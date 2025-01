Kdo se zúčastní inaugurace? Tak třeba Filip Turek.

Dnes se Donald Trump stane oficielně 47. presidentem USA. Zaběhlý zvyk praví, že inaugurační řeč trvá 20 minut a po ní bude následovat v prostorách Kapitolu mnohem delší veselice. Na bezpečnost účastníků dohlédne 25 000 federálů.

Kdo je v různých pozicích někdy i proti dosavadním zvyklostem pozván.

Každý stát údajně reprezentuje především velvyslanec, v našem případě Miloslav Stašek. Podívejme se však na přidanou hodnotu.

Mezi pozvanými je i čínský president. Osobně sice nepřijede, ale jako „náhradu“ pošle muže číslo dvě Chan Čenga Odkaz Jsme připraveni pracovat s novou americkou administrativou na zlepšení dialogu a komunikace, zaznělo z Číny. To se dobře čte. Pozvání dostal také japonský ministr zahraničí Takeshi Iwaya.

Co se Ruska týče, nic oficiálního vzneseno nebylo, ale těžko věřit, že by ruskému velvyslanci zabouchli dveře.

U států jižní a střední Ameriky, nezůstane „jen“ u velvyslanců. Oficiálně to platí u Argentiny, kterou bude reprezentovat president Javiér Milei, bývalý president Brazílie Jair Bolsonaro a také prezident Salvadoru Nayib Bukele, který se prý s lidskými právy moc nepárá.

Mrkněme do Evropy, zde je potvrzeno pozvání italské predsedkyně vlády. Zvažuji to na základě svého programu. Pokud to stihnu, ráda dorazím, uvedla Giorgia Meloniová. Tak to je frajerka, nijak to neprožívá. Spekulace o pozvání Orbána padly, což potvrdili sami Maďaři.

Tím se dostáváme k nám. V případě presidenta bych na inauguraci odpudivé osoby nejel ani v případě pozvání. Nepřišlo ani pro decentního Petra Fialu. O Kateřině, Andrejovi nebo Tomiovi ani nemluvě. Na to jsme na světové šachovnici bezvýznamní pěšáci a brát v potaz, že první manželkou Trumpa byla Ivana Zelníčková ze Zlína, je hodně slabá karta. Ostatně jak o nás Amerika smýšlí, je znát zařazením do skupiny s vyššími daněmi na pokročilé technologie, zatím co západní Evropa omezení nemá. Pro nepozvaného Lipavského jistě zklamání, když kupujeme americké stíhačky, ale toho se za vodou neptají ani na názor.

Přesto delegaci budeme mít a ne každému se zamlouvá. Například motorista Petr Macinka, Robert Šlachta, poslankyně za ANO Klára Dostálová, a také Filip Turek, který prohlásil, že osobní pozvánky, která přišla mimo oficiální struktury, si nesmírně váží. Tomu lze věřit, rozhodně ne každý takovou dostal, a pokud by dostal, chlubil by se až na půdu.

Výše uvedení jsou vesměs členové frakce evropských patriotů, kolem kterých Evropský parlament prohlasoval takzvaný „cordon sanitaire“, aby jim zabránil získat významné funkce, a tím i reprezentovat europarlament navenek. Americká exekutiva to zřejmě ani nezaregistrovala.

Každopádně pro Evropu je Trump velká výzva, začít se starat sami o sebe, což nový president jasně dokumentuje heslem, všechno pro Ameriku. Můžeme si být jisti, že tak bude činit bez zvláštních ohledů a ostatní maximálně tak vypustí slinu, ale především sklapnou podpatky.

Snahám některých expertů „nevhodné“ pozvánky bagatelizovat už jsme se zasmáli, jestli nám smích zůstane teprve uvidíme.