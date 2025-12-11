Jen tak pro srovnání, trošku adventu v Brně a Vídni.
Tak třeba v Brně mají Letmo a
a ve Vídni hotel Topazz
My máme před Vánoci v referátu Turka oni taktéž.
Videň je velice tolerantní město, vyhrávat si tu může kde kdo.
Zde se kůň vzepjal v plné vážnosti před vídeňským parlamentem, vzádu věž radnice a
zde je v symbióze a člověkem. Těch jezdí po městě neúrekom, jak by řekli Slováci.
V Brně má zase v plné vážnosti vysmátého kámoše,
včetně mobilní varianty.
Tohle neni žádný krokodýl, ale brněnský drak, symbol města. Jak se zde objevil furt někdo zkoumá, přitom každý Brňák ví, že žil v řece Svratce a terorizoval okolí.
Tak ještě jedno spřežení pod vodníma schodama.
Co se týče ptáků, tak Brno vede. Vídenští holubi se nepočítají.
Ve Vídni mají betlém,
v Brně taktéž, tento jsem si vypůjčil z doby sněhové. Ten samý, jen bez sněhu tam stojí i dnes.
a vůbec, ve Svitavách máme taky.
Kolotoč má Vídeň na patro a
Brno jen přízemní.
Ve Vídni mají orloj
v Brně hůlku. Uvnitř je vidět všechno, i hodiny, ale kdo do ni nechce zírat, stačí ustoupit ke kolejím a mrknout na hodiny svatého Jakuba.
Vídeňáci jezdí na trhy kolmo
Brňáci elektrokolmo.
V deset jsou stánky ještě zavřeny tam
i na štatlu.
Než otevřou, Vídeňáci nakupují nebo se jen tak prochází,
třeba před radnicí
sedí u Sachra
nebo v kostele.
Mají také oázy klidu.
Také na ploše mezi Přírodovědným a umělecko historickým muzem byl klid, to asi k úctě k Marii Terezii, která náměstí přehlíží z nadhledu.
Zato Brňáci, a zde je jeden z mála velkých rozdílů, jsou v té době všichni v hokně.
Tak se do pár vídeňských stánků mrkněme.
A teď do brněnských
Přes jemné rozdíly na obou stranách jednoznačně platí, že sůl je nad zlato, zvláště ta koupelová.
Tak už jen rychlý punč
a podle orientaních koulí zamířit na místo srazu.
V Brně bylo času dost.
Všude se prodávaly jen teplé nápoje,
ale naštěstí Pegas byl v centru dění.
PŘEDEŠLÁ FOTOREPORTÁŽ TROŠKU BEREVNÉHO PODZIMU
Jaromír Šiša
Před 100 lety se narodil Vojtěch Jasný a s ním Všichni dobří rodáci
Některá díla nás vrátí do období, kdy bychom sice žít nechtěli, ale zrovna tak by neměla zapadnout.V trezoru byli Všichni dobří rodáci s péčí a láskou uloženi komunisty 20 let. Tolik se báli svých vlastních činů.
Jaromír Šiša
Fotoblog plný nezdravých a báječných jídel.
Švejk říkal, že nejlépe se fotí nádraží, protože se nehejbe. To samé platí o jídle, ovšem jenom dočasně, protože i když jíme očima. Níže vyfocená sestava, je volným pokračováním podobného blogu z roku 2022.
Jaromír Šiša
To se nám ten podzim zase pěkně vybarvil.
Každý malíř si tajemství svých barev pečlivě hlídá, podzim ale nemusí, má jich každý den tolik, že by se uhlídal, ale to on nemusí, protože je stejně nenapodobitelný a nikdo jiný to tak neumí.
Jaromír Šiša
Parní fotoblog na jedno báječný lokomotivní brdo.
Čudí nebo decentně kouří, ukrývají se do páry, zapalují meze, ale vše je odpuštěno, protože jsou famózní. Fascinující je elegance a mechanická dokonalost různě propojených páček a hejblat.
Jaromír Šiša
Karel IV., jedenáctý král český, měl jedenáct dětí se čtyřmi manželkami.
Kdo by to řekl, zvláště když v paměti máme pořádně jen Václava a Zikmunda, ale i mnozí další jsou zajímavé persony.
