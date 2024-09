Klasika, slibují hodinky s vodotryskem. A potom mají problémy!

Pokud by naši politikové od roku 1997 splnili vše, co nám slíbili, mohla být nynější povodeň minimální. Jak ale dlouho budou jen trapně slibovat, a z voličů dělat šašky a svoje sliby nezačnou po volbách plnit? Naši funkcionáři...

jsou přes 33 let zvyklí, že všem kolem sebe naslibují všechno možné a nakonec ani ten kousek, co by za nehet vlezl, nesplní. Nemají hmotnou odpovědnost, za nic nikomu neručí a protesty občanů jsou jim k smíchu!! Mohou si něco stejného dovolit občané?? Svoje zmetky v práci si musí hezky zaplatit – a politikové co?? Záleží jen na lidech, jak dlouho se ještě nechají ohlupovat od těch, co jim na náměstích do mikrofonů slibují něco, o čem již dopředu ví, že nemohou nikdy splnit. Proč to dělají, proč voličům lžou?? Pro důvod jediný. Aby potom se svými různě velkými pravomocemi lehce dosáhli na pytle státních peněz!! Příklad? Zatímco ministr financí Zbyněk Stanjura /ODS/ s volebním heslem Spolu dáme Česko dohromady, drží občany „v šachu hezky pod krkem“ s bajkami, jak stát musí hrozně moc šetřit, tak na straně druhé vesele rozdává!! Zdrojový článek „Ve státním rozpočtu se škrtalo, na odměnách ministři vyplatili svým úředníkům miliony“ je na https://cnn.iprima.cz/ve-statnim-rozpoctu-se-skrtalo-v-bonusech-ale-ministri-vyplatili-urednikum-mimoradne-castky-423181

Klasika, málem slibují hodinky s vodotryskem a potom mají problémy, aby voda netekla dovnitř a jak hodinky udržet v chodu!! Baterií, pružinou? Slibovat je jednoduché, ale sliby potom plnit, je nejhorší. Za připomenutí stojí, že povodně v Praze roku 2002 zaplavily na třech linkách 19 stanic!! Přesto DPP byl schopen minulý pátek tvrdit, že voda do uzavřeného vestibulu stanice metra Muzeum „ prosakuje zespodu “ – a přitom snad půlka národa v televizi viděla, jak voda do stanice metra Muzeum teče shora z ulice po schodech dolů!! Zdrojový článek „Metro bojuje s vodou. Na Muzeu prší i pod zemí. Vstup do stanice je zavřený“ je na https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/praha-metro-muzeum-dest-voda-prsi-strop-vestibul.html

Troubky – symbol povodní na Moravě roku 1997 – plavou přes stovky slibů na výstavbu hráze i v roce 2024 – protože tam žádná hráz není!! Trojkoalice SPOLU si může svoje heslo „Spolu dáme Česko dohromady“ doplnit o 4 slova: „ ale nesmí moc pršet!! “. Nynější velká voda sliby politiků načas odplavila, ale až voda odteče, bude se slibovat dál. I když od povodní roku 1997 byly na „protipovodňové pohádky“ popsány papíru celé stohy – za 27 let se jich podařilo realizovat jen několik. Například město Brno (rodiště předsedy ODS a premiéra Petra Fialy), kde tečou dvě řeky, není dokonale chráněno proti povodni – ani přes velehory slibů – dodnes!! Protože balíky peněz určené na opatření proti povodním v ČR, odkráčely přednostně do Prahy. Až tam za pár dní z jižních Čech přes Vltavskou kaskádu doteče spolu s menšími řekami voda Vltavy, celý stát uvidí, jak chytře Praha peníze použila. A protože si ČR dosud žádné krizové volební zákony nevytvořila a žije si jako v bavlnce, volby se tento týden konat musí, i kdyby trakaře padaly!! Zdrojové články „Brnu hrozí stoletá voda, na niž není připraveno. Hasiči evakuovali chatovou oblast“ a „Krajské volby se mají konat podle plánu v pátek a sobotu. Popisujeme, proč je jejich odložení extrémně složité“ jsou na https://www.idnes.cz/brno/zpravy/evakuace-deste-zaplavy-stoleta-voda-brno-varovani-reky.A240913_111152_brno-zpravy_krut a na https://denikn.cz/1522829/krajske-volby-se-maji-konat-podle-planu-v-patek-a-sobotu-popisujeme-proc-je-jejich-odlozeni-extremne-slozite/

Lži, legrácky politiků a neschopnost plnit volební sliby, jsou důvodem, proč od roku 2016 /tehdy byl premiérem Bohuslav Sobotka/, nevolím!! Voleb se zúčastním tehdy, až česká vláda ponese zákonnou odpovědnost!! A pro případy, kdy ministři nebudou schopní splnit (kromě výjimek přírodní katastrofy!!) všechny body „Programového prohlášení vlády“ – aby pro ně po celou dobu jejich mandátu existovala povinnost vrátit státu část vyplacených platů.

Možná se někdo ptá, proč se díky mladým voličům dostala do Sněmovny strana Pirátů!!? Uživatelé travního porostu doufali, že Piráti konopí zákonně zlegalizují a zpřístupní nedostupné nájemní byty, ale nic z toho se nestalo. Pan Bartoš působil dojmem, že jako „ajťák“ zvládne digitalizaci státu levou zadní sám. Zjistil však, že to nezvládne, najal si firmu a té dluží stamiliony korun!! Zdrojové články „Bitva o 360 milionů za převod dat pro stavební řízení pokračuje: Stát platit nehodlá“ a „Fiala, Vystrčil i Pekarová si polepší o stokorunu, růst platů zastavil balíček“ jsou na https://www.ahaonline.cz/clanek/musite-vedet/216313/bitva-o-360-milionu-za-prevod-dat-pokracuje-stat-platit-nehodla.html a na https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/platy-politiku-fiala-vystrcil-pekarova-adamova-usporny-balicek-vlada.A231229_160351_domaci_kop

Mimochodem. Kam se po roce 2006 vypařily „ Jistoty a prosperita “ Jiřího Paroubka a nebo, kde máme hledat „ Dobře fungující stát “ Bohuslava Sobotky – (co chtěl prosadit v letech 2014-2017 ?? ) a nebo, co měly lidem přinést dvě vlády Mirka Topolánka?? Kvůli detailu, že dobře už bylo, není možné naplnit Babišovo „ANO – bude líp“, stejně, jako se nedaří heslu Trojkoalice „Spolu dáme Česko dohromady“. Česko se stále dokola sype, rozlepuje a lepidlo na jeho slepení vláda Petra Fialy hledá a dodnes nenašla – (a ministr TOP 09 pro vědu, výzkum a inovace Marek Ženíšek mlčí). Loňský názor ministra zdravotnictví ve věci konopí trvá. Zdrojové články „Mirek Topolánek“ a „U legalizace konopí čekáme na Německo, říká ministr Válek“ jsou na https://cs.wikipedia.org/wiki/Mirek_Topolánek a na https://zdravezpravy.cz/2023/05/31/u-legalizace-konopi-cekame-na-nemecko-rika-ministr-valek/

I přes sliby, že vláda žádné daně zavádět nebude, ministr dopravy a vicepremiér ODS Martin Kupka zdražil dálniční známky a zdraží je i za rok. Kvůli tomu, že zdražil materiál, bude stavba dálnice D3 dražší o 2 miliardy korun. Kdy bude jezdit slíbený vlak z centra Prahy na Letiště Václava Havla v Ruzyni?? Nikdo neví, ale nyní DPP na jiné trase zkouší provoz „maxi-trolejbusu“. Za 20 vozů zaplatí přes 623 milionů Kč (i když peníze na obnovu by potřebovaly i dopravní podniky měst jiných, ale Praha má prý přednost). ODS si proto maluje, že pro svou oblíbenost vyhraje v sobotu (i s věrnými voliči, co nemají pitnou vodu a spí na zemi v tělocvičně) volby krajské a za rok i volby sněmovní. Panstvo žije v nějakém jiném světě. Přitom všem však ještě existuje politik ODS, jehož práci uznávám (a je pouze škoda, že neusiluje o post šéfa strany)!! Je to MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje. Zdrojový článek „Nejdelší trolejbus Česka bude jezdit na pražské letiště, měří skoro 25 metrů“ je na https://www.idnes.cz/praha/zpravy/trolejbus-skoda-praha-letiste-ruzyne.A231121_141946_automoto_fdv

Ilustrace u perexu a článku – autor