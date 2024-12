Obliba Fialovy vlády roste neustále každým dnem (4)

ale, zda pozitivně nahoru, nebo negativně dolů, si musí každý určit sám. Původní záměr, vysmívat se úspěchům Babišovy vlády, se potentátům Čtyřkolky moc nedaří a ministři budou muset hledat viníky jinde. Pan Fiala...

často zkouší tvrdit o všem, co se nachází na území Prahy, že se jedná o věci naprosto dokonalé . To je ale hodně neopatrné. Čím se premiér vážně v Praze nijak mnoho chlubit nemůže, je autobusové nádraží Florenc. Jak bylo postaveno v roce 1929 – vypadá kromě několik detailů – dodnes!! Přitom smutným faktem zůstává, že řada krajských měst má autobusová nádraží ixkrát lepší než Praha!! Někteří obyvatelé Hlavního města znají v Brně (rodném městě premiéra Fialy) autobusové nádraží s názvem Zvonařka. Kdy si něco podobného postaví Praha?? Zdrojové články „Ústřední autobusové nádraží Florenc“ a „Zvonařka se slavnostně otevřela“ jsou na https://cs.wikipedia.org/wiki/Ústřední_autobusové_nádraží_Florenc a na https://www.centrumnews.cz/zvonařka-se-slavnostně-otevřela

Je možné, že slovenské neštěstí u Nových Zámků, položí „bezpečnost železniční dopravy“ v ČR na vyšší příčku. Vždyť nejvíce plánů „ na snížení počtu přejezdů bez závor “ je stále jen na papíře. I v době telefonů „s utrženými sluchátky“ existují nároky, aby zabezpečení fungovalo přes dráty, a přitom, aby se cestující nemuseli klepat strachem, že někdo někde kus toho drátu na (nikým nehlídané trati), kde jezdí i Pendolina, ukradne!! Tady na katastrofu stačí, když někdo kus drátu přemístí jinam a trať stojí 2 dny. A nebo, když při bouřce někde spadne na trať strom, co tam už dávno růst vůbec neměl (ale ochránci přírody jej dříve porazit nedovolili)!! Podle ochránců musí každý strom sám stářím uhnít a sám se svalit!! Potom vlaky stojí a jezdí náhradní autobusy. A výfukové plyny najednou nikomu 2 dny nevadí. A vadí jen sokolům, poštolkám, sovám, jestřábům, káňatům, orlům a pštrosům dokola hnízdícím. Kdy už konečně úplně všechny škody a ztráty (a nejen v dopravě!!) začnou hradit obcím ochránci přírody?? Zdrojové články „Z české sítě mizí přejezdy, Správa železnic jich chce letos zrušit vyšší desítky“ a „Aktivisté zastavili těžbu v dole Bílina. Teď musí zaplatit přes 660 tisíc“ jsou na https://zdopravy.cz/z-ceske-site-mizi-prejezdy-sprava-zeleznic-jich-chce-letos-zrusit-vyssi-desitky-101937/ a na https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/584349-aktiviste-zastavili-tezbu-v-lomu-bilina-ted-musi-zaplatit-pres-660-tisic

Aby někteří volby vyhráli a mohli vládnout, musí hrozně moc lhát a potom mají problémy sliby plnit (přestože si každá vláda napřed sepíše) podrobný estrádní plán práce, zvaný „Programové prohlášení vlády“. Téměř všechny věty v něm, začínají (samozřejmě za ministerské platy) téměř naschvál slovními frázemi jako „ Vytvoříme, Podpoříme, Posílíme, Zrychlíme, Co nejrychleji, Dokončíme, Zajistíme, Otevřeme, Rozšíříme, Prosadíme, Zprůchodníme “ atd. Kdo nevěří, přesvědčí se na https://vlada.gov.cz/jednani-vlady/programove-prohlaseni/programove-prohlaseni-vlady-193547/

Je kouzelné pozorovat, jak se dost často v televizi snaží chránit ze všech sil vládu profesora Fialy její „slovní mlátička“ Jan Skopeček. Mluví a mluví a nikoho /vč. moderátorů a moderátorek/ nepustí ke slovu a pořád mluví. A málem, že si hlavu někdy neukroutí, na znamení nesouhlasu, když někdo v televizním studiu tvrdí, že Fialova ODS dělá něco špatně!! Debatní TV pořady politiků jsou na ČT a Primě (kde jsou několikrát týdně v nočních hodinách reprízovány) a uvádět přesně, kde J. S. hlavou kroutí, není nutné. A nebo!! Jen tak, tak, že něco netrefilo předsedu Senátu Miloše Vystrčila, když ze všech sil energicky hájil energetickou nezávislost Česka na ruském plynu (neboť prý od ruského agresora již žádný plyn neodebíráme)!! Pravdou je žel opak!! Zdrojové články „Ruský plyn se vrací. Proč obchodníci nakupují raději na východě než v Německu?“ a (video) „Hádka ve studiu. Lžete, až je to legrační, řekl Skopeček Středulovi. Ten mluvil o zlodějích“ jsou na https://ekonomickydenik.cz/rusky-plyn-se-vraci-proc-obchodnici-nakupuji-radeji-na-vychode-nez-v-nemecku/ a na https://cnn.iprima.cz/hadka-ve-studiu-lzete-az-je-to-legracni-rekl-skopecek-stredulovi-ten-mluvil-o-zlodejich-445095

Aby svoje mizerné zboží prodali, snižují se ke lžím také jiní. Třeba reklama na prášek proti vodnímu kameni. Ačkoliv jde o hrozný nesmysl, chlapík v TV reklamě nedávno tvrdil, že chrání pračku proti korozi. Co může v pračce rezivět?? Voda do pračky (do vany z nerezového plechu) teče plastovou hadicí a voda odpadní teče ven také plastovou hadicí. Jediným problematickým místem by mohlo být vodní čerpadlo. To je však konstruováno tak, že po celou dobu životnosti pračky nevyžaduje servis. Z toho vyplývá, že zmíněná reklama je „parádní lež“ s cílem oklamat zákazníky a sebrat jim peníze. A navíc. Již dítkám školou povinným je známo, že tvrdou vodu spolehlivě změkčují saponátové prací prostředky!!

Jiným nesmyslem reklamy je holítko značky G., že je prý možné se s ním oholit jedním tahem !! Fajn, tak zázračnou věcičku by chtěli všichni, kterým vousy na tváři rostou různými směry – ale ona žádná neexistuje. Světoznámé firmě G. se divím, proč musí lhát?? Také Fialova ODS v roce 2021 pěkně voličům lhala, když jim slibovala „brzký provoz rychlovlaků“. Nedávno se ukázalo, že šlo o volební ptákovinu ODS. Příznivci a obdivovatelé ptákostrany si i přesto myslí, že pro svou oblíbenost a pravdomluvnost vyhraje volby v roce 2025 znovu ODS!! Jenže, svoje původní volební heslo „Spolu dáme Česko dohromady“ by si měl Trojspolek doplnit o další slova – „ale stylem, jaký se všem líbit nebude!!“ Zdrojový článek „Rychlovlakem po Česku? Projekt nabírá zpoždění, Kupka řekl proč“ je na https://www.hrot24.cz/clanek/rychlovlakem-po-cesku-projekt-nabira-zpozdeni-podle-ministra-kupky-za-to-muze-dialog-s-kraji-a-obcemi

Plán ministerstva životního prostředí zálohovat nápojové PET lahve a plechovky se u všech s aplausem nesetká. Dosud sporný je bod, zda zálohované obaly zvýší ceny , nebo ne?? Jedni tvrdí ano, jiní ne. Jak to bude, se uvidí až po zavedení, ale experti tvrdí, že nikde v Evropě ke zdražení nedošlo!! Možná proto, že neznají poměry v ČR. Je dokonce i možné, že zákazníci nákup nápojů v zálohovaných obalech u nás silně omezí!! Zdrojový článek „Konec nevratných lahví, Prazdroj bude pro domácí trh plnit jen zálohovatelné“ je na https://www.idnes.cz/plzen/zpravy/plzensky-prazdroj-staceci-linka-sklo-zalohovatelné-lahve.A240930_132525_plzen-zpravy_vb

Snad nejlepším počinem Fialovy vlády se i přes potíže při zavádění, staly zásluhou Ivana Bartoše /a agentury DIA/ jako „prvopočátek digitalizace státu“ Datové schránky . Je kuriozitou, že tisíce podnikatelů, kterým stát zavedl DS povinně, byli schopní z obav „ze sledování Velkým Bratrem“, svoje podnikatelské aktivity zrušit (neboť každý uživatel DS byl lustrován ministerstvem vnitra)!! Na rozdíl od zasílání písemností zpoplatněnými doporučenými dopisy na úřady státní správy Českou poštou, je posílání písemností pro občany „přímo z bytu“ v počtu cca 20 příloh A4 v elektronické podobě z DS zdarma. I když dřívější časově náročná písemná komunikace s úřady (přes Českou poštu) díky DS odpadla, zákonné lhůty se dosud nezkrátily. DS jsem si zřídil loni v říjnu, a pro její snadnější ovládání je vhodné mít doma spolu s tiskárnou také skener a kopírku. Zdrojový článek „Datová schránka“ je na https://cs.wikipedia.org/wiki/Datová_schránka

