Advent tady i tam a taky támhle.

Jan Neruda řekl, Kdybych měl zrušit všechny svátky, tak Vánoce nechám. Tím by nám zachoval i advent. V novodobém pojetí je naplněn veselím na vyzdobených náměstích se stánky a zvýšenou spotřebou puče.

Neměl jsem a nikdy nebudu mít auto, jenže zapřísáhle se dá na motorce jezdit, když kosti nepromrznou a objíždět advent na kole je blbost, a tak zbývá jen vlak. Má to jednu nespornou nevýhodu, nepřítelem je jízdní řád, ale dál už jenom výhody. Nemáte starosti s parkováním, stánky s punčem netřeba míjet.

Kde začít, co třeba betlémy a začnu našim svitavským. Jeden z největších mechanických u nás nebo aspoň jsem větší neviděl ani v televizi.

fotky ho dělí na tři díly,

ale jinak je v celku.

a pak jsou betlémy malinkatý.

Za dalším se přeneseme do Brna

takhle vypadal, když ještě kdysi dávno sněžilo.

Za pořádným adventem a smažákem se přeneseme...taky kam jinam

Zde pojali advent světelně.

i s výletem do výšin.

Tohle je bezva nápad, v pozadí malé stánky ve kterých si děti mohou vyzkoušet prodávání, pod dozorem bezpečnostní jednotky.

I tahle báňka v podobě autobusové zastávky se za tmy rozsvítí.

Kdo má šmirglu plný kelcny, vezme kramle do tramvaje.

Prosinec na teploty žádná sláva i drakovi je trošku zima.

No tak dobře i na advent se dá dojet na kole, zvláště pokud je elektronákladní.

Kde jinde než ve Slavkově.

Tak se kousek posuneme. Kdo zaostřil, ví už kam.

Teď už to vědí všichni i bez zaostření.

Kdybyste v Olomouci nevěděli kolik je hodin, stačí mrknout na roh radnice.

Vidím to takhle. Domluvíte si ološlap, teple se oblečete, počkáte chvilku před barákem a třeba jen cestou na Svatý Kopeček a zpět můžete splnit týdenní normu punče, a ještě vás vyhodí k všeobecnému veselí sousedů přímo u dveří.

Tak to má být i na trzích, taky s sebou netáhám rád velkou hotovost.

V Olomouci jsou i bezva stadiony na moderní trojboj i

klasický dvojboj.

A také kočičí kavárna. Na advent se obzvlášť hodí vhodit příspěvek do kočičí kasičky.

Bratislava, zde netřeba slovem, pač vypovídající je spíš obrazem.

Až z toho člověk dostane chuť na sladký,

případně si nechá useknout dávku na prověrku zubů.

Tyto izolátory vysokého napětí jsou čokoládové,

ale pokud se rozhodnete pro kombinaci, nepomůže vám ani rota andělů strážných,

protože tělo vyšle jasný signál,

že přišla chvíle zaběhnout co nejrychleji do lesa.

Vánoce mohou být skromné, vlastně tím líp, nejsou to přece závody v nakupování a shromažďování, kdy se spodní větve vánočního stromečku musí uříznout.

A neni třeba spěchu, klidně si odskočte na punč, však ono nic neuteče. Pletení mi celkem šlo, samozřejmě pod odborným vedením.

A co se týče té dopravy, tak přecejenom, když to jen trochu jde, vyrážím přesně na štědrý den vyvětrat nás na velice čerstvý vzduch. Například do Litomyšle

nebo do Betléma nebo aspoň k našemu svitavskému. Však se chystáme zase.

Zvláště v adventním období o Vánocích ani nemluvě, nezapomeňte na ty, kteří mají stromeček už úplně nahoře nebo k tomu pozemskému nemohou z nějakého důvodu usednout. A nezapomeňte na potřebné. Matka Tereza řekla, nezáleží na tom, kolik dáváte, ale kolik lásky do dávání vkládáte. O Vánocích to platí dvojnásob.

