířectva.
Jaromír Šiša
O tom, kde jsem všude možně nasával,
samozřejmě i atmosféru. Fotka má tu výhodu, že připomene, co jste už zapomněli, včetně příběhu s ní spojeném. Spoléhat na paměť je ošidné. Mnohem jednodušší je mrknout a vím.
Jaromír Šiša
O tom, jak rok 2025 zacloumal s mým zdravím.
Možná to zní až pateticky, ale rok mých sedmdesátin mě zastihl v relativně dobrém zdraví. Z pohledu hypochondra skoro až zklamání. Tedy né že bych trpěl přehnaným zdravím,
Jaromír Šiša
Jen tak pro srovnání, trošku adventu v Brně a Vídni.
Princip je všude stejný a záleží na nápaditosti výzdoby. Snad jen v Brně stojí záloha kelímku padesát kaček a ve Vídni na hrneček pět eur. Kromě cen větších rozdílů nenajdete.
Jaromír Šiša
Před 100 lety se narodil Vojtěch Jasný a s ním Všichni dobří rodáci
Některá díla nás vrátí do období, kdy bychom sice žít nechtěli, ale zrovna tak by neměla zapadnout.V trezoru byli Všichni dobří rodáci s péčí a láskou uloženi komunisty 20 let. Tolik se báli svých vlastních činů.
