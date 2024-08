Mluvilům, mluvičům a vypravěčům se u nás opravdu daří

mimořádně skvěle a všichni jsou schopní se dohromady vzájemně uživit. Za peníze mluví svorně před volbami, mluví po volbách a mluvit budou až do nekonečna. A nemusí se bát, že by občané dokázali najít sílu, jak se jich zbavit...

Klasika. Během volební kampaně do Sněmovny se po ní v roce 2021 ve svých drahých autech na baterie „jako již spokojeně vozili“ a přitom v předposledním roce své vlády ani neví, kdo ji dostaví?? O čem je řeč?? O dálnici D35. Vicepremiér Martin Kupka z ODS při svém usednutí do křesla ministra dopravy prohlásil, že „za 4 roky svého vládnutí postaví v ČR 200 km dálnic“!! A když svůj slib nesplní, stane se co? Samozřejmě, nestane se NIC. Ministr Kupka na podzim 2025 poníženě na pranýři stát rozhodně nebude. A naopak svým uspávacím hlasem bývalého moderátora rozhlasu bude všem dokola vyprávět, jak se vládě šéfa ODS ohromně dobře daří – jako snad ještě předtím nikomu jinému na celém širém světě!! Budoucí dálnice D35 má protínat tři kraje, Královehradecký, Pardubický a Olomoucký. Z celé délky 205 km je postaveno asi 90, a kdy bude dostavěn zbytek, je známo pouze svatému Komenskému. Problémy podobné mají i na stavbě dálnice D11 z Trutnova směrem do Polska. Zdrojové články „Dálnice D35" a „Martin Kupka“ jsou na https://cs.wikipedia.org/wiki/Dálnice_D35 a na https://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Kupka

Pro pořádek není na škodu se podívat do 2. verze „Programového prohlášení vlády“ (krátce po vpádu Ruska na Ukrajinu upraveného) a platného od 1. 3. 2023 . Od začátku na plné obrátky, hezky zvesela a bujaře rozjetí ministři, byli nuceni své plány redukovat, začít brzdit a místy i couvat!! Předseda KDU-ČSL, ministr práce a sociálních věcí, vicepremiér a poslanec Marian Jurečka /s příjmem cca 350 tisíc Kč hrubého měsíčně/ dává občanům najevo, že stát musí šetřit!! Avšak, aby si vláda snížila platy, pana ministra nenapadlo. Doba blahobytu je prý fuč, a lidé s novým druhem dávky hezky „ostrouhají“ /na dávku nebudou mít nárok/!! Zdrojové články „Přehledně: Blíží se nová superdávka sociální pomoci. Kdo získá nárok“ a „Programové prohlášení vlády“ jsou na https://www.denik.cz/ekonomika/socialni-pomoc-slouceni-davek-superdavka.html a na https://vlada.gov.cz/cz/programove-prohlaseni-vlady-193547/

I když se vláda snaží lidi uklidnit, že stát tady žádnou neodpovědnost trpět nebude (tak při nedostatku strojvůdců a řidičů kamionů) občas zapomene. Jak jinak by bylo možné, že začátkem května v Klínci blízko Prahy, mohl /?strojvůdci?/ ujet z nádraží nezabrzděný vlak?? Rozjel se, vykolejil a rozmlátil. A tomu, co měl vlak zabrzdit, se stane co? Podle příkladů z minulosti se nestane počesku NIC moc a milionové škody „při zanedbání povinnosti chránit svěřený majetek“, zaplatí pojišťovny. A nebo, jak někomu mohl ze zahrady jeho domu ujet traktor a vjet na železniční trať?? Dosud jsem nikde nečetl, že by ministr dopravy usiloval o změny – aby popsané škody nehradily pojišťovny, ale výhradně jen osoby vinné. Zdrojové články „Po narůstajícím počtu úmrtí na kolejích, dochází k mírnému poklesu, míní inspekce“ a „Zavinil srážku vlaků. Soud mu dal podmínku, řídit ale může dál!“ jsou na https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/drazni-inspekce-nehody-na-zeleznici-rozhovor-zpozdeni-vlaku-umrti-koleje.A240507_113457_domaci_vank a na https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/389414-zavinil-srazku-vlaku-soud-mu-dal-podminku-ridit-ale-muze-dal

V bývalém Československu byly Vysoké školy politické dvě (v Praze a v Bratislavě). Po Sametu začal být hojně otvírán nový studijní obor „ politologie “ a jeho katedry se na vysokých školách začaly stávat samozřejmostí asi stejnou, jako je na základních školách předmět tělesná výchova. Je-li v Česku potřebné okomentovat nějakou aktuální situaci, televizní redakce si zvou do studií před kamery vedle ekonomů a politiků – nejčastěji také politology. Zdrojový článek „Politologie“ je na https://cs.wikipedia.org/wiki/Politologie

Je až neuvěřitelné, jaké nesmysly povídají kandidáti na politiky občanům před volbami. Jak se budou mít, co kaloricky vydatného a chutného si koupí, když je budou lidé volit. A klidně může jít o téma „péče o chrup voličů“. Jenže po volbách je realita stejná, jako před nimi a připomíná obě vývojové fáze socialismu v ČSSR (1948-1989). 1. fáze – Potíže růstu . 2. fáze – Růst potíží . Ovšem na rozdíl od našich politiků, prostým občanům do smíchu moc není. Mohou s hrůzou zjistit, že si na plombu počkají půl roku a nebo si na její zaplacení budou doma muset rozbít 10 prasátek. Co stačil před 100 lety zařídit na vsi farář, měl by tam nyní obstarat obecní úřad. Ve snaze lékaře získat, ale někdy nepomůže ani nabízený byt a lidé jsou nuceni i přes sliby radnice, jezdit k zubaři zase někam daleko jako dřív. Zdrojový článek „Novela má usnadnit využití služeb zubařů ze zemí mimo EU. Šmucler je proti“ je na https://www.novinky.cz/clanek/domaci-novela-ma-pomoci-se-zubari-40468157

Vynechám-li KSČM, jedinou známější stranou, která si dosud v žádné vládě ani „ neškrtla “, je SPD. Ani přes hromady slibů Fialovy vlády nebude nová česká mozkovna vyrábět tradičně nic, protože o práci bude jen mluvit. Ovšem provozní náklady „Národního kompetenčního centra pro polovodiče“ dosáhnou za 4 roky 200 milionů Kč. Pokud by se této velké události dožil Milouš Jakeš, určitě by řekl, „že tady nebudeme vyrábět žádné polovodiče, ale rovnou celovodiče“!! Zdrojový článek z historie „Český polovodičový rok 2023: Tuzemské čipy na Měsíci, čipová centra od Tchaj-wanu, dodávky Applu a TSMC“ je na https://www.lupa.cz/clanky/tuzemsky-polovodicovy-rok-2023-ceske-cipy-na-mesici-cipova-centra-od-tchaj-wanu-dodavky-applu-a-tsmc/

