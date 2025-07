Konec používání plastů na obaly potravin nastane za 10 let!

Stejně, jako výroba aut se spalovacími motory. V Unii vznikl zádrhel další, konec používání klecí při chovu slepic na produkci vajec, a horko začne být i dalším potravinářům. Dost možná, že na prodej laciných vajec z klecových...

chovů původem z ciziny, budou u nás zavedeny bazary. Kdo písemná povolení v nich laciná vejce kupovat dostane, by mohly rozhodovat Úřady práce /a ministerstvo práce a sociálních věcí/ příští vlády. Česká chudina (blíží se číslu 1,5 milionu osob) – dostane potvrzení, že je sociálně slabá. Nákup jednoho vejce za 15 Kč nebude veselý pro nikoho a na doby, kdy „ 10 vajec velikosti M “ stálo 29 korun, bude vzpomínat více lidí. Přestavbu drůběžáren ze starších /a již nepovolených klecových chovů/ na „volné halové ustájení nosnic“ bude muset někdo zaplatit – a „tím někým“ jsou v Česku nejčastěji zákazníci. V roce 2012 byl ministrem zemědělství (v době, kdy k nám z Polska přišla aféra s posypovou solí), farmář Petr Bendl /ODS/. Občanům sliboval, že dovoz potravin z Polska zakáže, ale svůj slib dosud nesplnil!! A navíc, část české výroby potravin (kávy a kuřat) se odstěhovala do Polska. Názory poslance P. Bendla, mimo jiné i na téma „vejce“, si diváci televize Prima vyslechli 9. 4. v pořadu Co na to vaše peněženka . Zdrojové video je na https://cnn.iprima.cz/porady/co-na-to-vase-penezenka/co-na-to-vase-penezenka-9-4-v-17-55

Snažit se vyjmenovat, k čemu všemu české domácnosti slepičí vejce používají, je zbytečné stejně, jako zkoušet někoho přesvědčovat, že se má naučit šetřit a neutrácet peníze za zbytečnosti a hlouposti. Mezi známé české, moravské a slezské velikonoční folklórní tradice patří barvení a dekorování skořápek vajec. Zdrojový článek „Cena vajec v ČR raketově roste : V akci ze 69,90 Kč na 109,90 Kč za rok!“ je na https://www.akcniceny.cz/magazin/cena-vajec-v-cr-raketove-roste-v-akci-ze-69-90-kc-na-109-90-kc-za-rok/

Jako chtěl koncem své vlády prosadit zrušení zákazu výroby aut se spalovacími motory ex-premiér Andrej Babiš /ANO/, zákaz stejný dnes žádá i ministr dopravy Martin Kupka /ODS/. Když se zákaz prosadit nepodaří, dostaví se brzký zánik motorizace v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Ne všichni, co budou chtít jezdit, budou schopni si za 799 tisíc až něco přes milion Kč koupit elektromobil. Kde a čím si ho budou při výpadku elektřiny nabíjet, také nikdo neví. Ani dosluhující „spalováky“ nebudou jezdit věčně (dodávat náhradní díly, musí výrobci jen 10 let po ukončení výroby modelu). Kolik lidí ještě dnes žádá např. náhradní díly na Škody 105/120, Favority, Felicie a první modely Fabie z roku 1999?? Zdrojový článek „Škoda Felicia slaví výročí. Připomeňte si ji ve velké fotogalerii“ je na https://www.autorevue.cz/skoda-felicia-vyroba-vyroci-pocet-kusu

Starý, a fest praštěný nápad, že „každé druhé sloupy“ veřejného osvětlení budou nabíječky, je nesmysl už jen proto, že bude nutné k nim vyměnit napájecí kabely (což se samo a hned neudělá)!! Vodiče, co k nim vedou teď, stačí krmit výbojky a LED žárovky, ale ne bez problémů nabíjet non-stop tisíce baterií aut denně – (a dalšími oříšky bude software pro připojení aut na sloupy). Zdrojový článek „Chceme zrušit zákaz prodejů aut se spalovacím motorem, řekl Kupka“ je na https://www.idnes.cz/auto/zpravodajstvi/autoprumysl-evropa-krize-kupka-petzl-eu-evropska-komise.A250515_134321_automoto_fdv

Naši politikové se snaží téměř 35 let budit zdání, že všemu rozumí, a jak tady všechno po volbách pro blaho občanů zařídí. Éra neplnění volebních slibů začala Jiřím Paroubkem, pokračovala přes Bohuslava Sobotku a rozhodně neskončila u Petra Nečase. Všichni slibovali, jak tady všechno uzákoní, postaví a začne se prodávat. Perličkou zůstává, že peníze z daní ve státní kase považuje naše vrchnost za svoje vlastní. Jak „žvanírna“ (obstrukcemi zablokovaná a nefunkční, kde poslanci neochotní cokoliv na Jednacím řádu změnit berou bez studu 100 procent platů!!) nyní vypadá, vidí často diváci televizí. I přes kopce volebních slibů jsou nejhůře dostupné byty z celé EU jen v ČR. Když za neplnění volebních slibů našim politikům vůbec nic nehrozí, lámat si hlavy nad programy stran a hnutí a chodit k volbám, je úplně zbytečné. Zdrojový článek „Vlastní bydlení v Česku? Nejmíň dostupné v Evropě“ je na https://faei.cz/vlastni-bydleni-v-cesku-nejmin-dostupne-v-evrope/

Revoluce čeká prodej potravin. Od roku 2035 začne platit unijní zákaz prodeje potravin v obalech z plastů . Nyní běžně krájené a vážené plátky sýrů a uzenin v obalech z plastů již od výrobců – stejně jako jogurty, pomazánky, sýry, saláty, tvarohy, margaríny, ryby atd. ve vaničkách a kelímcích z plastu, a nápoje v lahvích z plastu – zcela zmizí a přestanou existovat!! Než se ve stovkách marketů bez pultů podaří postavit prodejní pulty a za ně k vahám, nářezovým strojům a hromadám papíru a celofánu postavit tisíce prodavaček, schopných s klidem a úsměvy na přání „500krát denně“ zabalit a navážit 20 deka paříže či jiných salátů, nebo 15 deka sýrů atd. – uběhne moře času (a dnešní pestrost sortimentu se sníží o 4 pětiny)!!

Kolik lidí doufá, že Česko získá výjimku?? Potraviny budou baleny jen do skla, papíru, voskovaného papíru, celofánu, hliníkových folií a do pozinkovaného plechu. Návrat k prodeji mléka nalévaného odměrkou do bandasky z konve (jako před šedesáti lety) nás snad nečeká, ale třeba se opět vrátí před deseti lety používané „mlékomaty“. Zdrojový článek „Zemědělci, potravináři a obchodníci společně žádají zákonodárce, aby nenavyšovali poplatky za obaly, jinak hrozí zdražení potravin“ je na https://www.zboziaprodej.cz/2025/05/21/zemedelci-potravinari-a-obchodnici-spolecne-zadaji-zakonodarce-aby-nenavysovali-poplatky-za-obaly-jinak-hrozi-zdrazeni-potravin/

