Obliba Fialovy vlády roste neustále každým dnem (5)

ale, zda pozitivně nahoru nebo negativně dolů, si musí každý určit sám. Původní záměr, posmívat se úspěchům Babišovy vlády se ministrům 4Kolky nedaří a budou muset najít viníky jinde. Jak radostně přijal Petr...

Fiala 5. ledna 2025 od Martina Kupky (vicepremiéra ODS, ministra dopravy a střihače silničních pásek) v TV pořadu CNN Prima News „Partie Terezie Tománkové“ smutnou zprávu pro voliče, že jeho vláda do konce mandátu již žádné další slíbené nezahájené úkoly nesplní – není známo! Ovšem, pokud by již nyní podle zákona o všeobecném referendu existoval „občanský výbor“ (sestavený z voličů, jako zaměstnavatelů našich politiků a měl oprávnění činnost vlády hodnotit ) – musel by dospět k verdiktu, že vyplácení platů premiérovi a ministrům až do prosince, bude nejen zbytečné, ale hodně nezasloužené. Pokud vláda do konce roku pojede na poloviční rychlost, měla by dostávat jen půlku a nebo pracovat „jen za stravu“!! Nejdéle se vlekoucím zájmem Fialovy vlády je velká starost o její vlastní platy. Pokud by spolek SPOLU před volbami v roce 2021 říkal, že pro něho jako vládu budou prioritou pouze vlastní platy (a nikoliv blaho voličů), volby by určitě nevyhráli. Zdrojové video „Partie Terezie Tománkové“ je na https://cnn.iprima.cz/porady/partie/partie-terezie-tomankove-5-1-v-11-45

Přestože styl práce Fialovy vlády – co si osvojila heslo Klementa Gottwalda „ Kdo nejde s námi, jde proti nám! “ – všichni občané ČR nezastávají – členům vlády by mělo být vedle platů omezeno také používání služebních telefonů, bytů a automobilů. Zavedení zákonů „o všeobecném referendu“ a „o sociálním bydlení“, sliboval voličům mohutně a pořád dokola na 100 procent jako priority své vlády /po erotickém skandálu premiéra Nečase z ODS/ v letech 2014-2017 sociální demokrat, premiér Bohuslav Sobotka, ale Česko dodnes oba zákony nemá !! Úplně by stačilo, aby se českým politikům pokaždé za jejich lhaní (stejně jako dřevěnému panáčkovi Pinocchiovi) ihned prodloužily jejich nosy!! Zdrojový článek „Pinocchio. Je to slavný pohádkový panáček s dlouhým nosem. Znáte všechny jeho příhody?“ je na https://dvojka.rozhlas.cz/pinocchio-je-slavny-pohadkovy-panacek-s-dlouhym-nosem-znate-vsechny-jeho-prihody-8542112

Zkusit si v praxi nápad lidoveckého ministra životního prostředí pana Hladíka ochránit hliník /hned potom, co se strýc cenné suroviny odstěhoval do Humpolce/, může každý. Stačí když vezme do ruky malý magnet (=magnetku, co má na dveřích chladničky) a přiblíží jej k plechovce od piva, či limonády. Když magnet na plechovku přicvakne, není z hliníku, ale nějaké slitiny železa a plechovka bude téměř bezcenná. Zdrojový článek „Pět korun za PET lahev nebo plechovku. Plast a hliník nejsou odpad“ je na https://plus.rozhlas.cz/pet-korun-za-pet-lahev-nebo-plechovku-plast-a-hlinik-nejsou-odpad-9005454

Velkoústý volební slib, že za Fialovy vlády budou platy učitelů činit 130 procent průměrné mzdy (loni by se jednalo o 61 100 Kč), byl v letech 2022 a 2023 napsán do obou Programových prohlášení vlády /PPV/. Nyní lze tvrdit, že se opět jednalo o další z volebních lží ODS, TOP 09 a KDU-ČSL (podle známého hesla „Sebe neošidíme, ostatním sebereme!“). Slib vyšších platů pro hasiče a policisty nefunguje podobně, jako platy pro nepedagogy ve školství /školníky, kuchařky, uklízečky/. Na rozdíl od členů vlády a zákonodárců – těm se platy možná ještě zvýší – i přes nutnost financovat zbraně na obranu ČR a Ukrajiny!! O změně financování platů ve školství /nově je mají hradit obce!!/, se při psaní 2. verze PPV ještě nevědělo, a proto tam uvedena není. Až pan premiér začne chápat nutnost „dávat více peněz na zbrojení vážně“, nechá sobě a ministrům vyplácet minimální mzdu a zbytek, spolu s platy vládních poslanců a senátorů, pošle na zbrojení. Zdrojové články „Školníky a uklizečky si už za rok mají platit obce“ a „Programové prohlášení vlády z roku 2023" /kapitola Vzdělávání a sport/ jsou na https://www.novinky.cz/clanek/domaci-skolniky-a-uklizecky-si-uz-za-rok-maji-platit-obce-40491824 a na https://vlada.gov.cz/cz/programove-prohlaseni-vlady-193547#vzdelavani_a_sport

Mezi kuriozity patří asi hodinový záznam pořadu televize CNN Prima News „Partie“ z neděle 12. 1. 2025 – kde byl hostem Petr Fiala. Údajně prý všechno, co je v ČR špatné, zavinil dávno ministr financí Sobotkovy vlády /Babiš/. V zájmu dalšího spokojeného života občanů ČR je proto nutné, aby vláda koalice SPOLU pokračovala dále!! Ačkoliv pan Fiala (žijící mimo realitu) nám vypráví bajky a pohádky o konkurenceschopném Česku, ČR si dodnes neumí řadu věcí vyrobit a ani vypěstovat. Také zbraně pro naši armádu si musíme (snad kromě pistolí) vozit z ciziny. Dostupné byty lidem podle Fialy nezajistí žádný zákon Pirátů, ale výhradně nápad ODS a MMR o nájemním bydlení. Video „Fiala: Nebrečme, že máme špatné podmínky pro podnikání. Realita je úplně jiná“ z pořadu TV Prima „Partie z 12. 1. 2025" a zdrojový článek „Finanční podpora bydlení“ jsou na https://cnn.iprima.cz/fiala-nebrecme-ze-mame-spatne-podminky-pro-podnikani-treba-dane-jsou-nizke-tvrdi-premier-462916 a na https://mmr.gov.cz/ministerstvo/bytova-politika/financni-podpora-bydleni

Jiným příkladem úspěšného vládnutí profesora Fialy v roce 2024, byl počet prodaných osobních automobilů (231 600). Pravdou zůstává, že 75 procent vozů si koupily firmy a jen 57 900 aut připadá na řadové občany. Také je zajímavé, že pro byrokratické zákony ve stylu „100 let za opicemi“ oznámilo loni krach 17 099 českých firem. Zdrojové články „Nejprodávanější auta za rok 2024 detailně: Nadvládu Škodovky narušuje německá šlechta, jeden důležitý segment ovládla Čína“ a „V ČR loni vzniklo nejvíce firem od roku 2019, počet zaniklých byl rekordní“ jsou na https://www.garaz.cz/clanek/servis-auto-cisla-statistiky-nejprodavanejsi-auta-za-rok-2024-detailne-nadvladu-skodovky-narusuje-nemecka-slechta-jeden-dulezity-segment-ovladla-cina-21014030 a na https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2624317

Jestli ještě v roce 2025 dojde pro „devastující obstrukce“ ke dlouho zamýšlené a slibované změně Jednacího řádu Sněmovny , je stále ve hvězdách a navíc – činnost Poslanecké sněmovny končí v půlce června. Zdrojový článek, kde se píše, že „k ustavení 21 částí Jednacího řádu Sněmovny došlo naposledy v roce 1995", je na https://cs.wikipedia.org/wiki/Jednací_řád_Poslanecké_sněmovny

Foto u perexu a článku – autor