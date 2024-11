Dříve jsme měli motýle a kola. A nyní e-kola a vlky!

Kde mají čisté lesy, vodu a vzduch, tam mají motýle. A Česko motýle podle expremiéra Babiše potřebuje. Jak čisté budou v Česku vodní toky, ovzduší a proč místo rychlých vlaků máme vlky? Česká pošta koupila pro doručovatelky...

e-kola s nadějí, že bude čistější vzduch. Motýle na polích s řepkou nepotřebuje mít jen pár desítek, stovek, či tisíců členů ANO, ale všichni lidé Česka. Pokud si strana Pirátů (vedená tehdy Ivanem Bartošem, studovaným „informačním specialistou“) a hnutí STAN (vedené Vítem Rakušanem, původní profesí „učitel na gymnásiu“) – nedělali v roce 2021 ve společném programu jako „PirStan“ z voličů legraci a opravdu chtěli zahájit detoxikaci české krajiny, tak ještě nyní může zbývající vládní člen PirStan Vít Rakušan zkusit zakázat všem výrobním firmám sídlit v blízkosti břehů českých, moravských a slezských řek . Kdyby měl již nyní k dispozici „ústavní ochranu vody“ (slibovanou občanům od roku 2023), měl by jednodušší pozici. ale opět nemá nic a zase zůstalo jen u trapných slibů!! Asi každý si umí představit, jak s ohledem „na krásy životního prostředí občanů“ budou příští rok vypadat volební programy stran a hnutí. Zdrojový článek Programové prohlášení vlády /kapitola Životní prostředí/ je na https://vlada.gov.cz/cz/jednani-vlady/programove-prohlaseni/programove-prohlaseni-vlady-193547/#zivotni_prostredi

Pokud se poslancům Čtyřkolky v zájmu motýlů nepodaří zákonem prosadit, aby se všechny výrobní podniky v Česku během roku 2025 začaly stěhovat od všech vodních toků na vzdálenost 50 kilometrů, potom si tady může otrávenou vodu /stejně jako v Bečvě/, každý kdekoliv beztrestně zopakovat znovu!! A jak vlastně „celá záležitost kolem Babišových motýlů“ (kořeněná vtipnými ilustracemi) vůbec

vznikla?? Zdrojový článek z roku 2019 "My chceme znovu motýle! Babišův výrok si žije vlastním životem“ je na https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/my-chceme-znovu-motyle-andrej-babis-vyrok-internet-kolaze.A190610_133902_domaci_chtl

Je zajímavé, že státní podnik Česká pošta (trvale ji vedou špičkoví experti a kde úplně nahoře v křesle nejvyšším seděli od každé vlády desítky let ministři vnitra), by si klidně mohla dovolit za miliony, co utržila prodejem nemovitostí, koupit pro doručovatelky místo všech trapných elektrokol rovnou elektroauta i s řidiči. Jenže státní pošta „šetřílků plná“ zakoupila kola rekreační a pokoutně z nich vyrobila kola nákladní. I když po trapných zkušenostech nyní služeb České pošty používá stále méně lidí. Místo na papír si píšou e-maily a pro komunikaci s úřady (na rozdíl od ne právě laciných Doporučených dopisů) používají z pohodlí domovů zdarma Datové schránky . Přitom je záhadou, že státní správa (i když jí to nařizuje zákon) nijak často DS nepoužívá!! Zdrojový článek „Pošta koupila bizarně upravená elektrokola. Jsou tak pro babičku na vesnici, tvrdí expert“ je na https://cnn.iprima.cz/stovky-milionu-na-bizarne-upravena-kola-ceska-posta-vyhodila-penize-za-kola-pro-babicky-345179

Strojvůdci rychlovlaků /stejně jako piloti letadel/ patří v cizině mezi elitu, jenže ČR nic takového nemá!! Je ale možné, že mezi nějakou zvláštní elitu patří se svým neběžným platem generální ředitel Českých drah. Proto bylo i možné, že opilý strojvůdce Pendolina vrazil v roce 2022 u Bohumína do posunovací lokomotivy!! Vedoucí pracovník žíznivého strojvůdce k dechové zkoušce před jízdou nevyzval, a navíc, kabina Pendolina dodnes testerem na přítomnost etanolu (umožňující zablokovat jízdu!!) - vybavena není. Ovšem plat generálního ředitele ČD činil již před 10 lety téměř 600 tisíc Kč!! Bude v ČR umožněno stejně hloupě havarovat také rychlovlakům dalším?? Zdrojové články „Fotogalerie nehody Pendolina v roce 2022" a „Plat šéfa Českých drah? S odměnami 592 tisíc korun“ jsou na https://karvinsky.denik.cz/galerie/nehoda-pendolina-v-bohumine-27-cervna-2022.html?photo=31 a na https://www.denik.cz/ekonomika/plat-sefa-ceskych-drah-s-odmenami-592-tisic-korun-20140527.html

Připomínka. České dráhy koupily v roce 2003 za 5 miliard Kč od italské firmy Alstom 7 souprav Pendolino (1 souprava vyšla na 714 milionů korun). Na opravu havarované soupravy České dráhy vydat 250 milionů korun odmítly , a soupravu vyřadily z provozu!! Přitom 1 souprava rychlovlaku TGV /nebo ICE/ může být až 15krát dražší a lze pochybovat o tom, že jejich majitelé, kteří budou Česku soupravy pronajímat, dovolí jejich provoz na neschválené trati a v rozporu s ochranou životního prostředí. Případně, že si je tady nechají klidně jednu po druhé rozmlátit opilými strojvůdci!! Jaké VRT existují v okolním světě?? Zdrojový článek „Vysokorychlostní železnice = vysokorychlostní tratě + rychlovlaky“ je na https://www.vysokorychlostni-zeleznice.cz

Podle průzkumů vyhraje další sněmovní volby hnutí ANO. Již nyní je z TV debat cítit, že jeho členové vidí ministra dopravy a vicepremiéra ODS Martina Kupku jako vypravěče bajek . Na stavby VRT /vysokorychlostních tratí/ v ČR nazírá růžovými brýlemi, i když ještě nestojí ani 1 kilometr. Zajímavý je i postoj obcí, neboť VRT „pro možnost ztráty poklidného způsobu života“ odmítají. Nejenže v ČR budou muset být VRT oplocené a bez přejezdů, ale bude je muset i během stavby někdo hlídat. Zatímco na jiných našich vlakových tratích bývá běžné, že je nikdo nehlídá, bývá stejně tak běžné, že kdokoliv může do sběrny zavézt 40 kg znehodnocených šroubů z pražců a nebo tutéž hmotnost měděného vodiče ze zabezpečovacího zařízení /umístěného podél trati jen 50 cm nad zemí/!! Kdo komu zaručí, že v případě VRT se v ČR nic takového nepřihodí?? Když náklady na stavbu VRT mají u nás činit 600 niliard korun, kolik může stát jízdenka na 200 km?? Zdrojové články „Obce odmítají trasy pro rychlovlaky. Do Pardubic jsou zbytečné, zaznívá“ a „Kupka: Rychlovlakem pojedeme v Česku do deseti let“ jsou na https://www.idnes.cz/pardubice/zpravy/vrt-zeleznice-varianty-sprava-zeleznic-koridor-obce.A240307_080029_pardubice-zpravy_lat a na https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-ocima-byznysu-kupka-rychlovlakem-pojedeme-v-cesku-do-deseti-let-262486

V Česku máme místo rychlých vlaků zatím (prý užitečné) a zákonem chráněné vlky. Stále platí, že vlci do české přírody patří a na jejich případnou likvidaci budou ve všech regionech „hezky česky“ zřízeny pohotovostní štáby. Dokud se 18 českých vlčích smeček nepřemnoží a nezačnou napadat lidi, a mezi jejich oblíbené lahůdky nebudou patřit delikatesní Jeníčkové, Mařenky a Karkulky, zůstanou chráněni stejně, jako nepřemnožená divoká prasata!! Přestože vlci v Beskydech stačili jen v roce 2022 zlikvidovat 184 domácích zvířat a krajský úřad v Ostravě chovatelům vyplatil náhradu ve výši 1,3 milionu korun. Zdrojový článek z roku 2022 "Hrůza v Beskydech: Vlci masakrují ovce v okolí Jablunkova. Lidé se bojí do lesa“ je na https://cnn.iprima.cz/hruza-v-beskydech-vlci-masakruji-ovce-v-okoli-jablunkova-lide-se-boji-jit-do-lesu-112856

Ilustrace u perexu a článku – autor