Česko nebude žádná montovna, ale mozkovna (2)

Sliboval premiér Fiala voličům při nástupu do budovy vlády. Jak se jeho snu daří? Pokroku brání umělá zaměstnanost, byrokracie, špatné zákony a Česko je montovnou stále. Co Československo neumělo vyrobit před 45 lety, neumí...

vyrobit (ani se stovkami tisíců studovaných hlav inženýrů) samostatná ČR nyní. Ve snaze snímat z předsedy vlády odpovědnost za chyby, se obdivovatelé premiéra dopouštějí omylů snadno. Příkladem falešné podpory kabinetu, může být loňská, občanům dosud nejasná střelba 21. prosince v Praze na FF UK. Vyznavači premiéra Fialy by také mohli tvrdit, že v žádném případě nemůže za „málo funkční digitální stavební řízení“?? Nikoliv!! Za kvalitu práce všech ministrů, odpovídá jako jejich přímý nadřízený – předseda vlády!! Zdrojový článek „Rakušan nejdřív vychvaloval zásah policie na fakultě, teď od ní dává ruce pryč“ je na https://www.novinky.cz/clanek/krimi-rakusan-nejdriv-vychvaloval-zasah-policie-na-fakulte-ted-od-ni-dava-ruce-pryc-40477076

Od rozdělení Československa zůstala po roce 1993 na Slovensku nejen část výroby zbraní, ale i automatických praček a Česko řešilo jejich nedostatek dovozem. Provádět reklamu blogerům povoleno není, ale pro podporu textu mohu jako důkaz svého tvrzení uvést tabulku deseti TOP praček českého trhu. Dokazuje, že žádná pračka české konstrukce /ani z Fulneku/ na tomto seznamu není!! To může znamenat, že po stránce technické úrovně praček vlastní výroby, je na tom Česká republika stejně, jako jakákoliv země rovníkové Afriky. Premiér Fiala je však přesvědčen, že díky digitalizaci bude Česko brzy patřit na seznam nejvyspělejších zemí světa. A přitom si samo pro sebe nejenže nedokáže vyrobit miliony elektrických kartáčků na zuby, ale ani holicí strojky či nářadí pro kutily a nebo jednoduché mobily atd.!! Když TV reklama říká, že německý elektrický kartáček na zuby značky P. je výsledkem 30 let vývoje (podle toho mají občané ČR kulaté zuby a daleko od sebe, jako noty na buben!!) – tak v jaké fázi vývoje se nachází kartáček český?? Zdrojový článek „Nejlepší automatické pračky – Recenze, test praček 2024" je na https://www.equiplo.cz/automaticke-pracky/

Bude-li mít Česko někdy dokonalé zákony (a ne jako v Kocourkově!), možná svůj pokrok urychlí. Bude disponovat byty za přijatelné ceny a při pohledu z výšky se budou problémy občanů jevit mnohem menší (a snad i rychlovlaky začnou jezdit dříve, než v roce 2050). Pro tvorbu dokonalých sociálních zákonů by bylo užitečné, aby 1/3 poslanců „sociálního výboru Sněmovny“ byla odkázána na invalidní vozíky (v roce 2003 na něm zkoušel jezdit ex-ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach z ČSSD). Potom by snad nemohl existovat „na hlavu“ postavený zákon, podle něhož je nyní Úřadům práce dovoleno přes „Institut posuzování zdravotního stavu“ dovoleno během jednoho roku dvakrát zkoumat , do jaké míry se lidem po amputacích dolních končetin zlepšily zdravotní stavy?? Zdrojové články „Škromach zkoušel život ministra – vozíčkáře“ a „Aktuality Vládního výboru pro zdravotně postižené občany“ jsou na https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/skromach-zkousel-zivot-ministra-vozickare.A031120_093312_domaci_has a na https://vlada.gov.cz/scripts/detail.php?pgid=180

Aby „osobám zdravotně postiženým“ mohly být vydány průkazy ZTP na delší časové období /případně i trvale!!/, jejich zhoršené zdravotní stavy musí podle zákona trvat 1 rok. Držitelé prvních průkazů potom dostávají z ÚP písemné výzvy, že si na předepsaném tiskopisu musí podat nové žádosti a ve lhůtě kontaktovat svoje praktické lékaře. Kde přitom všem zůstal trčet slib Mariana Jurečky, že stát již nebude „jako totální byrokrat“ ZNOVU vyžadovat od občanů údaje, když je již jednou státu poskytli ?!? Vždyť pro nový druh dávky na bydlení budou muset žadatelé uvádět příjmy, úspory a majetek (šperky, obrazy atd.) A proč průkazy ZTP nejsou virtuální, a kdy lidovec Marian Jurečka /nový nepředseda strany/, jako ministr Fialovy vlády začne plnit sliby o snižování administrativy?!? Zdrojový článek „Vyhláška 388/2011 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením“ je zajímavý hlavně přílohou 4 /vymezuje zdravotní stavy, zakládající nároky na přiznání průkazů OZP/. Viz https://www.aspi.cz/products/lawText/1/75673/1/2

Jiným příkladem zbytečné práce moci státu je výměna řidičských průkazů. Otázkou bez odpovědi zůstane, proč stát (=ministerstvo vnitra) na výměně průkazů „čas od času“ trvá?? Kvůli tomu, že řidiči změnily podoby? Proč stát od vyššího věku na podobě občanů netrvá a platnost občanských průkazů umí prodloužit na 35 let?? Když se ČR dokázala zbavit kardinálního nesmyslu byrokracie „vylepováním dálničních známek na čelní skla vozidel“ – a ze známek vytvořila záležitost neviditelnou – měl by stát poskočit o kus dál – a udělat virtuální také všechny ŘP (nehmatatelné průkazy nelze zfalšovat). Jenže!! Co bude ještě nutné provést s úřednicemi, co se „papírováním“ při výměnách statisíců průkazů na úřadech státní správy od rána do večera živí?? Jednoduše. Rekvalifikovat je pro práci v montovnách – a vyhodit. Zdrojový článek „Výměna řidičského průkazu v roce 2024. Cena, co potřebujete a jak dlouho trvá“ je na https://www.e15.cz/vymena-ridicskeho-prukazu-formular-online

Příkladem zašlé slávy strojírenství na Moravě může být ČKD Blansko (dříve se tam vyráběly vodní turbíny a zařízení pro hydroenergetiku). Zdrojový článek z roku 2022 "Úřad zablokoval akcie ruského poslance v ČKD Blansko Holding“ píše, že nejpozději za 2 roky se ČKD Blansko dostane do úpadku – což právě nastalo!! Viz https://www.novinky.cz/clanek/domaci-urad-zablokoval-akcie-ruskeho-poslance-v-ckd-blansko-holding-40397251

A nakonec. Zda premiér Petr Fiala přijede osobně „s úsměvy do kamer radostně a hrdě poklepat kladívkem základní kámen stavby centra automobilky BMW“ v Ostravě-Mošnově /pro tisíc pracovních míst/ – aby přitom hned přímo na místě dalším, neustále dokola slibovaným českým mozkovnám zatloukl hřebíky do rakví – není zatím známo. Zdrojový článek „Značka BMW míří do Ostravy, u letiště postaví logistické centrum za miliardy“ je na https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/bmw-mosnov-ostrava-investice-prumyslova-zona-logisticke-centrum.A240718_114257_ostrava-zpravy_jog

