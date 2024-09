Česko nebude žádná montovna, ale mozkovna (1)

Sliboval předseda vlády Petr Fiala voličům při vstupu do Strakovky. Jak se jeho přání daří? Pokroku brání umělá zaměstnanost, byrokracie, chybějící zákony a Česko je montovnou dále. Co Československo neumělo vyrobit...

před 45 lety, nedokázala by samostatná ČR (ani se stovkami tisíců studovaných hlav inženýrů) vyrobit nyní. Příklad? Ještě před 35 lety, kdy počítače úplně běžné nebyly, se v řadě profesí při tvorbě stavebních plánů, strojních a technických výkresů, grafů, kreseb, map, ilustrací do knih apod. pracovalo mimo jiné s plnicími trubičkovými pery. Ačkoliv se pera české výroby lišila od zahraničních značek na první pohled minimálně, kvalita nerezových trubiček (hlavně s průměry 0,15, 0,25 a 0,35 mm) včetně středových drátků, silně pokulhávala. Kdo tehdy jezdil do západní Evropy, trubičková pera si tam /včetně speciálních tuší/ kupoval. I když ČSSR uměla vyrábět hodinky, fotoaparáty, dalekohledy, mikroskopy atd., široký sortiment jemné mechaniky mezi její silné stránky nepatřil. Po roce 1990 řada podniků lehkého průmyslu bývalého Československa pro nízkou kvalitu výrobků zanikla. Někde se podařilo zahájit licenční výrobu, a zboží další, které si Česká republika vyrobit neumí, musí dovážet. Starší zdrojový článek „Konec zaklekávání na podnikatele a montoven. Fiala hájí ve sněmovně vládní program“ je na https://echo24.cz/a/iHvCs/konec-zaklekavani-na-podnikatele-a-montoven-fiala-haji-ve-snemovne-vladni-program

Námětem pro zábavu občanů je „Programové prohlášení vlády“. Jde o dokument, jímž si české vlády nalinkují plán práce na 4 roky – avšak s jeho plněním si hlavy nelámou. Na rozdíl od běžných občanů, členové vlády nemají žádnou hmotnou odpovědnost a za časté pracovní zmetky neodpovídají!! Desítky úkolů mohou klidně nesplnit a přitom běžně inkasují statisícové platy!! Mohou snad občané Česka s vládou s mizerným přístupem k práci čekat pokrok?? Nikdo se ani nediví, že počty kandidátů stran a hnutí na ministry vlády vždy dosahují několika tisíc. Zdrojový článek „Sněmovní volby v číslech: Kandiduje přes pět tisíc lidí, zhruba třetinu míst na kandidátkách obsadily ženy“ je na https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/snemovni-volby-v-cislech-kandiduje-pres-pet-tisic-lidi-zhruba-tretinu-mist-na-kandidatkach-obsadily-30143

Kdyby se Hurvínek zeptal taťuldy Spejbla „ Proč Česko nevyrábí sanitky? “, mohl by si ze dvou odpovědí vybrat jednu. Zaprvé, že to Česko neumí – a zadruhé, že Evropská komise koncernu VW vyrábět sanitky v ČR nenařídila. Aneb, co nám do konce roku 1989 nestačila zakázat vyrábět Moskva, je nyní Česko řízeno z Brusele. Posledním užitkovým vozem čs. výroby byla v letech 1968-1997 Škoda 1203. Celkem bylo vyrobeno 69 727 kusů a vedle verzí mikrobus jezdily i jako dodávky, vozy sanitní, pohřební a valníky. Posledním pokusem o užitkové vozidlo, se po ukončení výroby nástaveb „pick-up“ /na platformě Felicia/, stala v koncernu VW v letech 2006-2015 výroba vozu /MPV/ Škoda Roomster. Nejdéle vyráběným užitkovým vozem v Evropě je od roku 1950 "VW Transporter“ (sanitek tohoto typu jezdí v ČR nejvíce). Kdyby někdy znovu chtěla vyrábět sanitky Škoda Auto, vybrala by asi model Kodiaq a opatřila jej vyšší a delší nástavbou. Jen dodám, že sanitkami více značek a stupňů vybavení jezdím jako pacient od roku 2014. Zdrojové články „Škoda 1203" a „Škoda Roomster“ jsou na https://cs.wikipedia.org/wiki/Škoda_1203 a na https://cs.wikipedia.org/wiki/Škoda_Roomster

Pokud se děti školou povinné začnou doma rodičů ptát, proč musíme téměř všechno dovážet z Asie, i když se v dějepise učí, že bývalá ČSSR uměla dříve vyrábět nejen sanitky a děla, ale vedle více značek osobních automobilů také letadla a pračky – překvapí je informace, že o výrobě aut osobních i nákladních, lokomotiv, tramvají, trolejbusů, turbín parních i vodních, obráběcích strojů atd. již ČR na svém území moc nerozhoduje – a proto již nevyrábí tužky, a ani zápalky. Zastánci globální ekonomiky se rádi ptají, proč by Česko „ mělo cokoliv zbytečně znovu vyvíjet?? “, když si může všechno dovézt z ciziny?? To je pravda, ale k čemu jsou občanům dobré všechny „nereálné a hloupé bajky premiéra Fialy“, že Česko nebude montovna, ale mozkovna (a brzy bude patřit na seznam dvaceti vyspělých zemí světa)!! Zdrojové články „Sanitka“ a „Česko je v první padesátce nejvyspělejších států světa, ne až na 104. místě“ jsou na https://cs.wikipedia.org/wiki/Sanitka a na https://cedmohub.eu/cs/cesko-je-v-prvni-padesatce-nejvyspelejsich-statu-sveta-ne-az-na-104-miste/

Pořekadlo „Sliby se slibují, blázni se radují“, platí i v Česku. Vždyť podle Bartošovy DIA měla elektronická Plná moc dávno platit. Kdo si někdy pořizoval její papírovou verzi, tak ví, jak zavání byrokracií. Jenže, v ČR se do nepovinné modernizace žádnému úřadu nechce, ministr Bartoš má starosti jiné a digitalizace se u nás zatím odkládá (a ze slibů vlády o „e-Plné moci“ zbyl jen vzduch vycházející z kozy)!! Pánové, to bylo řečí, to bylo slibů, že?!? Proto se už všichni těší na ty velké pytle jejich slibů před krajskými volbami. Zdrojový článek „Plnou moc už můžete udělit i digitálně. Ale má to háček“ je na https://www.penize.cz/spotrebitel/459210-digitalni-plna-moc-ceka-se-na-pripojeni-uradu

Co si lze představit pod pojmem „ umělá zaměstnanost “?? Je to činnost, kterou nikdo na nic nepotřebuje. Příkladem může být „přehazování písku z jedné hromady na druhou“ za 950 Kč/hod. – a nebo může jít „o bující státní aparát“. Ten si však, aby nezůstal bez práce, musí sám sobě vymýšlet pracovní náplň. V mém případě nedávno ÚP (přes nově založený „IPZS“) a lékařské zprávy zkoumal, zda mi loni amputovaná noha opět narostla – aby mi úřednice mohly za a) Vydat nový Průkaz ZTP a nebo za b) Odebrat příspěvek na péči??! Zdrojové články „Umělá zaměstnanost – převálcuje nás?“ a „Institut posuzování zdravotního stavu“ jsou na https://blog.idnes.cz/kolarj/umela-zamestnanost-prevalcuje-nas.Bg10043053 a na https://cs.wikipedia.org/wiki/Institut_posuzování_zdravotního_stavu

Foto u perexu a článku – staženo z https://depositphotos.com