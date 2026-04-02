Famózní veteráni aneb fotoblog na jedno báječný brdo
Začnu opět u baráku. Najednou z čista jasna zde zaparkovala vymazlená Dvanáctsetrojka.
Tak ještě jednu nákladní. Už v době kdy poprvé sjela z pásu byla její koncepce prý zastaralá.
Oddělení autobusy. Škoda 706 RO, prohánějící se po Brně i s přívěsným vozem někdy zvaným babosed.
Karosa ŠL. Právě projíždí pod slavkovským zámkem. V původním popisu jsem autobus nezval Ešemkou, ale po upozornění to ruším.
Ertéóčko v provedení de luxe, pro mě nejkrásnější autobus, kterému neublížila ani dobová hvězda.
Méně známý autobus Tatra 500 HB Horský Bus, byl odezva na potřebu větší mobility z odlehlých vesnic, připojených k silniční síti úzkými, v zimě těžko sjízdnými cestami.
Erena jako autobus. Právě čeká na cestující v Moravské Třebové.
Zde v provedení pojízdná pošta
Trošku odložená v bratislavském muzeu před nádražím a
svého času churavějící na dvoře pivovaru Černá Hora, ale třeba se ji už někdo ujal a vozí nám zase
radost a
hasí žízeň.
Hasičská Vétřieska v Kunvaldu před hasičárnou.
Pokud je legendární Praga V3S ještě někde vypátrána zanedbaná, hned si ji nějaký nadšenec odveze. Uplatnění měla široké.
Třeba jako vojenské vozidlo, právě projíždějící Bystřicí nad Pernštejnem.
Další legenda, Stojedenáctka.
Tatra 805 zvaná Kačena pro svoji kolébavou jízdu.
Tak ještě společné foto z náměstí ve Svitavách v pořadí Garant, Vejtřaska, Espětka a multikára.
Tato sestava stojí v Mladějově na Moravě. Parní válec, i když moc parní není, má tu zvláštnost, že světlo se za točením volantu v zatáčce dost opožďuje, i když při jeho rychlosti to asi nevadí.
Tady se v muzeu starých strojů a technologií v Žamberku seřadili válce hned tři. Více ve fotoreportáži ZDE
Citroën Type H, jsem vyguglil. Kdy by si nevzpomněl na Fantomase
no teď určitě, čímž jsme se dostali k mým šikovných kamarádům a řidičům. Citroën ve vzorné péči Milana.
Elegán z Kalifornie druhého Milana
Land Rover pod vzornou péčí Martina
Jeep Petra, procestoval s ním Evropu až do Normandie.
a Jirka s Uazem v terénu, který už bohužel brázdí nebeské silnice.
Přejděme plynule na kabriolety, tento se proháněl ve Slavkově v zámeckém parku.
Útržek ze spanilé jízdy Velorexů v Boskovicích, více ZDE
a teď nechám pár obrázků jen tak, bez komentu.
no a když se zatáhne, jednoduše se zatáhne,
a nebo udělá protisluneční opatření.
Škoda 1101 Tudor. Nevím proč mě toto auto fascinuje.
V muzeu Škody v Mladé Boleslavi mají provedení kabriolet.
Brouk bez krovek.
Cadillac de Ville, po všech stránkách nepřehlédnutelný.
Beze slov.
Brutus...teda pardon, Rolls-Royce.
Pařez, aneb motocyklové zátiší. Síťovka za jízdy v předním kole...brrrrr
Ovšem zde už v plném tempu.
a na závěr veteráni mezi kolama. S dynamem a přední brzdou shora do pláště.
Vendolí u Svitav, výstava cyklistických veteránů všeho druhu.
Rapotín. Ta pani na obrazu nedává oči v sloup pro nic za nic, místní muzeum je pro někoho spíš smetiště nebo šrotiště.
Lidová tvořivost odchycená v Luhačovicích.
a na konec absolutní elegance v Moravské Třebové na námku.
Jaromír Šiša
