Teorie tří hromádek hnoje
Tré hromádek hnojův za dlouhým ničím podél cesty životem potkávám neustále a dbaje poučování páně profesorova vždy bádám, co je tam za nimi. Nuže - bývá tam všelicos a někdy se v tom dopátrat matematiky, toť, pane profesore, kolikrát pořádná makačka na bednu.
Avšak ryze teoreticky: když já osobně královnu věd na první tři místa nekladu, tak cokoliv za dlouhým ničím a třemi hromádkami hnoje s královnou věd logicky souviset nemusí – nebo?
Tak třeba tady máme dlouho nic, pak ony tři hromádky a zdalipak to za nimi souvisí s matematikou, i když v popředí na prvním místě žádná matematika zjevně není? Kdyby ty nemovitosti vzadu pan projektant nakreslil bez geometrie a bez měřítka, a zedníci neuměli na pásmu odečíst tři a půl metru, tak by to asi tak úhledně nevypadalo - takže?
Díky optickým vymoženostem jsem se přes dlouhé nic a tři hromádky hnoje přenesl jako pírko, pročež otázka zní: souvisí ta promrzlá jablíčka s matematikou? Nuže, již naši předkové bezpečně ovládali aritmetické průměrování v mazurkovém rytmu „měla babka čtyři jabka a dědoušek jenom dvě; dej mi babko jedno jabko, budeme mít stejně!“
Kupodivu s matematikou spojuji rovněž pochutninu na stromě kousek vedle. Spolužák Franta jednou nahlas pracně četl, že „bokajíhruku“, poněvadž nepobral přání učebnice češtiny, že se písmenka š nebo ž mají doplňovat do textu Bo_ka jí hru_ku. Zato v matematice Franta vynikal, když si coby patnáctiletý žáček dovedl spočítat, že pátá třída završuje jeho devítiletou školní docházku.
Když už jsou za třemi hromádkami ty sady; každý matikář vám poví, že matematickými funkcemi lze popsat cokoli, co má nějakou strukturu a mění se v reálném čase. No a není to pravda i v sadu? Vždyť kmeny připomínají klikyháky integrálů a šneky derivací, a větvoví není nic jiného než průběh fukce v třírozměrném prostoru.
Matematickými funkcemi popisovat tuhle prastarou třešeň naštěstí nemusím, neboť tři hromádky hnoje už jsou přespříliš vzdálené. Leda že bych se právě nacházel v oblasti velkého ničeho mezi hromádkami a matematikou na prvním místě. To ale znamená, že matematika je mi tak či onak hodně vzdálena, což ctím po celý život.
Tak pane profesore: tři hromádky v nedohlednu, kosa jak na Sibiři, chleba se salámem z báglu prohrál válku s mým požerákem a přilehlé stromy potměšile mlčí, když se jich vznešeně táži, jak to mají s matematikou. Co Vy nato?
Já jsem třešně či jabloně nikdy nesázel, ale mám zato, že k této vznešené chvíli se odpovědný sadista nemohl dostavit v podnapilém stavu. Možná matiku sotva kdy zbodal na čtyrky, ale uměl si spočítat, že na poněkud podroušené sadové řady by opravdu nebyl hezký pohled.
Šampión v jízdě traktorem podle pravítka ke třem hromádkám hnoje musel být diskvalifikován, poněvadž se přerazil o lípu v cíli. Asi chyběl ve škole, když se bralo vyznačování počátku a konce úsečky.
I v agrárně vyspělé krajině se znavenému poutníkovi stane, že nenajde tři hromádky hnoje a tudíž se trvrzení páně profesorovo obtížně ověřuje. Zkušený znavený poutník však ví, že dřív nebo později po cestě u lavičky nějaký agrárník s hnojem pojede, a to by v tom byl čert, aby ty tři hromádky někde neutrousil. Přece to nepoveze až do Tramtárie.
Když platí, že na prvním místě je matematika, na druhém matematika, na třetím matematika, pak je dlouho nic, pak jsou tři hromádky hnoje a až pak všechno ostatní – ovšem opět spojené s matematikou, tak opačně musí platit: nejdřív je všechno ostatní, pak jsou tři hromádky hnoje, pak je dlouho nic a pak až tři stupínky matematické - ovšem opět spojené se vším ostatním. Však při nedělní vycházce je opravdu nejdůležitější všechno ostatní, pak ony tři hromádky hnoje následované dlouhým ničím a slavná matika se možná potácí někde za horizontem - není-liž pravda?
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