Brazil fest aneb žhavá Brazílie v Brně.

Srovnávat se nedá, to je jakoby v Riu de Janeiru pořádali pivní slavnosti, ale i tak to byla velká paráda za nevšedního zájmu přihlížejících. A pak, kdo by se rád nepodíval na hezká děvčata v pestrobarevných kostýmech?