Co všechno komu z daní zaplatí stát?

Odměny volebním komisím, nábory pro práci u armády a policie, závody motorek, likvidace ekologických havárií, osvětlení ulic, odvod vody z deště a sněhu, ubytování vězňů, náhrady za zpoždění vlaků a nebo i prémie...

za mimořádné pracovní výkony pro „Hasičský záchranný sbor“ při likvidaci následků povodní na severu Moravy a na jihu Čech v září 2024 atd. Kolika člověkům je známo, že na potřebu vybírat od lidí daně pod názvem „stý peníz“ (jedno procento) ze všech ročních příjmů došlo v Čechách již v 15. století, brzy po vzniku husitských válek – nevím. Zdrojový článek „Daň“ o berním systému od starověkého Egypta, přes Athény, Řím až téměř do současnosti je na https://cs.wikipedia.org/wiki/Daň

Když ministerstvo financí každý měsíc ústavním činitelům zákonné nároky vyplatí, „se slzami v očích vztekle konstatuje!“, že na splnění dávného a dost lehkomyslného volebního slibu ODS vyšších platů pro učitele, hasiče, policisty, celníky, dozorce, vojáky, lékaře, soudce a státní zástupce „ pro slabý výběr daní “ nezbývají peníze!! U školníků a školních kuchařek vláda ani ve 4. roce vládnutí netušila, kdo je bude platit. Aby zmíněné osoby vláda naštvala na úrovni, z peněz daňových poplatníků si podle rčení: „Národ nám, my sobě!! “ (mimo soudců a státních zástupců) zvýšila platy hlavně sama sobě!! Jak hrozný by vznikl zmatek, kdyby všechny školní kuchařky daly výpovědi?? To by se potom Fialova vláda nijak moc, se svými vylhanými báchorkami „jak se jí ohromně daří“, chlubit nemohla. Na vyšší platy nemá, ale jako v Kocourkově se absurdně rozhodla, že velkým kopcem peněz bude financovat „Velkou cenu“ (závody silničních motorek v Brně). Proč musí majitel závodního okruhu zaplatit těm, co se na něm chtějí povozit? Nemá to být snad opačně?? Podle stejného klíče by i stát přece musel platit uživatelům dálnic – a nikoliv tak, jak je tomu nyní. Zdrojový článek „MotoGP Brno“ je na https://www.sport.cz/tag/motogp-brno-121248

Vláda ráda straší s blbou náladou – jaké lidem hrozí nebezpečí, když si opět nezvolí družinu SPOLU!! Jaká „ nastane bída a období temna “, když si vyberou ANO. Styl vládnutí Trojspolku SPOLU + STAN se možná může líbit těm, co úspěšně podvádějí v zaměstnáních a doma ve vztazích. Proč má někdo věřit někomu, kdo už vícekrát zklamal?? Zdrojový článek „Pavel upír, SPOLU vyfouklo ANO nejhoršího premiéra. Bude se přiostřovat, míní experti“ je na https://www.idnes.cz/volby/snemovni-volby-negativni-kampane-strany-a-hnuti-odbornici.A250320_082828_domaci_vank

Na dotaz „ na asi kolik peněz? “ si může přijít za 4 roky /48 měsíců/ s jídlem 5krát denně za směšné ceny nebo i zdarma, s ubytováním a dopravou včetně cest do ciziny – předseda vlády + ODS a poslanec Petr Fiala – je snadná odpověď. Plat premiéra s odpovědností NULA byl před zvýšením 275 tisíc a poslance 102 tisíc (celkem asi 377 tisíc měsíčně). Krát 48 měsíců = 18 milionů Kč bez daně. Je tady někdo, komu by se lehce dostupný výdělek premiéra nelíbil, a nechtěl si jej další 4 roky ještě zopakovat? Zdrojový článek „Platy politiků – poslanců, ministrů vlády, premiéra, prezidenta“ je na https://www.kurzy.cz/platy/poslanci-vlada/

Fialova vláda /přesvědčena o své pravdě/, bude trousit dobro ještě přes půl roku. Jenže. Jak velký zmatek vznikne, až soudci a státní zástupci ve věci svých vyšších platů začnou žaloby na stát vyhrávat – nevím!! Pokud celkový dluh za nevyplacené platy překročí 500 milionů korun, a tolik volných peněz ve státní kase nebude, vláda si bude muset vzít půjčku. Z minulosti je lidem známo, že vlády s odpovědností NULA si půjčky „na svá trika“ zásadně neberou, a jejich hrátky musí splácet voliči. Kdyby se dluh 500 milionů korun rozdělil mezi 10 milionů obyvatel, na každého by vyšla částka snesitelná. O hodně hůře by ale dopadl premiér a 17 ministrů. Na každého by vyšel balík peněz téměř likvidační, a něco takového v ČR dovolit – je totálně nepřípustné!! Zdrojové články „Vláda Petra Fialy“ a „Soudci chystají masovou vlnu žalob kvůli platové novele“ jsou na https://cs.wikipedia.org/wiki/Vláda_Petra_Fialy a na https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/soudci-chystaji-masovou-vlnu-zalob-kvuli-platove-novele-360242

Politikové, co u nás přes 30 roků jen planě mluví a mluví, se snaží budit zdání, že i když až na výjimky žádné firmy nevlastní, a nic pořádně dělat neumí (málem ani zatlouci hřebík, natož pak sestavit z desek psovi boudu!!) – že až vyhrají volby – zasadí se o posílení české ekonomiky (a také o zvýšení konkurenceschopnosti). Jak by chtěli obojího dosáhnout, je mi vážně záhadou!! Většina politiků dělá obličeje, že nejen všemu skvěle rozumí, ale že jsou ještě navíc i vlastníky klíčových odvětví (jako jsou např. drůbežárny, masokombináty, konzervárny, koksovny, hutě, zbrojovky, automobilky, cementárny, rafinerie, vysoké školy, cirkusy atd.) a mohou hodně změnit. Kolik už zde bylo od roku 1993 expertů stran a hnutí, co slibovali téměř nemožné, stojí za připomenutí. Ale děla si musíme dovézt z Francie. Zdrojové články „Seznam vlád Česka“ a „První děla Caesar by měla armáda převzít v dubnu 2026, všech 62 do srpna 2027" jsou na https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_vlád_Česka a na https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2677610

A nakonec. Jsou přeplněné věznice vedle absencí alternativních trestů pomocí náramků pro domácí vězení v čase Fialovy vlády snad důvodem, proč se v Česku inovativně běžně udělují za znásilnění podmínky?? Zdrojový článek „Historička : Za znásilnění hrozila smrt. Dnes dáme podmínku a tváříme se spravedlivě“ je na https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/historicka-milena-lenderova-zeny-feminismus-znasilneni.A250328_845940_praha-zpravy_herp

Foto u perexu a článku staženo z https://depositphotos.com