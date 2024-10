Manuál pro úředníky, ale nejméně vhodný pro občany (4)

Více směry skvěle vymyšlený, ale na vysoké úrovni schopný ztrpčit obyčejným lidem život. Jména autorů jsou tajná, ale téměř každý ví, že vznikl tam, kde se pod vlivem etanolu provádějí obstrukce. Během nepochopitelně...

dlouhých a únavných přestávek na rozmyšlenou ve velkém sále neorenesanční budovy historického jádra Prahy vznikají zákony pro občany České republiky. Jaké si je zákonodárci pro sebe samotné před 33 lety vymysleli, takové je mají dodnes. Jejich odpovědnost za peníze státu je nulová, a stejně tak na nule je jejich odpovědnost za plnění volebních slibů. Navíc je běžné, že žádný politik, i když své pracovní sliby nesplní, nemusí státu vracet plat. Pro lepší představu. Předseda Pirátů Ivan Bartoš mohl od prosince 2021 do září 2024 od státu inkasovat měsíčně jako „ex-ministr MMR“ 195 tisíc. A i když nevedl ministerstvo, tak ještě navíc mohl (jako ostatní vicepremiéři Kupka, Válek, Rakušan a Jurečka) dostávat 245 tisíc Kč jako „ex-vicepremiér pro digitalizaci“ – celkem 440 tisíc korun. Za 34 měsíců mohl Ivan Bartoš bez daně a platu poslance /včetně náhrad/ dostat teoreticky od státu celkem cca 14 milionů a 960 tisíc korun. Má snad někdo informace jiné?? A jak pan Bartoš bojoval o vyšší platy ve státní správě? Starší zdrojové články „Bartoš tvrdě proti Stanjurovi: Na takhle nízkých platech jsme se nedohodli“ a „Co bude dělat Ivan Bartoš jako ministr? Představil čemu bude šéfovat za zhruba 200 tisíc korun měsíčně“ jsou na https://www.echo24.cz/a/HTKr4/zpravy-domov-bartos-tvrde-stanjura-nizke-platy-neprojdou-domluva a na https://zivotvcesku.cz/co-bude-delat-ivan-bartos-jako-ministr-predstavil-cemu-bude-sefovat-za-zhruba-200-tisic-mesicne/

Občas jsou zákony tak zajímavé, že stojí za povšimnutí. Přemnoženou „ černou zvěř “ na Liberecku měli spolu s myslivci likvidovat i policisté. Vedle povolení měli dostat od státu i speciální zbraně (brzy mají přijít na řadu i vlci). Jak však celá věc po povodních dopadne, nikdo neví. Neboť Brusel do nás „hodil vidle“ a slíbené 2 miliardy € nepošle!! Zdrojové články „Policisté získají zbraně s nočním viděním, vláda je povolala na lov divokých prasat“ a „Povodňových 50 miliard Brusel nepošle, Česko si je musí najít ve svých programech“ jsou na https://www.echo24.cz/a/Hxnjd/zpravy-domov-vlada-na-boj-s-prasaty-s-africkym-morem-povolala-policii a na https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-povodnovych-50-miliard-brusel-neposle-cesko-si-je-musi-najit-ve-svych-programech-40490777

Je pěkné, jak kandidáti stran a hnutí před volbami do Sněmovny vždy tvrdí, jak občanům skvěle rozumí a jak se budou v jejich prospěch mocně snažit /div, že se nepřetrhnou!!/. A skutečnost? Je humorná, jako názor laiků, jak funguje tělo člověka po obědě. Do stejně trapných situací by se mohli dostat občané, pokud by měli vysvětlit, jak funguje Poslanecká sněmovna?? Pravdou je, že poslanci se nejčastěji zabývají věcmi, které běžné občany nezajímají. Třeba až do konce roku 1989 známá Lékařská pohotovostní služba (tehdy lékaři jezdili sanitkami k lidem domů na telefonické žádosti) – byla pro nedostatek financí zrušena. Kdo nyní nemá auto, objedná si taxi, a kdo se již ani neudrží na nohou, zavolá si záchranku. Přitom se stává, že lidé situaci správně neodhadnou a množí se názory, že lidé záchranku zneužívají a měli by si „neoprávněné výjezdy“ sami zaplatit. Zdrojový článek „Nadužívání a zneužívání záchranné služby stojí ročně přes 250 mil. Kč“ je na https://komorazachranaru.cz/aktualita/naduzivani-a-zneuzivani-zachranne-sluzby-stoji-rocne-pres-250-mil-kc

Zmíněná situace se přestala řadě lidí líbit a kompetentní osoby začaly jednat. A výsledek? Jako první zavedl od 1. srpna na svůj účet elektronickou pohotovost Jihočeský kraj. Určit diagnózu „umí“ 24 hodin denně a pro zájemce je zdarma. Zdrojové články „Záchranka není taxík, říká právník Ondřej Dostál. Expert bez pardonu odhalil, kdo výjezdy zdravotníků zneužívá“ a „Jihočeský kraj spustí od srpna pro Jihočechy lékařskou pohotovost on-line. Lékař bude na chatu nebo videu“ jsou na https://zivotvcesku.cz/zachranka-neni-taxik-rika-pravnik-ondrej-dostal-expert-bez-pardonu-odhalil-kdo-vyjezdy-zdravotniku-zneuziva/ a na https://www.jcted.cz/83620-jihocesky-kraj-spusti-od-srpna-pro-jihocechy-lekarskou-pohotovost-on-line-lekar-bude-na-chatu-nebo-videu/

Každý si může zkusit představit, že ho rozbolí břicho – a sám sebe se začne ptát, co by to asi mohlo být?? Vlevo jsou střeva, slinivka či plyny, dále žaludek, slepák, játra a žlučník, a nebo i neprůchodné střevo, a opět zaražený vzduch a nad místem, kde záda ztrácejí svoje jméno, jsou ledviny. Když od roku 1991 vznikaly zákony pro nové Zdravotní pojišťovny /ZP/, pro jejich úřednice byl zaveden papír „na určení diagnózy u specialisty“. Zájemci o speciální péči musí napřed navštívit svého, dříve obvodního, nyní praktického lékaře /PL/ a ten všem vystaví „ Žádanku na vyšetření – ošetření “. Bez tohoto papíru formátu A5 si nikdo NIKOHO zákonitě ani nevšimne!! Jak bude naloženo s papírem v době digitalizace?? Snad jako v případě „receptu do mobilu“. Kdo to umí, nahraje si od roku 2026 do mobilu možná i žádanku. Ministr zdravotnictví Válek slíbil v porovnání s Bartošem slibů rovněž tak již celé kopce. A i když je nesplnil, odvolán nebyl. Zdrojový článek „Žádanka k lékaři jen elektronicky, navrhuje ministerstvo“ je na https://www.novinky.cz/clanek/domaci-zadanka-k-lekari-jen-elektronicky-navrhuje-ministerstvo-40458731

A jak poslanci „zdravotnického výboru“ Sněmovny vymysleli zákonnou přepravu na vyšetření do zdravotnických zařízení a zpět domů pro nechodící pacienty?? Posádka sanitky si vyveze po skládací rampě ven ze sanitky speciální křeslo /hmotnosti 23 kg/ se čtyřmi kolečky průměru cca 150 mm, s nosností do 150 kg. Křeslo do bytu dopraví, pacienta na něho posadí a připoutá pásy. Na rovné chodbě do výtahu „saniťáci“ křeslo s pacientem vezou, a protože je opatřeno výsuvnými madly, mohou jej po schodech nést. Na ulici saniťák kolečkové křeslo s pacientem vyveze po rampě zpět do sanitky a proti pohybům za jízdy jej zajistí „do zámku“ v podlaze sanitky. Bateriová „pásová křesla“ nečeské výroby (umí jezdit na gumových pásech po schodech nahoru a dolů) používají sanitní služby v ČR dosud jen vyjímečně. Přepravy pacientů řeší paragraf 36 ve znění zákona č. 48/1997 Sb. Viz https://www.kurzy.cz/zakony/48-1997-zakon-o-verejnem-zdravotnim-pojisteni/paragraf-36/

Je běžné, že naši saniťáci musí ještě i ve 21. století vypisovat u volantu tužkou různé papíry, jako např. „Příkaz ke zdravotnímu transportu“ atd. (dříve známé puťovky). I když dnešní doba zná řešení pomocí čárového kódu a čtečky (Česko by ale nesmělo být se svou byrokracií a moderní technikou trvale 100 let za opicemi). Zdrojový článek „Čárový kód“ je na https://cs.wikipedia.org/wiki/Čárový_kód

Foto u perexu a článku – staženo z https://www.idnes.cz