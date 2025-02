Téměř přesně podle rčení Kdo nic nedělá, nic nepokazí

se vládě Petra Fialy, řídí-li se zastaralými zákony, daří vytvářet záhadné situace. Občané se zdravotními postiženími snadný život v Česku nemají, i když se pro ně činí 281 poslanců a senátorů a Vládní výbor pro osoby...

se zdravotním postižením. Jeden čtenář (toho bych rád viděl na mém místě!), mi do diskuse napsal, že „ Pokud by byl na mém místě, furt by si nestěžoval, hledal řešení a neviděl problémy, kde nejsou!! “. Myslel vozíky s pásy, co jezdí po schodech a zdvihací plošiny „schodolezy“ (a že jsou dostupné všem). Bude užitečné, až „pan Chytrák“ na vlastní kůži a bez nohy zjistí, že je „mimoň“. Na svoje omyly se přilepí sám a zapamatuje si, že proti úřadům, co lidem klidně píšou nepravdy, rády rozkazují a hrozí pokutami, mnoho dělat nelze. A – že ani návrat ke dřívějšímu způsobu života není tak lehký, jak se zdá na začátku. Dále popsané situace mi přinesl život a pro řadu čtenářů mohou být zdrojem poučení a varováním, že se něco podobného může přihodit také jim (a již aspoň nebudou tak překvapeni). O skutečnosti, že jsem v březnu 2023 přišel pro „ucpané cévy“ o levou nohu nad kolenem (diabetes nemám a o dopravní nehodu také nešlo!!), mimo úzký okruh členů mé rodiny nikdo nic dlouho nevěděl. Svůj problém se zdravím jsem poprvé naznačil v článku loni v květnu a v červenci (a hned se na mě od čtenářů, co mají obě nohy a běžně chodí), snesla záplava zasvěcených rad, co bych měl dělat!! Zdrojový článek „Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením se mění na Radu vlády pro osoby se zdravotním postižením“ je na https://vlada.gov.cz/cz/ppov/vvozp/aktuality/vladni-vybor-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim-se-meni-na-radu-vlady-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim-216229/

Je zajímavé, že kopie „propouštěcích zpráv“ putují po skončení hospitalizací od pacientů i bez jejich vědomí na Úřady práce /ÚP/ a na Českou správu sociálního zabezpečení /ČSSZ/ – a kolečka sociálního systému ČR se začnou sama točit!! Aby stát osobám zdravotně postiženým /OZP/ mohl přiznat jeden ze čtyř stupňů sociální dávky „příspěvku na péči“ – musí jim za vydatného papírování napřed vydat provizorní průkazy. V září 2023 (půl roku po amputaci) mi ÚP vydal průkaz OZP platný do 31. 7. 2024 . I když podle novelizace zákona č. 329/2011 Sb. z roku 2021 "mohl úřad vydat rozhodnutí bez časového omezení s platností průkazu na 10 let“!! Po ukončení platnosti mého 1. průkazu začal ÚP (podle paragrafů 24 a 35 odst. 4 zákona 329/2011 Sb.) – můj zdravotní stav až do října znovu zkoumat. Proč?? Vždyť přece možnost, že by se po amputaci dolní končetiny nad kolenem mohl někomu jeho zdravotní stav citelně zlepšit – je nulová – a schopen chůze na protéze (a navíc po schodech), není úplně každý!! Podle poslanců zhoršené zdravotní stavy žadatelů o další průkazy OZP musí trvat nejméně jeden rok. Zdrojový článek „Paragraf 35 zákona 329/2011 Sb.“ je na https://nrzp.cz/2021/03/19/informace-c-31-2021-poslanecka-snemovna-schvalila-novelu-zakona-c-329-2011-sb/

Podle názvu by se Úřady práce měly zabývat zaměstnaností, ale zabývají se i práce neschopnými a zdravotně postiženými. Tamtamy vlády loni ohlásily, že agenda zdravotně postižených se bude během roku 2025 stěhovat z ÚP na Českou správu sociálního zabezpečení /ČSSZ/. I když se počínání obou úřadů zdá zbytečné, musí se provést, aby se nestalo, že by mohl někdo peníze příspěvku na péči zneužít?? Co kdyby se někomu jeho zdravotní stav za 11 měsíců zlepšil?!? Dělat si ale iluze, že chybějící noha (utržená, ukousnutá, či uřezaná = amputovaná) zase znovu naroste, je možné čekat u ještěrky nebo u krokodýla, ale nikoliv u člověka!! Nevšední postoje zákonodárců Fialovy vlády by mohly znamenat, že někteří z nich snad přímo věří na nebeské zázraky a nebo mají rovnou smlouvy s nadpřirozenými silami?? A nebo každý z nich vypil litr whisky (to se v Parlamentu ČR může)!! Zdrojové články „Informace č.: 59-2021: Novela zákona č. 329/2011 Sb. definitivně schválena“ a „Členové Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny“ (včetně členů podvýboru pro sociální služby a OZP) jsou na https://nrzp.cz/2021/06/03/informace-c-59-2021-novela-zakona-c-329-2011-sb-definitivne-schvalena/ a na https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=4301

Vybrané sanitní služby začaly v Česku loni v červenci zkoušet z ciziny zapůjčený „ schodolez “. Vozík je vedle čtyř koleček pro jízdu na rovině vybaven jako pásový traktor sklopnými gumovými pásy (s motorem na baterie jezdí po schodech nahoru i dolů – kapacita baterie činí tisíc schodů). Vozíky jsou určeny na situace, že se ve výškových domech pokazí výtahy, a nebo když u sanitek nemohou sloužit dvouposádky, protože na křesla s madly na odnos nechodících pacientů po schodech, jsou nutné vždy dvě fyzicky zdatné osoby!! Letos jsem měl možnost již dvakrát testovat také lehký kolečkový schodolez určený pro jízdu po schodech pouze dolů!! Vypadá jako skládací kovová židle a ovládá jej jedna osoba. Malé schodolezy na baterie jsou vhodné pro obyvatele rodinných domků a lze si je asi za 2 500 Kč měsíčně půjčit (když splní podmínky jeho provozu a parkování). Protože blogeři reklamu provádět nesmí, zájemci o další informace si musí do prohlížečů svých PC zadat údaj „schodolez – půjčovna“ sami.

Kdo uvažuje, že si „jako nechodící“ na chodbě domu, kde bydlí, nechá postavit na schodišti zvedací plošinu, musí patřit mezi osoby bohatší, protože úplně chudí si nic moc nepořídí. Stát na „šikmou nebo kolmou zvedací plošinu“ přispívá částkou 350 tisíc korun (vyjímečně 500 tisíc Kč) a spoluúčast žadatele činí 10 procent z ceny zařízení. Velký počet typů poschoďových domů v ČR nemá vstupní dveře na úrovni poschodí, ale v mezipatrech /což je rozdíl cca 9 schodů/ a potom budou nutné zvedací plošiny dvě !?! Kdo si žádost podá, ještě neznamená, že úřad kvůli nesouhlasu dalších nájemníků, nebo pro nevhodnost půdorysu chodby!!), povolí zařízení postavit. Existují nájemní domy, co mají předzahrádky. Nebývají však ve výšce chodníků, ale zvednuté asi o metr, a tvoří těžce překonatelné překážky. Zatímco šance získat příspěvky na zvedací plošiny uvnitř domů bývají reálné – na plošiny další (třetí) a navíc na ulici, kde je riziko poškození a zcizení části zařízení plošiny velké – jen stěží!! Zdrojový článek „Příspěvek na zvláštní pomůcku“ je na https://www.kurzy.cz/prispevky-davky/prispevek-na-zvlastni-pomucku/

Co se zdá na první pohled, že je vhodné pro všechny, vždy pravdivé není. Ani stěhování nemusí být řešením!! Vždyť kromě přízemních rodinných domků, existuje v celém Česku nájemních bytových domů, kde nejsou žádné schody – asi kolik?? Je-li statisticky pravda, že v ČR je každý rok provedeno 8 tisíc amputací dolních končetin, tak za 10 let zde může žít teoreticky asi tolik jednonohých lidí, jako je nyní obyvatel Zlína. Možná nyní právě někoho napadá, jak takový počet lidí neschopný chůze bude volit?? V Česku elektronické volby dosud neexistují, a donést desítkám tisíců nechodících voličů přenosné volební urny do jejich bytů (často i v domech bez výtahů!!) – nebude pro členy volebních komisí jednoduché ani se „schodolezy“!! Starší zdrojový článek „Diabetologové: Osm tisíc lidí přišlo vloni o nohu zbytečně. Stačilo, aby se včas dostali k odborníkům“ je na https://www.florence.cz/zpravodajstvi/aktuality/diabetologove-osm-tisic-lidi-prislo-vloni-o-nohu-zbytecne-stacilo-aby-se-vcas-dostali-k-odbornikum/

