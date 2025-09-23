Karel IV., jedenáctý král český, měl jedenáct dětí se čtyřmi manželkami.
S první manželkou Blankou z Valois, dcerou čtvrtého francouzského prince, měl dvě dcery. Když mu bylo 19, narodila se na Křivoklátě Markéta. Aby jim zpříjemnil pobyt, nechal nachytat slavíky a vypouštět je pod okny prvorodičky. Už ve svých jedenácti se Markéta stala manželkou uherského krále Ludvíka I. Odjela do Uher a stala uherskou a chorvatskou královnou. Za tři roky zemřela při morové epidemii.
Měly to urozené holky těžké. Druhá dcera Kateřina byla už ve dvou letech zasnoubena s pětiletým rakouským vévodou Rudolfem IV. Habsburským. Svatba se ale konala, když ji bylo 11 let. Novomanželé si to jistě užili. Po dvanácti letech manželství Rudolf zemřel. Podruhé se vdala za Otu V. markraběte braniborského, zvaného Líný, kterého přežila o 16 let.
Druhá manželka Anna Falcká dala Karlovi prvního syna Václava, který ale žil jen 11 měsíců. Byl to opět státnický kvapík, jako budoucímu králi mu stihlo složit hold 12 českých královských měst a Karel IV., mistr dynastických svazků, už pro něj měl vyjednanou manželku. V té době 11letou Annu Svidnickou. Anna Falcká však svého syna přežila jen o rok.
Po její smrti se oženil s Annou Svidnickou. Ano, to je ta, s kterou se původně počítalo pro syna Václava. Narodily se jim dvě děti. Alžběta, manželka Albrechta III. Habsburského, vévodkyně rakouská, štýrská, korutanská a kraňská, což je dnešní území Slovinska. Dlouho si titulů neužila, zemřela v patnácti letech. Pak přišla velká sláva.
Roku 1361 se královskému páru v Norimberku narodil syn Václav. Oslavy byly odloženy o dva měsíce, aby se řádně připravily. Jako Václav IV. byl korunován českým králem již ve dvou letech. Schopností svého otce ale nedorostl. Byl cholerik a víc než politika ho bavilo víno a rozjímání s prostým lidem. Přesto vládnul v bouřlivé době úctyhodných 41 let. Zemřel bezdětný, což je u korunovaných hlav průšvih.
Po předčasné smrti Anny Svidnické, která zemřela při porodu i s dítětem, si vzal o 30 let mladší Alžbětu Pomořanskou a měl s ní šest dětí.
Anna byla provdána za anglického krále Richarda II. Angličané ji milovali a nazývali dobrou královnou Annou. Zemřela však už ve 28 letech, což krále natolik zlítostnilo, že příkladně truchlící vdovec inspiroval Williama Shakespeara k napsání dramatu Richard II.
Zikmund, liška ryšavá. Byl braniborský, lužický a moravský markrabě, slezský vévoda, uherský, římský, lombardský král, římský císař a na stará kolena i král český. Významný politik a nejschopnější potomek otce. Hovořil sedmi jazyky a miloval rytířské turnaje. Zemřel ve Znojmě a pohřben je v rumunském městě Oradea.
Dalším synem byl Jan Zhořelecký, markrabě braniborský, spravující hornolužické území, se sídlem ve městě Görlitz, česky zvaném Zhořelec. Za manželku měl dceru švédského krále. Zemřel ve 26 letech za záhadných okolností, patrně byl otráven. Jedním z podezřelých byl, a možná ještě je, moravský markrabě Jošt.
V roce 1372 se narodil syn Karel, který se ale záhy zemřel.
Dynastická politika ad absurdum. Poslední dceru Markétu zasnoubil ještě před narozením se synem norimberského purkrabího, doposud také jen počatého. Svatba se konala, až po otcově smrti.
Posledním potomkem Karla byl syn Jindřich, který se nedožil ani jednoho roku. Jeho matka, Alžběta Pomořanská, přežila manžela o 15 let.
Ke všem dětem by se mělo z důvodu dynastické přesnosti uvádět, lucemburský nebo lucemburská, ale vzhledem k otci to je jasné a text by se jen nudně prodlužoval.
Použitá literatura Zuzana Foffová a Bohumil Vurm Karel IV., kolektiv autorů Královská trilogie, kolektiv autorů Dějiny zemí koruny České.
Předešlý historický článek EMIL HÁCHA
Jaromír Šiša
Veteráni na kolech s motorem i bez jsou báječní.
Někteří jsou kapánek mladší, jiní zase starší. Rozdíl je ale mezi námi nebetyčný. Oproti mně věkem na kráse a ceně získávají.
Jaromír Šiša
Výlet a let za fotkami k přehradě Seč a do Chrudimi byl báječný a bezpečný.
Město a okolí mám na turistický poměry na pantofle, ne ža bych tam nikdy nebyl nebo neprojížděl, ale podrobnější průzkum mám splněn až letos.
Jaromír Šiša
Orlické hory sem a tam i jinak.
Spolu se Žďárskými vrchy jsou to moje oblíbené kopce a kopečky, zdolávané na motorce i kole, někdy v kombinaci s vlakem, pěšky nikdy!
Jaromír Šiša
Hácha, nešťastný president i člověk.
Dnes je tomu 153 let, co se v Trhových Svinech narodil Judr. Emil Hácha, uznávaný odborník na mezinárodní právo, docent právnické fakulty University Karlovy, dvorní rada Správního dvora ve Vidni, po roce 1918
Jaromír Šiša
O tom, jak jsem naletěl šmejdům.
Jejich podvody jsou natolik mazané, že zamotají hlavu i zdatným internetistům, a tak celkem úspěšně útočí především na nás seniory,
|Další články autora
Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“
Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na...
OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas
Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké...
Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou
Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a...
Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena
Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech...
Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo
Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo...
Řidič prosvištěl kolem policie na D6 rychlostí 172 km/h, při kontrole nadýchal
Kvůli nedodržení maximální rychlosti zastavila policejní hlídka na Chebsku šestatřicetiletého...
Posílal jsem peníze STAN, měl jsem z toho výhody, řekl soudu Redlův spolupracovník
Druhý den hlavního líčení v kauze Dozimetr vypovídá Pavel Kos. Spolupracovník hlavního obžalovaného...
Senátní výbor podpořil nominaci Bartoně a Smolka na ústavní soudce
Senátní výbor pro lidská práva jednomyslně podpořil nominaci Michala Bartoně a Martina Smolka na...
Lepší silnice pomohou udržet lidi v regionech, říká jihomoravský lídr STAN
Před čtyřmi lety hnutí STAN v předvolební koalici s Piráty těžilo z ukázněnosti svých voličů. Díky...
Stavební pozemek v srdci Pálavy Perná
Perná, okres Břeclav
3 150 000 Kč
- Počet článků 581
- Celková karma 33,29
- Průměrná čtenost 3668x