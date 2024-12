Téměř přesně podle rčení Sytý hladovému nevěří

se ministrům Fialovy vlády daří snižovat životní úroveň statisícům lidí a klidně se tvářit, jakými jsou nositeli pokroku a jak tady všechno hezky pokvete. Díky žíznivým poslancům řidičům motorových vozidel žádné velké tresty...

nehrozí a všichni jsou spokojeni?? Jenže. Podle čeho může politik, jako je Marian Jurečka (otec pěti synů s dvěma měsíčními platy poslance Sněmovny Parlamentu, vicepremiéra a ministra práce a sociálních věcí – celkem přes 350 tisíc Kč hrubého +náhrad) určovat, za kolik peněz mají žít občané Česka, když pracují za minimální mzdu = 18 900 Kč hrubého, což je 16 443 korun čistého – jak si budou kupovat byty, auta a dovolené v Karibiku?? Je legrační, jak se vždy před volbami kandidáti odvolávají na blaho voličů a „jak jim prý skvěle rozumí“. Ano, a proto také kvůli tomu finanční zákony (mzdy, sociální dávky a důchody) potom navrhují pouze jen všem známí „ odborníci na práci “. Co dříve v běžných občanských povoláních nikdy nepracovali (jako je třeba lord Benda)!! Někdo jiný spočítal, že za 15 ročních platů, je možné koupit v Praze nový byt. O jaké jde platy? O průměrné, poslanecké, nebo snad ministerské?? Bydlet blízko lesa a mít možnost se po práci projít pod korunami stromů?? To zní lákavě, ale takovou možnost každý nemá. Pokud průměrná mzda loni v Praze činila 53 tisíc /mimo Prahu 41 tisíc/ měsíčně, tak za rok je to v Praze 636 000 – a za 15 let částka poskočí na 9 540 000 Kč. Jak je to opravdu? Zdrojový článek „Češi šetří na vlastní bydlení nejdéle v Evropě. Potřebují třináct ročních mezd“ je na https://www.denik.cz/ekonomika/ceny-novych-bytu-eu.html

Podle jiného rčení „Kdo nic nedělá, nic nepokazí“ – nejenže se stovky tisíců nových aut nevyrobí, ony se ani neprodají. Nevadí!! Pěkný fičák /místy uragán/ dokáže i tak nadělat v peněženkách majitelům osobních automobilů stáří nad 25 let, ministr dopravy a vicepremiér Martin Kupka. Až v červenci 2025 zahájí provoz nového zařízení, co činnost STK /Stanic technické kontroly/ mnohonásobně zvýší. Českem začnou jezdit inspektoři, zastavovat auta, kontrolovat je a přímo na místě je nemalými částkami pokutovat. Česko (s výjimkou podnikatelů) žádné šrotovné nemá a zmlazení vozidel se nekoná!! Jinými slovy – „Když už ty staré plečky tady musí jezdit, tak ať jsou technicky OK“. Pohádky o vyspělosti českých továren se ods ouvají na slepou kolej – a tisíce lidí „50+“ mohou zůstat bez práce. Vždyť „babským poudačkám“ o rekvalifikacích na jiné profese, od časů, kdy zmizela do propadliště dějin ex-ministryně práce a sociálních věcí z ČSSD Michaela Marksová /Leninová/ – věří jen málokdo. Zaměstnavatelé i nadále nejsou žádné „sociální zaopatřovací ústavy“. Zákonné povinnosti zaměstnat osoby, co špatně vidí, chodí a slyší, bolí je žaludek, uši, klouby a zuby, a nebo kvůli tomu, že v sobě nosí zašité kardiostimulátory /a nesmí vrtat nebo svařovat elektrikou/ – opravdu nemají. Kdo si neodpracuje zákonný počet roků, nárok na starobní důchod mu nikdy nevznikne – a stát s radostí ušetří hory peněz!! Zdrojový článek „Krize autoprůmyslu už je i v Česku. Výrobce autosedadel zavře závody“ je na https://www.idnes.cz/auto/zpravodajstvi/komponenty-sedadla-ceska-lpa-adient-propousteni-autoprumysl.A240923_191402_automoto_fdv

I když vicepremiér Kupka „hodinky s vodotryskem“ voličům nesliboval, je škoda, že se nechtěl inspirovat v Polsku . Tam začalo platit, že „když řidiči bude naměřen alkohol ve výši 1,5 promile“ – bude mu zabaven automobil. Proč tohle nemůže platit tady?? Je legrační, když naši policisté nadělí řidičům pod vlivem alkoholu nebo drog pokuty, tak potom jim pěkně zasalutují a mohou jet klidně dál – páchat další přestupky a trestné činy!! Ale znemožnit řidičům další jízdu /demontáží kol, nebo nasazením botičky atd./ naši policisté nesmí. A nic moc se nestalo ani řidiči, co nadýchal 5,37 promile. Proč ministr Kupka nežádá přísnější sankce pro řidiče, co na přejezdech bez závor rádi křižují vlaky a nebo co rádi jezdí s kamiony mezi závory a tam zastaví ?!? Pro mírné tresty (ODS se učí pirátům silnic odpouštět!!), se Česko stává v cizině zemí velmi oblíbenou. Zdrojové články „Policie bude od března 2024 lidem ve velkém zabavovat auta. Hrozí to i vám?“ a „Hlídka v Sokolově zastavila opilého řidiče. Nadýchal šokujících 5,37 promile“ jsou na https://udalosti247.cz/spotrebitel/policie-bude-lidem-zabavovat-auta/ a na https://sokolovsky.denik.cz/zpravy-region/ridic-nadychal-5-37-promile-sokolovska-hlidka-zastavila-opileho-ridice-20240611.html

Když se lidé v televizi dívají na britský film, kde lékař v ordinaci podává pacientovi krabičku s lékem, už je napadlo, zda by nešlo něco stejného u nás. Něco takového tady jde a patří mezi „omezené kompetence praktických lékařů a záchranné služby“ – ale již neplatí pro ambulantní specialisty!! Proč? Nedovoluje to zákon a ten, kdo jej zavedl, jasně dokázal, že jako mimoň se způsobem života obyčejných lidí (a s hustotou lékáren mimo Prahu) nic společného nemá!! Smutné pravdě, že se způsobem života obyčejných lidí naši žízniví mimoňové /z nichž někteří na téma „nebeských zázraků“ mají snad rovnou smlouvy s nadpřirozenými silami/ – mnoho společného nemají, se nikdo nediví. Kvůli nim jsme tady (ovšem na rozdíl od nich samotných !! ) 200 let za opicemi. Zdrojový článek „Může lékař vydávat léky v ordinaci?“ je na https://sukl.gov.cz/encyklopedie/muze-lekar-vydavat-leky-v-ordinaci/

Občané jsou svědky extrémů často. Za zmínku stojí myšlení našich papalášů, co žijí mimo realitu běžného života. I když je v běžných zaměstnáních konzumace alkoholu nemožná, naši „nadlidé“ /=poslanci ve Sněmovně/ etanol tam běžně bumbající vymysleli, že podmínkou k získání řidičského průkazu pro cizince, bude prokázání jejich pobytu na území Česka v délce nejméně 185 dní za kalendářní rok. Ale jaké důkazy mají cizinci předložit – zákon neuvádí. Úředníci na magistrátu si proto různé šikany (např. předložit jízdenky z dopravy) vymýšlejí sami a ještě s úsměvy tvrdí, že nikoho nešikanují (avšak řídí se známým vzorcem – „Ano, soudruhu vedoucí, to modré kolečko je zelený čtvereček“). Zdrojový článek „Úředníci magistrátu dusí Ukrajinku kvůli řidičáku“ je na https://www.novinky.cz/clanek/domaci-urednici-magistratu-dusi-ukrajinku-kvuli-ridicaku-40452085

Foto u perexu a článku – autor