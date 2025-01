Česko nebude žádná montovna, ale mozkovna (3)

Sliboval v prosinci 2021 premiér Fiala při vstupu do budovy Úřadu vlády. Realizaci jeho snu brání byrokracie, umělá zaměstnanost, vadné zákony a kopce lží. Peníze na platy pro hasiče, policisty, nepedagogy a učitele loni jeho...

vláda ani přes sliby neměla, a proto, aby na ni nevlezly bacily blbé nálady, si nakonec (když bylo z čeho) 17. ledna přidala 6,9 % hlavně sama sobě!! ODS +2 členové recyklační služby „Spolu“ (TOP 09 a KDU-ČSL) slibovali voličům v roce 2021 podle hesla „Spolu dáme Česko dohromady“ slibů pytle. Kde jsou?? Vedle tragédie, že Česko si dnes samo neumí vyrobit tužky, zápalky, trakaře, lopaty, hrábě, pilníky, halapartny, natož pak auta nebo BVP (bojová vozidla pěchoty), či tanky a děla, musí si kopce věcí dovážet z ciziny. A protože má vláda na starosti také mosty, dálnice, bydlení, školky, rychlé vlaky a pár drobností, co bylo nutné od povodní v září 2024 opravit (podle úsporného vzorce „Neplave-li Praha, neplave nikdo!“), musela trochu víc zabrat špónu a potom se odměnit. Zdrojový článek „Poslanci i přes dnešní zvýšení platů budou reálně brát o desetinu méně než v roce 2019" je na https://zpravy.kurzy.cz/797374-poslanci-i-pres-dnesni-zvyseni-platu-budou-realne-brat-o-desetinu-mene-nez-v-roce-2019/

Ani přes veškerou snahu národního dopravce (České dráhy jsou podle TV reklam vrcholem spolehlivosti), obnovit železniční dopravu na Hlučínsku bude možné až letos na podzim! A navíc, někam ke všem čertům se trvale propadá profesorem VŠ sladce slibovaná volební „ průmyslová a potravinová soběstačnost Česka a jeho zařazení mezi vyspělé země světa “. I když Volkswagen výrobní linky v Číně zavírá, premiér Fiala s klidem a nulovou osobní zásluhou pobírá plat jako v NSR již nyní a hodně nereálně slibuje německé platy všem. Přitom nejde o žádnou novinku. Platy 20 tisíc nám zde sliboval v minulém století již Václav Klaus (na rozdíl od Petra Fialy však uměl přiznat i pravdivý zbytek „že nebudou pro všechny!!“). 3 zdrojové články „Česko je ve výrobě potravin méně soběstačné. Lidé ale mají nižší ceny a větší výběr“ a „Jak je to s mými sliby dvacetitisícových platů?“ a „Vlaky na Hlučínsko se vrátí nejdříve ve druhé polovině příštího roku“ jsou na https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-cesko-je-ve-vyrobe-potravin-mene-sobestacne-lide-ale-maji-nizsi-ceny-a-vetsi-vyber-40500098 a na https://www.klaus.cz/clanky/1086 a na https://www.elogistika.info/vlaky-na-hlucinsko-se-vrati-nejdrive-ve-druhe-polovine-pristiho-roku/

Za slabý prodej elektromobilů možná bude muset Volkswagen platit pokuty a zavřít 3 linky. Zda dojde i na linky Auto Škoda v ČR, se dosud neví. Ale podle signálů, jak se Škoda stará o přízeň zákazníků v Indii (vyrobila jim tři modely Slavia , Kushaq = Vládce a Kylaq = Křišťál) a pro zájemce v Česku žádné, lze zavření linek Škoda v ČR tušit. A zdejší lidé se snad mají začít těšit na novou éru automobilismu podle scénáře Číny. Zdrojový článek „V Indii pro Indii: Škoda Auto zahájila sériovou výrobu modelu Škoda Kylaq v závodě v Puné“ je na https://www.skoda-storyboard.com/cs/tiskove-zpravy-archiv/v-indii-pro-indii-skoda-auto-zahajila-seriovou-vyrobu-modelu-skoda-kylaq-v-zavode-v-pune/

Co nám připadalo směšné u občanů SSSR před 40 lety, kde na každý nesmysl potřebovali písemné potvrzení ( bumašku ), množí se důkazy, že hloupost, i když nemá nohy, oběhla zeměkouli a usadila se v Česku. Tam je nutné na případy, že když se občané po amputacích nohou nemohou osobně dostavovat na Úřady práce, aby si tam podle zákonů „povinně zařídili výrobu a vyzvednutí průkazů pro osoby zdravotně postižené /OZP/“ – musí si od svých praktických lékařů nechat vystavit potvrzení a místo sebe doručit na úřady jinou osobou ty papíry. Oni se tam v tom Česku jednou v těch papírech utopí!! Stačí se dívat v televizi, jaké štosy papírů sebou nosí na jednání politici (i když mají před sebou na stolech netbooky, asi si na nich hrají piškvorky)!! Proto musí mít všechno také i vytištěné. Kdyby se jim pokazil intranet a ztratili paměť, byli by v „rejži“ a nevěděli nic. Na kolik peněz všechno přijde, je jim fuk. Kdyby si ovšem museli výtisky sami platit ze svého, začali by strašně běsnit. Konkrétně – šlo by o 281 poslanců a senátorů Parlamentu a 17 členů vlády. Zdrojový článek „Formáty dokumentů na českých ministerstvech“ je na https://www.abclinuxu.cz/clanky/ruzne/formaty-dokumentu-na-ceskych-ministerstvech

Kdo viděl video „svižně“ jedoucího Pendolina 8. 12. 2024 v Zábřehu n. M., a v tisku si přečetl více komentářů, asi uznal, že měsíční plat generálního ředitele státního podniku České dráhy /ČD/ ve výši cca 500 tisíc Kč je oprávněný. V celé záležitosti udělal všechno, když na tamní nádraží nechal pověsit cedulky „o zákazu vstupu chodců na trať“ – a žádné další peníze za zbytečný plot či zábradlí záslužně nevyhodil. Jak by se u česky psaných cedulek chovali cizinci, osoby nevidomé a nebo, kdyby byly zasněžené?? Italské vlaky Pendolino jezdí v ČR od roku 2003 – a během 22 let působilo ve 13 českých vládách 14 ministrů dopravy. Protože Pendolino v ČR jezdí max. rychlostí jen 160 km/hod. – mezi rychlovlaky nepatří – (ty jezdí rychlostí od 250 km/hod.). Začne-li Itálie, Francie, SRN či Španělsko nebo Indonésie starší rychlovlaky vyřazovat, Česko si je jako výhodné ojetiny možná koupí. A další české ministerstvo dopravy možná dospěje k názoru, že rychlovlaky by zde měly jezdit po zvláštních tratích za plotem – aby se na ně chodci nemohli dostat ani omylem. Vždyť několik chodců v Zábřehu se na trať opravdu omylem dostalo, když 8. prosince loni vystoupili z parního Mikulášského vlaku!! Proč ČD nemohly toho dne převést Pendolino na jinou kolej?? Odpověď na otázku, zda ČD patří „mezi mozkovny a nebo stále mezi montovny?“, je jednoduchá po přečtení zdrojového článku „V mrazech jsou jako rozbité. Vlaky s novým zabezpečovačem mají problém“ viz https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vlaky-zeleznice-system-etcs-nefunkcni-kupka.A250114_172111_domaci_rtn

Další zdrojové články +video k tématu výše „Skupina s dětmi vběhla pod Pendolino. Mohli jít podchodem, nechápe jejich chování mluvčí ČD“ a „Seznam ministrů dopravy ČR“ jsou na https://cnn.iprima.cz/pendolino-v-zabrehu-malem-srazilo-skupinu-s-detmi-incident-zachytilo-video-455935 a na https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_ministrů_dopravy_České_republiky

Modulární reaktory jsou údajně vynálezem českým . Jak úspěšně se je (když každý z nich je velký jako Václavské náměstí) tady podaří vyrábět a vyvážet do ciziny (a jestli potom budeme mít lacinější elektřinu?), nikdo neví. A budou muset Česku drahou výrobu reaktorů zatím snad financovat země více bohaté?? Lidem je možná známo, že mezi více českých patentů patří též kontaktní čočky a semtex, a již od roku 1903 spínací knoflíky (druky, čili „patentky“). Zdrojové články „Ministr Vlček: ČEZ dá miliardy do výrobce malých reaktorů Rolls-Royce“ a „5 nejzajímavějších českých vynálezů, které zná celý svět“ jsou na https://www.irozhlas.cz/ekonomika/ministr-vlcek-cez-da-miliardy-do-vyrobce-malych-reaktoru-rolls-royce-smlouva-je_2410220600_jaf a na https://cdr.cz/clanek/5-nejzajimavejsich-ceskych-vynalezu-ktere-zna-cely-svet

Když na podzim schválně „ na revanš “ nebude volit Trojspolek SPOLU asi 50 tisíc lékařů, 293 tisíc učitelů, 34 tisíc školníků, desítky tisíců hasičů, policistů a profesí dalších, existuje reálné nebezpečí, že současné vládní strany pro nesplněné sliby letos sněmovní volby nevyhrají.

