V pracovní době jsou jejich oblíbenou zábavou obstrukce

Hrají si jako malí a za pytle peněz, co berou, by měli lidu dodat kvalitní práci. Výsledkem jejich snažení, co někdy vyžaduje spacáky, jsou nekvalitní zákony. Sporné, legrační, absurdní a vybavené řadou otazníků bez šance na...

odpověď. Pokusy dočkat se odpovědi bývají asi stejně úspěšné, jako si na svatého Martina vyjít do lesa a natrhat si fialky. Vláda si svoje zákony zavede a opoziční strany si brousí chrup, jak po volbách ve své vládě řadu zákonů zase zruší. Příklad? Babišovo ANO před lety EET zavedlo, a Fialova vláda ji /jako zbytečnou!/ zrušila. Zda v roce 2028 další nepovedené „digitální stavební řízení“ nová vláda zruší, se uvidí. Jedni trvale zdržují druhé a k žádnému pokroku nedochází. Absurdní zmatky pokračují a výsledkem snažení minulých kabinetů je stav, že Česká republika stojí od roku 1993 na jednom místě (na původní startovní čáře)!! Přitom v roce 2022 dokázala s klidem „na vědu, výzkum a inovace“ utratit téměř 140 miliard korun. Za co?? Příkladem zlepšování „na vyšší úrovni“ může být nedávno (na pobočkách ČSSZ) zřízený „Institut pro posuzování zdravotního stavu“. Zdrojové články „ČSÚ: Na výzkum se v ČR vynaložilo 140 mld. Kč, meziročně zhruba o 5 pct. více“ a „Část ČSSZ se změní na Institut pro posuzování zdravotního stavu, podepsal Pavel“ jsou na https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2586023 a na https://denikn.cz/minuta/1310958/ Nároky „Osob se zdravotním postižením“ /OZP/ upravuje zákon č. 329/2011 Sb. (a novela z roku 2021). Snad podle toho, z jakých stran a hnutí členky a členové „sněmovního výboru pro sociální politiku“ pocházejí, mohou potom na ÚP věřit i na nebeské zázraky!! Příklad? Nevidomí žadatelé o průkazy OZP začnou snad vidět, hluchoněmí slyšet a mluvit a přes ztráty dolních končetin budou opět (stejně jako Meresjev) chodit ??! Moc se nesmějte, může se to stát i vám. Zákonů je už tolik, že jeden anuluje druhý, a navíc v mém případě „levá ruka státu ani neví, co dělá ruka pravá“!! Vždyť hned na str. 1 "Rozhodnutí Úřadu práce“ ze 14. října 2024 ve svém detailním posudku „Institut pro posuzování zdravotního stavu“ konstatuje, že jsem po loňské amputaci levé nohy nad kolenem neschopen chůze a současně mi ÚP (na str. 3 bez razítka, pod č. j. 871709/24/BM – viz příloha) ve věci převzetí průkazu OZP nařizuje povinnost dostavit se osobně!! Co si občané (jako „zaměstnavatelé poslanců“) mají o tak dojemné péči o zdravotně postižené myslet?? Zdrojový článek „Členové sněmovního výboru pro sociální politiku“ je na https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4301 Proč ÚP musí žadatele o další průkazy OZP písemně informovat, že po dobu zkoumání zdravotního stavu se řízení přerušuje? Aparát státní správy umí kromě sebe zaměstnat praktické lékařky a lékaře, lékařky a lékaře IPZS a Českou poštu (nemají-li žadatelé Datové schránky). Zdrojový článek „Informace č.: 59-2021 (Novela zákona č. 329/2011 Sb.) defititivně schválena“ je na https://nrzp.cz/2021/06/03/informace-c-59-2021-novela-zakona-c-329-2011-sb-definitivne-schvalena/ Byl ministr Jurečka „ ne zvolen“ opět předsedou strany třeba proto, že neplní sliby?? Kam se vypařily jeho volební návrhy na téma „propojenost úřadů“ a nebo, že když občané jednou státu svoje osobní údaje poskytnou, „nebude je stát od nich znovu žádat“?? Nejenže ÚP svoje klienty stále fotografovat neumí (klienti si musí průkazová fota nosit!!), dosud nefungují ani Jurečkovy chiméry, že ÚP si fota klientů stáhnou z databází řidičských a občanských průkazů. Není to pravda (a žádný fotoarchiv nemá ani Státní tiskárna cenin). V ČR musí žadatelé o cokoliv vypisovat pořád dokola nové a nové žádosti – úplně stejně, jako na úřadech v Kocourkově a v Absurdistánu - neboť i tam usilují dostat se na seznam vyspělých zemí světa!! A proč začaly rušit živnosti tisíce podnikatelů?? Datové schránky (jako počátek digitalizace) jim stát zavedl přes ministerstvo vnitra povinně a někteří se začali silně klepat a bát se sledování Velkého Bratra!! Zdrojové články „Datová schránka“ a „Poslanci schválili novelu stavebního zákona“ jsou na https://cs.wikipedia.org/wiki/Datová_schránka a na https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/zive-poslanci-maji-zrychlene-schvalovat-novelu-stavebniho-zakona-355076 Mezi polopravdy patří, že premiér Fiala (+exministr průmyslu a obchodu Síkela) mohli přivést v minulosti Česko mezi vyspělé země světa o něco rychleji. Jak?? Přes experty pro „vědu, výzkum a inovace“ mohli loni přikázat urychleně vymyslet a začít vyrábět a v sanitních službách začít používat bateriové pásové vozíky (co umí jezdit po schodech). Jenže ČR se opět nechala z trhu vyhnat rychlejšími výrobci ze západní Evropy. Velký počet sanitek je u nás vybaven „oranžovo-černými“ kolečkovými křesly a polohovacími lůžky od českého výrobce M. – ale pásové schodolezy dosud nevyrábí. Proč?? Možná z Bruselu nedostal povolení k výrobě. Pro fakt, že zdrojový článek vyhovující „Kodexu blogera“ jsem nenašel a bloger nesmí provádět reklamu, musí si čtenáři zadat do vyhledávačů svých PC pojem „pásové schodolezy“ sami. Starší zdrojový článek „Potřebujeme opravdu nové ministerstvo pro vědu?“ je na https://www.em.muni.cz/komentare/7102-potrebujeme-opravdu-nove-ministerstvo-pro-vedu Měl jsem možná štěstí. Jeden pásový schodolez (od výrobce z jihu Evropy, kde na rozdíl od Česka přistupují ke zdravotně postiženým více vážněji) – jsem díky nejmenované „Dopravní zdravotní službě“ dostal možnost osobně vyzkoušet letos v červenci. Modrý pásový vozík neznámé značky měl nosnost 150 kg a kapacitu baterie „jeden tisíc schodů“. Před naším domem jsem na vozíku (za asistence řidiče sanitky) bezpečně vyjel z chodníku nahoru přes předzahrádku 8 schodů. A dále na chodbě v domě /mezi dveřmi výtahu ve dvou mezipatrech/ dalších 21 schodů (celkově 29). Jenže!! Nyní je listopad a kdy DZS, co mě na vyšetření do nemocnice a zpět domů již od roku 2013 sanitkami vozí (a pásový vozík dostala jen na zkoušku), jej dostane zpět, aby jej mohla používat trvale – zatím nikdo neví. Pro provoz pásových vozíků je nutné mít zákon, ale ten ještě neexistuje, a díky obstrukcím se možná opozdí.