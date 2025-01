Manuál pro úředníky, ale nejméně vhodný pro občany (5)

Vymyšlený skvěle více směry, schopný ztrpčit život obyčejným lidem na vyšší úrovni. Jména autorů se tají, ale je známo, že vznikl tam, kde se pod vlivem etanolu často provádějí obstrukce. Během únavně dlouhých...

přestávek na rozmyšlenou, a na vzájemné zdržování a znemožnění hlasovat, na jaké je občas nutné mít i spacáky, vznikají ve velkém sále neorenesanční budovy historického jádra Prahy zákony pro občany České republiky. Jedním z více plánů Fialovy vlády byla „ digitalizace státu “. Realizovat „digitalizaci stavebního řízení“ měla strana Pirátů Ivana Bartoše na ministerstvu pro místní rozvoj /MMR/, ale záměr se nepovedl. Kdo teď stavění v Česku do konce mandátu vlády „po padáku“ ex-ministra Bartoše zdigitalizuje?? Bude to snad nový ministr MMR Petr Kulhánek /STAN/? Ne!! Zdrojový článek „Digitální stavební řízení až v roce 2028. Začne se znovu, Bartošova verze končí“ je na https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/jednani-vlady-digitalizace-stavebniho-rizeni-kulhanek-kupka-bartos-pirati.A241016_043423_domaci_kop

Přes stovky slibů o digitalizaci , je státní aparát zavalen zbytečnostmi. Aby měli úředníci co na práci, vymýšlejí jim náplň poslanci. Je někomu známa odpověď na otázku, na co osoby zdravotně postižené /OZP/ potřebují průkazy, že jsou postižené?? Samy je „na nic moc“ nepotřebují, je ale důležité, že lidé, co je na úřadech vystavují, mají co dělat – (jejich práce připomíná zbytečné přehazování písku lopatami z jedné hromady na druhou). Průkaz OZP jsem dosud na nic nepotřeboval a nikdo jej po mě ani nechtěl. Kde a komu by se OZP měly průkazy prokazovat?? Ve vozidlech MHD, aby je někdo pustil s berlemi sednout? Nevidomé lze poznat podle bílých holí. A osoby další?? Snad, aby v ČR nekvetla pšenka právě podvodníkům, rozlišit správně „kdo je kdo?“ mají průkazy OZP. Jsou nutné třeba pro lidi, co chtějí používat dopravu Senior-BUS. Zdrojový článek „Seniorbus“ je na https://www.dpmb.cz/seniorbus

Nároky na průkazy OZP /a pro ZTP – zdravotně tělesně postižené/ dříve posuzovaly Úřady práce /ÚP/. Chybou bylo, že tam „nepracovali lékaři“ a proto (i na přání pana traktoristy) vznikl další článek řetezu státní správy „ Institut pro posuzování zdravotního stavu “ /IPZS/. Loni Fialova vláda rozhodla, že letos agendu průkazů OZP přestěhuje z ÚP na „Českou správu sociálního zabezpečení /ČSSZ/. To mohla učinit hned a nemusela zřizovat další úřad. Proč Fialova vláda provádí přesuny jako Napoleon u Slavkova, také nikdo neví. Kdyby vláda agendu plastových průkazek zrušila a učinila je virtuální, mohla by snadněji plnit sliby „o úspoře peněz, snižování administrativy a zavádění digitalizace“. Zdrojový článek „Část ČSSZ se změní na Institut pro posuzování zdravotního stavu, podepsal Pavel“ je na https://denikn.cz/minuta/1310958/

Kuriozitou zůstalo, co díky „poslancům sociálního výboru Sněmovny“ musí sami podle zákona povinně absolvovat občané . ÚP zdravotně postiženým občanům písemně sdělí, že platnost jejich dočasných průkazů brzy končí a musí si žádat o nové. Občané schopní chůze, přijdou na ÚP, vyzvednuté tiskopisy vyplní a odevzdají je. Kdo nechodí, vyšle na ÚP s „Plnou mocí“ svého zástupce a nebo věc řeší (jako já) elektronicky. Z webu MPSV si stáhne formuláře, vypíše je, naskenuje do formátu pdf. a odešle je na ÚP Datovou schránkou. Za pár dní dostane sdělení o přijetí žádosti. Kdo „DS“ nemá, dostane totéž domů později Českou poštou. Dále všichni obdrží nařízení, kontaktovat ve lhůtě 20 dnů svoje praktické lékaře, a dále oznámení, že po dobu, „kdy IPZS bude posuzovat zdravotní stavy žadatelů“, ÚP řízení o průkazy přeruší. Poslanci umí mimo sebe zaměstnat hromady lidí, včetně státního podniku Česká pošta. Zdrojový článek „Jurečka pokračuje v digitalizaci. Zmizí desítky formulářů“ je na https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-jurecka-pokracuje-v-digitalizaci-zmizi-desitky-formularu-40485903

Můj úřední kolotoč „žádosti o druhý /a trvalý/ průkaz OZP“ trval loni od 5. srpna do 14. října. Převzít hotový průkaz – je prosté pro osoby chodící. A nechodícím, že je na ÚP převezmou lidé chodící s Plnou mocí?? NE, ne, kdepák!! Neboť kupodivu také lidem po amputacích nohou (a nechodícím bez protéz) je nařízena povinnost si průkazy vyřídit osobně!! Ačkoliv se něco takového zdá být (jako „u Hloupáků na dvorku“) úplně absurdní – v ČR je to stejně jako v Kocourkově a Absurdistánu, běžné!! Asi proto, že na ÚP chtějí konat zázraky a uzdravovat jako u studánky v Lurdách. Nechodícím se nařizuje, že musí chodit, slepým vidět, neslyšícím a němým slyšet a mluvit!! Nařízení vydalo MPSV /ministerstvo práce a sociálních věcí/ Fialovy vlády, kde je šéfem nejvyšším na stovky nebeských zázraků věřící večírkový ministr a poslanec Marian Jurečka /od loňska nový ne předseda KDU-ČSL/. Občané Česka mohou být právem hrdi, že žijí v zemi neomezených možností.

Když někdo dostane z ÚP ve věci „vyzvednutí průkazu OZP“ přípis, jaký je zde v příloze, nesmí se nechat zastrašit – a musí obratem napsat a poslat Odvolání na MPSV (přes ÚP!!). Tím se zázračně stane , že ÚP od občana již „jeho osobní návštěvu nepožaduje“ (a zašle vzor Plné moci a Poučení) – a zahájení výroby průkazu a jeho převzetí umožní jiné osobě. Druhé průkazové foto žadatele +potvrzení od praktického lékaře, že se žadatel ve věci průkazu nemůže dostavit osobně, doručí na ÚP zmocněnec. Když občané nemusí vydávat žádné další příkazy k výrobě cestovních pasů, a průkazů občanských či řidičských, proč to musí dělat v případech průkazů OZP?? Na zmíněný byrokratický nesmysl jsem již v říjnu 2023 upozornil L. Š. /poslankyni sociálního výboru Sněmovny/, ale k žádné změně nedošlo!! Výroba průkazu trvá asi 2 týdny a jeho cena je 30 Kč. Z jindy důležité barevné průkazové fotky rozměru 35x45 mm, umí ve „Státní tiskárně cenin“ vyrobit malý dvoubarevný flek formátu 20x27 mm. Co všechno mohlo nebýt, kdyby plastové průkazy OZP /ZTP/ neexistovaly a byly jen virtuální?? Jak nyní celá slibovaná „velká volební Jurečkova digitalizace a propojenost úřadů“ funguje (voliči prý již nebudou obtěžování žádnými byrokratickými nesmysly) – dokazuje přiložené „Poučení“. Přitom všem je ale dokonce možné, že ex-ministr zemědělství o této kvalitní byrokratické „kravině“ vůbec nic neví.

Podle všeho, co sliboval ing. Marian Jurečka před volbami v roce 2021 , lze čekat, co a jak bude chtít jeho ministerstvo na 100 procent zjednodušit a zdigitalizovat příště. Letos v prosinci začne pracovat vláda nová, a zda v ní bude ministrem něčeho také znovu Marian Jurečka, v civilu traktorista, kombajnista a soukromý zemědělec (vzděláním rostlinolékař) – dnes nikdo neví.

