Předlistopadové heslo Kvalita práce, příkaz dne

si dříve narození lidé pamatují dodnes a kdyby se podle něj pracovalo, nemusely by vznikat zmetky. Nyní se však místo kvality stala prioritou kvantita a tímto směrem se nedávno v ČR vydal průmysl. Příkladem může být pražská...

hromadná doprava. Kvůli tomu, že z nově vyrobených autobusů Iveco dost nepochopitelně vytéká nafta , nemohou vyjet do ulic a vozit lidi. Rčení, že „Není všechno zlato, co se třpytí“ (aneb, že ne všechno, co pochází z ciziny, musí být automaticky kvalitní), zde platí dvakrát. Kde dříve „Karosa“ v Novém Mýtě vyráběla autobusy českého původu, začala po Listopadu 1989 výroba autobusů italské firmy „Iveco“. Může to snad znamenat, že se dočkali také lidé v Česku a nyní budou jezdit tím, čím jezdí západní Evropa? Jaká je pravda?? Zdrojové články „Iveco bus“ a „Penále za dodávku autobusů Iveco Streetway pro Prahu přesáhlo 79 mil. Kč“ jsou na https://www.ivecocr.cz/clanek/iveco-czech-republic-a-s a na https://www.cs-dopravak.cz/penale-za-dodavku-autobusu-iveco-streetway-pro-prahu-presahlo-79-mil-kc/

Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky „musí reforma sociálních dávek motivovat k práci“!! Jak to ale pan Jurečka zařídí, když podle dnešních zákonů, Ústavy ČR a „LZPS“ /Listiny základních práv a svobod/ není možné nutit k práci nikoho, komu se pracovat nechce?? Jak rychle dokáže pan ministr změnit zákony, aby mohl od roku 2025 do pracovního procesu umístit příkazem statisíce lidí?? Podle názoru našich politiků včetně Mariana Jurečky, mají být peníze lidem vypláceny jen za vykonanou práci a nikoliv za bezpracné válení. To by muselo v praxi znamenat, že s výjimkou zdravotně postižených a ústavních činitelů, by nikdo jiný nesměl dostat peníze od státu bez práce!! Podle slov ministra Jurečky – „Kdo nechce pracovat, nedostane nic!!“ – by krutá realita měla padnout na tisíce lidí a když nedostanou dávky, budou muset pracovat. Zdrojový článek „Revoluce sociálních dávek: Jurečka představil reformu. Součástí je kontrola dětí i majetku“ je na https://www.byznysnoviny.cz/2024/02/05/revoluce-socialnich-davek-jurecka-predstavil-reformu-soucasti-je-kontrola-deti-i-majetku/

Zvládnout „denní krádeže statisíců lidí bez práce a peněz“ by stát dokázal teoreticky snadno, jenže prakticky by asi jen 40 tisíc policistů pořádkové Policie ČR již po pár týdnech uvedenou situaci zvládat nemuselo!! Což může znamenat, že než ministr Jurečka reformu dávek se změnou zákonů zavede, bude muset pro klid ve státě určitý okruh lidí dostávat peníze i bez vykonané práce ?? Zdrojový článek „Čtyři v jedné. Jurečkova revize sociálních dávek má zamezit zneužívání“ je na https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/marian-jurecka-revize-system-socialni-davky.A240202_151351_domaci_dh

Otázkami bez odpovědí zůstane „z čeho na co?“ by se měli rekvalifikovat občané, co ani ve svém věku nad 30 let nemají výuční listy, mnoho neumí, co nepracovali a zaměstnavatelé o ně nejeví zájem?? A nebo, že i přes dokončenou základní školu mohou mít někteří lidé dojem, že „práci jim musí přidělit stát“ a nebo, že právo na práci a bydlení dodnes existuje /přestože vedoucí úloha KSČ a právo na práci a bydlení bylo z Ústavy vyňato koncem roku 1989/. A nebo, když někdo neví, za jak dlouho si může obkladač /co obkládá zdi kachličkami/ vydělat na auto, či na byt 2+kk, nebo aspoň na oběd v restauraci – tak je v systému školství ČR něco špatně. Pokud vláda rozdává peníze i bez práce, mohou je lidé považovat za bezcenné stejně, jako všechny předměty, které lze za ně koupit. Na vině ovšem nejsou lidé, kteří peníze bez práce inkasují, ale stát, co je rozdává. Zdrojové články „Národní pedagogický institut“ a „Desítky miliard pro téměř milion lidí. Jak má vypadat Jurečkova sjednocená superdávka“ jsou na https://www.narodnikvalifikace.cz a na https://echo24.cz/a/HZMBH/zpravy-domaci-jurecka-reforma-socialni-davky-superdavka

Zhatit ministru Jurečkovi jeho reformu dávek, může „Listina základních práv a svobod“. Vždyť v Hlavě čtvrté, článku 30 se píše – „(1) Občané mají právo na přiměřené hmotné zabezpečení při ztrátě živitele, ve stáří a při nezpůsobilosti k práci. (2) Kdo je v hmotné nouzi, má právo na pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek“. Dále se v Hlavě druhé, článku 9 píše – „(1) Nikdo nesmí být podroben nuceným pracem nebo službám“. A nikde se nepíše, že částky na obživu a bydlení si občan musí zajistit prací. Zdrojový článek „Listina základních práv a svobod“ (z roku 1992) je na https://www.psp.cz/docs/laws/listina.html

Kvůli heslu „ Kvalita práce, příkaz dne “, bude na Jurečkově ministerstvu nepěkně husto. Za 4 měsíce musí změnit zákony, Ústavu ČR a LZPS, aby stát mohl od ledna 2025 tisícovkám občanů ve věci „nabytí finančních prostředků na obživu a bydlení“ pracovní činnost nařídit!! Je velká škoda, že ODS více nevyužila svého experta na ekonomiku (známého z TV debat, kde „s arogancí sobě vlastní“ všemu rozumí) – a místo funkcionáře Sněmovny Jana Skopečka raději nevsadila do křesla ministra práce a sociálních věcí!! A nakonec. Jako měla dříve ČSSD /Česká strana sociální demokracie a nyní SOCDEM/ svého „nikdy a nikde nepracujícího“ Bohuslava Sobotku, má ODS dodnes svého, stejně tak nikde nepracujícího Marka Bendu. Zdrojové články „Jan Skopček (politik)“ a „Jurečka dokončil návrh superdávky. Některá vytýkaná pravidla zůstala“ jsou na https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Skopeček_(politik) a na https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/marian-jurecka-reforma-socialnich-davek-slouceni-meziresortni-rizeni-dopracovani.A240404_125110_domaci_mls

Foto u perexu a článku staženo z https://depositphotos.com