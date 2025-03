Co se v České republice změnilo za 10 let?

Prosadit Dobře fungující stát slíbila v letech 2014-2017 Sobotkova vláda. Klíčovým měl být zákon o sociálním bydlení, ale ani přes hory slibů nikdy schválen nebyl a schváleny nebyly ani zákony jiné. Původní ČSSD...

vedená politologem Bohuslavem Sobotkou (co předtím nikdy běžně nepracoval, ani nepodnikal), dokázala voličům kupodivu naprosto perfektně lhát, a proto se „socdemáci“, co měli sebevědomí na rozdávání, u dalších sněmovních voleb zřítili do propasti dějin!! I když je lhaní politiků silně nakažlivé, našim ústavním činitelům za neplnění volebních slibů žádné resty /ani podle Ústavy/ nehrozí – a jsou pouze nuceni se někam na čas odklidit. Zajímavé je, že počet zvolení mají neomezený, ačkoliv by měli mít stejnou možnost pouze 2krát, jako prezidenti republiky!! Desatero zákonných sankcí (jako výstraha pro nespolehlivé politiky) by se oklamaným voličům rozhodně líbilo, jenže podle základní poučky, že „Kapříci si svůj rybník nikdy nevypustí!!“, v Česku nic takového neexistuje. Pokud by zde ale někdy něco takového existovat mohlo, potom by bylo zajímavé sledovat, asi jakých stupňů kyselosti svých obličejů by dosáhli ministři, až by „pro nesplnění více než poloviny bodů Programového prohlášení vlády“ museli po skončení svých mandátů státu vracet 85 procent vyplacených platů a náhrad (jak to bývá podle Zákoníku práce běžné u profesí řadových občanů)!! Zdrojový článek „Zákon o sociálním bydlení“ je na https://cs.wikipedia.org/wiki/Zákon_o_sociálním_bydlení

Přestože ex-premiérem Sobotkou v roce 2014 slibované „rychlovlakové spojení Praha-Drážďany mělo již od roku 2023 začít jezdit , opět se těžce sekl (a dodnes tam neleží ani koleje)!! Stavba trati má začít v roce 2032, a potrvá 12 let – a kdoví jestli. Zdrojové články „Praha a Drážďany plánují vysokorychlostní vlak“ a „Jak to sviští rychlovlakem z Drážďan do Prahy. Dráhy ukázaly futuristické video“ jsou na https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/praha-a-drazdany-planuji-vysokorychlostni-vlak-338304 a na https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/vlaky-doprava-deutsche-bahn-trat-nemecko-drazdany.A250109_143845_eko-zahranicni_klak

Milionům občanů Česka ještě nedošlo, že politikové si z nich dělají téměř 35 let za velké peníze pěknou legraci. Všichni bez rozdílu, ať již to byli političtí ex-premiéři Václav Klaus, Miloš Zeman, Vladimír Špidla, Stanislav Gross, Jiří Paroubek, Mirek Topolánek, Petr Nečas, Bohuslav Sobotka, Andrej Babiš – a nynější Petr Fiala, včetně premiérů úřednických vlád, všichni nám se svými ministry pěkně slibovali, a něco málo ze slíbeného i splnili. Celkem shrábli nemalé peníze – a až na výjimky – zmizeli. Dodnes existují miliony lidí, ochotné zmíněný „volební cirkus“ podporovat. Lámat si hlavy s otazníky, koho mají volit, aby se opět nespletli a politikové konečně splnili, co už mockrát slíbili. Dokud nebudou v ČR za neplnění volebních slibů zavedeny po zásluze „odpovídající honoráře“ – nikdo nic nikdy nesplní!! Vzpomíná si někdo, jak politikové v Brně (rodišti Petra Fialy) slibovali voličům postavit lanovky?? Jednu od rozestavěné haly Arena na Výstavišti vedle pavilonu „Z“ do Univerzitního kampusu v Bohunicích, a druhou lanovku na posílení turistického ruchu na tamní hrad Špilberk (v Brně stojí od roku 1279, ale dodnes na něj žádná stálá linka autobusu nejezdí)!! Kde jsou ty lanovky dnes? Zdrojové články „Lanová dráha na Špilberk“ a „Lanovka“ jsou na https://czwiki.cz/Lexikon/Lanová_dráha_na_Špilberk a na https://arenabrno.cz/navazujici-projekty/lanovka-34

Ministrem obrany Sobotkovy vlády (tvořené kromě ČSSD také KDU-ČSL a ANO), byl herec Martin Stropnický /ANO/ – ačkoliv prezident republiky Miloš Zeman vyslovil pochybnosti, zda je pro řízení ministerstva obrany vhodným kandidátem. Anexi Krymu provedlo Rusko od února do března 2014 a ministrem zahraničí Trojkoaliční vlády byl Lubomír Zaorálek /ČSSD/. Kde je pan Sobotka dnes a co asi dělá? Zdrojové články „Vláda Bohuslava Sobotky“ a „Kreml plánoval anexi Krymu už před pádem Janukovyče, píše ruský list“ jsou na https://cs.wikipedia.org/wiki/Vláda_Bohuslava_Sobotky a na https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/rusko-kreml-putin-krym-janukovyc-dokument.A150226_120522_zahranicni_aha

Bylo-li Česko od roku 2015, kdy na západě a jihu Evropy propukla migrační krize, od přídělu migrantů z Afriky a Blízkého Východu tehdy uchráněno, ještě neznamená, že tomu bude navždy. Platit pořád nemusí ani nepravdivé báchorky profesora Nutelly, jak se jeho vládě daří . Třeba v digitalizaci (kolik lidí už má občanské průkazy v mobilech?). Přitom by stačila maličkost, vypnout vysílače signálu GSM (jak se nedávno stalo na dráze u zabezpečovacího zařízení ETCS – a vlaky se zastavily). Miliony lidí by rázem zůstaly bez dokladů, když nebudou mít v kapsách kartičky z plastu!! Česko bude nyní dokonce nuceno svůj „velký chlubivě líbivý volební slib digitalizace“ pro nepřipravenost odložit. Díky tomu ČR dodnes nemá (prý proto, že jsou „protiústavní“!!) elektronické volby. Samé lži!! Navíc je legrační, že když se nedaří Německu, nedaří se ani Česku. Zdrojové články „Digitalizace státu se odkládá o dva roky. Úřady nejsou připravené“ a „Česko zasáhlo masivní propouštění: Přijdou další vlny. Na vině je slabé Německo i drahé energie“ jsou na https://ekonomickydenik.cz/digitalizace-statu-se-odklada-o-dva-roky-urady-nejsou-pripravene/ a na https://cnn.iprima.cz/firmy-oznamuji-hromadne-propousteni-nejvice-od-covidu-drti-je-slabe-nemecko-i-drahe-energie-464519

Občansko demokratická strana /ODS/ založená v roce 1991 měla ve znaku ptáka a modrou barvu (přestože na cvičeních bývalé čs. armády /ČSLA/ byl modrou barvou označován „nepřítel“) – a měla lidový název „ ptákostrana “. Vzhledem k faktu, že k vyššímu výskytu nenechavců docházelo také v ODS, stalo se zvykem některé její více snaživé členy (specializované na přesouvání cenných a lesklých předmětů z jednoho místa na druhé), označovat jako modré straky. Zdrojový článek „Historie Občanské demokratické strany“ je na https://www.ods.cz/o-nas/historie

Premiér ČR Petr Fiala v lednu prezidentovi USA Donaldu Trumpovi po jeho nástupu do úřadu pogratuloval a dodal, že se těší na spolupráci. Nyní ale bude pan Fiala docela rád, když svůj mandát premiéra Česka ve zdraví a klidu v prosinci dokončí. Zdrojový článek „Padesát nejdůležitějších slibů Fialovy vlády: Co splnila a co porušila“ je na https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-padesat-nejdulezitejsich-slibu-fialovy-vlady-co-splnila-a-co-porusila-241596

Sobotkova vláda během čtyř let „Dobře fungující stát“ ani přes hory slibů neprosadila, a Česko stále nefunguje.

