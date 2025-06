Proč si Česko pro sebe nevyrábí, co potřebuje?

Bývalé Československo děla vyrábět umělo, ale po změně režimu a zániku společného státu, zůstala část výroby na Slovensku. Aby ČR nemohla s ničím nikomu významně konkurovat, nevyrábí si již málem ani lízátka...

Ačkoliv si politikové sami doma ještě nepostavili ani psí boudy, pokaždé před volbami mají nápadů a řečí na téma „soběstačnost“ /nebo dokonce jakési záhadné „konkurenceschopnosti“/ – celé kopce!! A, že prý budou rozvíjet Česko ani ne tak pro sebe, jako pro blaho nás, voličů. I když sami nic moc neumí, nevyrábí, nestaví a jen mluví, mluví a žvaní, jak z darů obohatí Česko. Když se do křesel vlády uvelebí, záhadně si nemohou vzpomenout, jak ty svoje sliby mají splnit. Vláda pedagoga vysoké školy Petra Fialy si od roku 2021 jako naschvál nemůže vzpomenout, kde a komu by měla peníze na vyšší platy pro učitele, lékaře, hasiče, policisty, vojáky, soudce a státní zástupce sebrat?? U školníků a školních kuchařek donedávna vůbec nevěděla, kde je bude z čeho platit? Ještě letos v květnu ex-ministr spravedlnosti Pavel Blažek /ODS/ o platech „Vězeňské služby“ tvrdil, že mají dost – a nepřidá jim ani desetník. Ovšem sám sobě si „don Pablo“ nechal přidat 13 500 korun!! Před týdnem pan Stanjura /ministr financí z ODS/ prohlásil, že od 1. 7. přidá bezpečnostním sborům 3 tisíce. Zdrojové články „Platy politiků – poslanců, mistrů vlády, premiéra, prezidenta“ a „Výsměch. Naštvaní odboráři se pustili do Blažka kvůli jeho výroku k platům dozorců“ jsou na https://www.kurzy.cz/platy/poslanci-vlada/ a na https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vysmech-nastvani-odborari-se-pustili-do-blazka-kvuli-jeho-vyroku-k-platum-dozorcu.A250515_105430_domaci_hejj

Kdo chce, udělá si průzkum a v pěti obchodech zjistí, že kromě světových značek lízátek (=kulička dražé uvnitř se žvýkačkou), se nijak velký počet druhů lízátek u nás neprodává. Každému desátému proto nezbývá, aby si stejně, jako je pečení chleba, koláčů, smažení koblih, škvaření škvarků a sádla, vaření šunky, tlačenky, jitrnic, jelit a marmelád atd., uměl vyrábět podomácku lízátka podle své chuti sám. A navíc, když ovocnářům ovoce v sadech zmrzne, nevadí. Na výrobu nealko nápojů a mražených lahůdek žádné ovoce nutné není, spolehlivě jej nahradí chemie. Příklad? Malinový sirup v řetezci B. privátní značky C. V lahvi obsahu 500 ml není malin ani setina gramu. Je to jen ovoněná, oslazená a obarvená voda. Zdrojový článek „Velký test ochucených vod“ je na https://www.akcniceny.cz/spotrebitelsky-test/velky-test-ochucenych-vod/

Aby Česko nemohlo starým zemím EU konkurovat, tanky, děla, armádní vozidla a větší letadla si nevyrábí ani pro sebe a musí je vozit z ciziny. Firmám na území ČR /vč. nečeských/ je povoleno vyrábět a do ciziny vozit třeba vagony, lokomotivy, tramvaje, trolejbusy, autobusy a menší letadla. I když se u nás z dob první republiky zachovaly leteckých továren tři značky – Avia /Letňany/, Aero /Vodochody/ a Let /Kunovice/, letadla vyrábí jen dvě poslední. Podzvukových bitevníků L-29 Delfín, L-39 Albatros a L-159 Alka atd., létají od roku 1963 po světě tisíce. Je škoda, že dopravní letoun „L-410 Turbolet“ je pro potřeby armády nevhodně malý, a proto provozuje španělské letouny firmy CASA (založené v roce 1929). Zdrojové články „Aero letos oslavuje: 105 let vývoje a výroby českých letadel pro výcvik pilotů z celého světa“ a „CASA“ jsou na https://svetprumyslu.cz/aero-letos-oslavuje-105-let-vyvoje-a-vyroby-ceskych-letadel-pro-vycvik-pilotu-z-celeho-sveta/ a na https://cs.wikipedia.org/wiki/CASA

Pamatovat si předválečnou výrobu letadel Avia, může málokdo. Ale ještě hodně našich seniorů si od konce 60. let minulého století pamatuje „malá modrá nákladní naftová auta Avia“ (vyráběná u nás od roku 1968 v licenci podle značky Saviem koncernu Renault). Zdrojový článek „Avia“ je na https://cs.wikipedia.org/wiki/Avia

Místopředsedkyně Sněmovny ing. Věra Kovářová /STAN/ v pořadu FTV Prima „360 stupňů“ v březnu usoudila, že „máme-li šikovné, schopné a přemýšlivé lidi, ministry pro vědu, výzkum a inovace +průmyslu a obchodu, širokou výrobní základnu a všechno, co je k výrobě potřeba, můžeme si zbraně a munici vyrábět sami – a nemusíme je dovážet“. Pro dovršení nápadu zbývá jediné. Aby ing. Kovářová svou misi ve Sněmovně od roku 2026 ukončila a stala se ředitelkou podniku (nejlépe na výrobu hlavní pro tanky a děla), když tak všemu rozumí. Video CNN Prima News z pořadu „360 stupňů“ ze dne 13. 3. 2025 a zdrojový článek „První děla Caesar by měla armáda převzít v dubnu 2026, všech 62 do srpna 2027" jsou na https://cnn.iprima.cz/porady/360deg/360-13-3-v-21-30 a na https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2677610

Je hrozná smůla, že paní Kovářovou nenapadlo už v roce 2021, že by si Česko pro snadnější přepravu imobilních osob mohlo začít vyrábět „schodolezy“ (=pásové bateriové vozíky), co umí jezdit po schodech nahoru i dolů. Současné sanitní služby používají na přenášení osob na schodech v domech nejčastěji oranžová kolečková křesla M. s výsuvnými madly – obsluhovaná dvěma sanitáři. Nebezpečnou a fyzicky náročnou práci na schodech, umí nahradit schodolezy (obsluhované jedním sanitářem). Jako nechodící přes 2 roky, jsem měl letos možnost být vezen v našem domě na žlutomodrém schodolezu E. do sanitky na ulici a zpět již vícekrát. Výrobců schodolezů (na přepravu zboží do obchodů a nebo i stěhování nábytku) je v EU více. Do ČR se vozí z Itálie, a tamní výrobci nás zase hezky předběhli. Blogeři provádět reklamu nesmí. Případní zájemci si proto musí heslo „invalidní pásové schodolezy“ zadat do prohlížeče sami.

Každý politik, co má šanci u voleb uspět, musí mít charisma, umět pěkně mluvit a mít skvělé nápady. I když nikdo nesmí být diskriminován, pouze jen stěží to může být někdo, kdo v řeči zadrhává, co chvíli koktá, vypadá jako ředitel pomocné školy a má nápady, jako 3 dny starý pes. Komu se v politice jakými směry nadmíru daří, je snad nejlépe vidět na účastnicích TV diskusí při záběrech kamer z boku. Po rozdělení ČSFR zůstala na území Slovenska nejen výroba chladniček /Calex Nové Zámky/, toaletního papíru /Papierne Harmanec/, ale i výroba hlavní pro děla a tanky /ZŤS Martin a Dubnica n. Váhom/ atd. Co bude kdo pro koho v Česku vyrábět, rozhodují jako dříve v Moskvě – od roku 2004 v Bruselu. Vedle výše zmíněné původně letecké a později automobilové Avie, je jiným příkladem úspěchu Tatra /Kopřivnice/. Zdrojový článek „Tatra“ je na https://cs.wikipedia.org/wiki/Tatra

