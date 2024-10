Velká a pěkně přechválená důchodová reforma Fialovy vlády (popáté)

I když někdy vypadají, že jsou pro kočku, ministři vozí občanům ze zahraničí cizokrajné metody práce a snaží se je zde přivést k životu. Přes 30 let není pro tisíce občanů zdrojem příjmu práce, ale sociální dávky a ministři si...

s problémy nepracujících neví rady. Nedávno začalo členy vlády Petra Fialy a prezidenta republiky Petra Pavla nadmíru zajímat, proč jsou pro některé osoby přes 30 let zdrojem příjmu sociální dávky, a nikoliv práce?? Také zde čas od času někdo zkouší argumentovat, že sociální dávky pro nezaměstnané jsou vždy nižší, než jsou příjmy z pracovní činnosti. V čem je možné najít „ propastný rozdíl “ mezi dávkami ve výši 30 tisíc korun měsíčně pro 4 osoby (dva dospělé a dvě děti) – a mezi jedním platem za práci ve výši 30 tisíc Kč čistého měsíčně (určeného pro 4 členy rodiny)?? Zdrojový článek „Příjmy a životní úroveň“ je na https://www.mpsv.cz/web/cz/prijmy-a-zivotni-uroven

Kdo provádí výdělečnou činnost (je zaměstnán, a nebo podniká), musí část svého příjmu ze zákona odvádět na důchodový účet ČSSZ. Dalo by se tvrdit, že si celý profesní život platí na důchod předplatné . Přitom je zajímavé, že ten, kdo pobírá sociální dávky (a klidně přes 30 let), tak po něm nikdo nechce, aby si také na dávky platil nějaké předplatné!! Jak k tomu přijde státní pokladna?? Co ale není dnes – může časem být, a ministr Jurečka ještě „daň z dávek“ možná navrhne. Až si spočítá, proč v důchodovém účtu stále zeje tak velká díra, kterou jen tak lehce zalepit nejde. Proč však stát (když tvrdí, že peníze nejsou jeho, ale daňových poplatníků!!), záhadně nemá na platy pro státní aparát peníze ?? Možná proto, že musí přispívat na vyšší životní úroveň rozvojovým zemím!! Zdrojový článek „Na humanitární pomoc dalo loni Česko 15 miliard korun“ je na https://www.novinky.cz/clanek/domaci-na-humanitarni-pomoc-dalo-loni-cesko-15-miliard-korun-404845477noredirect=1

Co zvláštního a exkluzivního dovezl loni v červnu z Japonska občanům pan ex-ministr MMR Ivan Bartoš a chtěl zde zavést?? Jeho cesta přišla na více než milion korun /jen za fotky dal 100 tisíc/ a bylo by užitečné i po odchodu pana Bartoše z vlády se začít bavit o efektu návratnosti jeho výletu (a možná i o navrácení vydané částky)!! Aby stavby studní nebo čističek odpadních vod mohl ajťák Bartoš pěkně stavebníkům znechutit, v knihovně nechal prostudovat stohy knih, a aby státní pokladně dodal něco peněz – původní správní poplatek 300 Kč rovnou zvýšil na 10 tisíc korun. Podaří se do státní pokladny nacpat více peněz také Marianu Jurečkovi?? Zdrojové články „Digitalizace stavebního řízení a plánování“ a „Bartošův „výlet“ kritizovali kvůli nákladům. Šlo o důležitou misi, brání se ministerstvo“ jsou na https://www.sunfin.cz/digitalizace-stavebniho-rizeni a na https://cnn.iprima.cz/bartosuv-vylet-byl-kritizovan-kvuli-nakladum-slo-o-dulezitou-misi-brani-se-ministerstvo-373075

Růžové volební plány ODS roku 2021 o výškách platů občanů (a kolik peněz budou posílat na důchodové účty ČSSZ), měly souviset s počtem aut na vodík v ČR v roce 2030", ale ty se začaly záhadně smršťovat!! Původně jich zde mělo jezdit 40 tisíc, ale s bídou půjde jen o 3 tisíce. Malé srovnání – do konce roku 2020 bylo u nás přihlášeno 6 129 874 osobních automobilů. Pokud by stupeň motorizace měl zase někdy znovu dosáhnout aspoň úrovně konce tisíciletí (a všechna auta by byly elektromobily), na jejich nabíjení by bylo potřeba mít v provozu odhadem čtyři Jaderné elektrárny Temelín!! Zdrojový článek „Česko jako vodíková velmoc. Už během několika let chce vláda vyrábět tisíce tun ekologického vodíku“ (i když ještě dosud sama nepostavila ani psí boudu!!). Je na https://energozrouti.cz/clanek/cesko-jako-vodikova-velmoc-uz-behem-nekolika-let-chce-vlada-vyrabet-tisice-tun-ekologickeho-vodiku

Jaké výše životní úrovně dosáhnou občané ČR za 15 let, když teď jich je na hranici chudoby 1,6 milionu? Když se záměr ministra Jurečky „zaměstnat velké počty lidí“ nezdaří, nelze čekat, že bude možné důchody zvyšovat. Pan ministr proto zahájil revizi dávek . Místo toho, aby trval „na snížení, či odejmutí dávek lidem, co nepracují“ (i když pracovat mohou!!) velmi jej zajímá, jak dalece by se mohly zlepšit zdravotní stavy u OZP /osob zdravotně postižených/, co pobírají dávky „příspěvky na péči“ – a zda by bylo možné jim je odebrat?? Příklad? Co ÚP již od srpna stále zkoumá konkrétně u mě, jsem zatím nepochopil. Můj „Průkaz ZTP/P“ platil od 14. 9. 2023 do 31. 7. 2024 – a ÚP chce ze zpráv lékařů (přes nedávno založený „Institut posuzování zdravotního stavu“) možná zjistit, jestli mi moje levá noha, loni v březnu nad kolenem amputovaná, znovu narostla ?? Zda jsem se uzdravil a zase normálně chodím!! Jak dokonale je poslankyním a poslancům „výboru pro sociální politiku Sněmovny“ známo, že v případech ztrát zraku, sluchu a končetin, se jedná o tělesná postižení nevratná, to fakt nevím!! Spočívá snad smysl krátké platnosti průkazů ZTP v tom, aby úřednice na ÚP díky jejich výměnám „měly jistotu trvalé práce“ a obhájily svou existenci?? Zdrojové články „Nezaměstnanost v srpnu 2024 z pohledu regionů“ a „Institut posuzování zdravotního stavu“ a „Výbor pro sociální politiku Poslanecké Sněmovny“ jsou na https://www.uradprace.cz/web/cz/-/nezamestnanost-v-srpnu-2024-z-pohledu-regionu a na https://cs.wikipedia.org/wiki/Institut_posuzování_zdravotního_stavu a na https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4301

Foto u perexu a článku staženo z https://pixabay.com