Fotoblog plný nezdravých a báječných jídel.
Začal bych klasikou, dobře vystavěným moravským vrabcem.
A nebo jiná varianta.
a další, špekové řešení.
Další klasika, různě knedlíková svíčková.
Plynulý přechod od svíčkové ke guláši.
Tady je teprve v zárodku.
A taky už na stole. Dančí u Jury. Dobrota jak hrom.
Lze i takto.
Segedin z pardubické nádražky a parádní poměr ceny, mmožství a chutě.
Potkat pajšl v rrstauraci je spíš vzácnost. Naštěstí ne u nás.
A na stejném místě mají i ledvinky.
Milovaná i zatracovaná rajská.
Něco na houbách, moc dobrý, ale přesný název jsem spolknul.
Tak jasně, klasika klasikovatá, což zbytek zeměkoule nechápe.
a syrečky, to už vůbec ne.
Na fotbale to je jasně dané občerstvení, i když na stadionu zrovna probíhají závody hasičů.
Tohle by se tam moc nehodilo.
Co třeba dát si sekačku, má mnoho variant některý jsou i tajný.
Zrádnost tohoto oběda je v tom, že pánev pálí, pač byla v peci.
A co tahle dát si špenát, to už je zlidovělý termím.
Opět paráda u Jury.
Trochu si zasmažíme. Věřte nebo ne, je to jídlo vegetariánské.
Tohle už samozřejmě ne.
Název zase nevím, ale pamatuju si chuť.
Na první pohled vypadal prejt baječně a na první ochutnání tragédie.
Poděbrady, lázně. Zrovna dietně to nepůsobí.
Tohle už je jiná.
Aby to nebylo moc násilný, dáme si přechod ke sladkým jídlům pozvolna
Kdyby někdo tápal, tak uvnítř jsou borůvky z Jeseníků.
A zde nahoře švestky.
Tohle jsou už spíše dezerty,
v pralinkárně ve Velkých Losinách.
Nahlídněme malinko do zahraničí. Tohle je jasný. Slovensko a halušky.
Maďarsko, komu by bobguláš málo pálil, může si z misky přidat žiletky. Kdo to udělá, uhoří.
Albánie, kamarád Jirka s oblibou pojídal škeble.
Korsika, jedna z mnoha vydatných večeří.
Podkarpatská Rus, Bogač.
Tatarstán, Kazaň, tady jsme se vůbec necejtili, zrovna pivnice to nebyla.
Občerstvení u Bajkalu.
Tak změníme chuť,
a ještě jednou,
přídám trochu ekvilibristiky od zámku Plumlov při výrobě pizzy
dáme pivko v noblesním jídelním voze,
a dáme dietu.
A na úplný závěr, něco z čínské filosofie. Jin a jang jsou dvě protikladné, ale vzájemně doplňující se síly, které tvoří harmonii v celém vesmíru.
předešlá fotoreportáž VYBARVENÝ PODZIM
Jaromír Šiša
To se nám ten podzim zase pěkně vybarvil.
Každý malíř si tajemství svých barev pečlivě hlídá, podzim ale nemusí, má jich každý den tolik, že by se uhlídal, ale to on nemusí, protože je stejně nenapodobitelný a nikdo jiný to tak neumí.
Jaromír Šiša
Parní fotoblog na jedno báječný lokomotivní brdo.
Čudí nebo decentně kouří, ukrývají se do páry, zapalují meze, ale vše je odpuštěno, protože jsou famózní. Fascinující je elegance a mechanická dokonalost různě propojených páček a hejblat.
Jaromír Šiša
Karel IV., jedenáctý král český, měl jedenáct dětí se čtyřmi manželkami.
Kdo by to řekl, zvláště když v paměti máme pořádně jen Václava a Zikmunda, ale i mnozí další jsou zajímavé persony.
Jaromír Šiša
Veteráni na kolech s motorem i bez jsou báječní.
Někteří jsou kapánek mladší, jiní zase starší. Rozdíl je ale mezi námi nebetyčný. Oproti mně věkem na kráse a ceně získávají.
Jaromír Šiša
Výlet a let za fotkami k přehradě Seč a do Chrudimi byl báječný a bezpečný.
Město a okolí mám na turistický poměry na pantofle, ne ža bych tam nikdy nebyl nebo neprojížděl, ale podrobnější průzkum mám splněn až letos.
