Fotoblog plný nezdravých, ale famózních jídel
Začnu malým předkrmem a jdeme hodovat.
Jedna z možných klasických variací.
Tuto svíčkovou jsme objevili v zapadlé vísce. Knedlíky byly opravdu houskové, jak má správně být a bezkonkurenční byl také poměr kvality a ceny. Za 140 Kč i s pivem no nedej to.
Rajská. Někdo ji miluje, jiný nenávidí. Zde s karlovarskejma a trojmasem,
Špenátu neni nikdy dost. I zdánlinvě dětská porce potěší a většině stačí.
Na první pohled taky dětská porce, ale plně zasytila. Přejídat se neni správné.
Pajšl. Platí pro něj to samé jako pro rajskou. Někdo jo, někdo ne.
Rozvařená čočka, byl záměr a dobrý.
Vedle klasiky máme jídla různá.
Dnes valí různý burgry.
Bramboráky jsou oblíbené doplňky stravy.
Tento je házený.
Ze stolování lze utvořit i zátiší.
Obyčejné placky, proč ne,
mohou být i se špekem.
Toto jsou placky slovenské.
Když jsme na Slovensku, tak samozřejmě halušky.
A někdy postačí jen chleba,
zvláště když se mázne
nebo je k němu něco k zakousnutí.
Uzenina v provedení utopenec.
Zadrátovanej hermelín.
Párková variace, v kontrastu
s klasikou. Na okresní fotbalové derby ideální.
Specialita z Malaisie. Proč se ta spodní nepřilepí k horní netuším.
Potravina se dá také různě napichovat,
Takhle píchají u Bajkalu,
čímž se dostáváme k sladké tečce.
Narozeninovej, mechovej, přesněji špenátovej.
Koblihy na stojáka neni zrovna běžný jev.
Malinko mimo téma. Pro mě novinka, ohřívaný vaječňák na podzim v dece na zahrádce.
Speciality slané a jdeme na exotické kuličky.
Rambutan, na pohled mořský ježek, sladké chuti.
Salak aneb Hadí ovoce, plod palmy s chutí banánu a podobou golfového míčku.
Rose apple, sladká jabkohruška. Podobu si domyslete.
Česká rebarbora do české buchty a
hlávka českého zelí v maďarském guláši.
Že bych na něco zapomněl? Určitě ne, to nejlepší nakonec
V trojkombinaci
a v dokonalé symbióze.
předešlá fotoreportáž KDYŽ VŠECHNY KOUŘILY, TAKY JSEM ZAHULIL
Jaromír Šiša
Všechny kouřily, tak jsem taky zahulil.
Voda a oheň se nesnášejí, což ale průmyslové revoluci nijak nevadilo. Vlastně to je jednoduché, oheň ohřívá vodu v trubkách kotle a mění ji na páru, která pak hejbe s čím je potřeba
Jaromír Šiša
Sobotka, rozevřená brána do Českého ráje.
Oblast je zaslíbená turistům. Pěší chodí sem a tam a cyklisté jezdí tam a sem. Všichni jsou spokojení, protože je na co dívat.
Jaromír Šiša
Koncert George & Beatovens, vzpomínka na Petra Nováka aneb nostagie na entou.
Stárnutí poznáme na dětech, ale také na hudbě mládí, která se zakousla pod kůži, uložila do hlavy a zabydlela v srdci.
Jaromír Šiša
Svitavy letos slaví 770 let od založení, tak pojďte nás ve fotoreportáži navštívit.
Roku 1256 o nás jednali olomoucký biskup s litomyšlským klášterem premonstrátů, z čehož vznikl zápis, kde jsou Svitavy poprve písemně uvedeny, a to je třeba velkolepě oslavit. Dokonce byla k tomuto výročí složena i opera.
Jaromír Šiša
Morbidně nechutný příběh o tom, jak jsem vyháněl vlka.
Limity cyklistů jsou různé. Počet kilometrů, převýšení, počasí, ale především vlk. Poučka, že se nejlépe vyžene, když se běží přímo, a pak prudce uhne, aby vlk pokračoval rovně dál, je nic neřešící pověra. Dá se sice dobře
|Další články autora
Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2026 může překvapit. Kam lze vyrazit na nákupy?
Listopadový státní svátek letos připadne na úterý. Jak bude na Den boje za svobodu a demokracii a...
Potkani v Praze nemají klid. Deratizátory doplňují nečekaní spojenci
Potkani v pražských stokách letos neměli zrovna klidný rok. Pražské vodovody a kanalizace (PVK)...
MAPA: Klíčovou křižovatku v Praze 4 čeká uzavírka. Kvůli metru D se bude objíždět
Výstavba nové trasy metra D významně ovlivní provoz na jedné z klíčových křižovatek v Praze. Práce...
Praha zažije první Pyžamovou jízdu metrem. Cestující vyrazí v nočním úboru až do Motola
Vyrazit ráno do pražského metra v pyžamu? Za normálních okolností by člověk nejspíš sklidil pár...
Zvonice, odkud estébáci sledovali ambasády, skrývá nečekané příběhy
Pozorovací stanoviště Státní bezpečnosti z doby totality se v Praze staly po 17. listopadu 1989...
Vážná nehoda pěti aut uzavřela Jižní spojku. Záchranáři vyprošťují zaklíněného člověka
Dvě nákladní a tři osobní auta se srazila na Jižní spojce u sjezdu na Vídeňskou ulici. Na místě...
MONETA fondy slaví první rok. Klienti do nich investovali 5,6 miliardy korun
AI zvyšuje výnosnost e-mail marketingu a vrací e-mail do hry
Vánoční trhy Brno 2026: kdy začínají na náměstích a kdy se rozsvítí strom
Kdo v Brně čeká s první procházkou mezi stánky až na rozsvícení vánočního stromu, ten přijde o dva...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 601
- Celková karma 36,32
- Průměrná čtenost 3607x