Vykonej dobro, pošli pohled

Zní to trochu jako zpráva z minulého století. Pohled? A přece tu máme mladíka, jenž je uvázaný na lůžko, jeho zdravotní stav je vážný, ale bude mít 22. narozeniny a pohledy miluje. Menším způsobem udělat velkou radost ani nejde!

Lukáš se potýká s nepříjemnou svalovou atrofií Duchenne a Becker, která postihuje výhradně mužskou populaci a jedince nejenže fyzicky výrazně omezuje, ale též ho od jeho dospělosti ohrožuje na životě.

Lukáš kromě pohledů miluje Spartu, očividně fandí fotbalu. Sám se bohužel bez pomoci již téměř nehýbe, a tak nemá moc důvodů k radosti. Pohledy z celé republiky by mu jistě udělaly obrovskou radost a zkrášlily by mu třeba hned pár dní.

Věřím, že andělů je dost a že Lukášovi přijde spousta pohledů ze všech koutků republiky. Můžete zvolit pozdrav, přání či třeba fotbalový vtípek, který jistě také potěší. Zkusme spojit síly a zvednout Lukášovi náladu!

Adresa je: Lukáš Dospíšil, Eimova 880, Polička 572 01

To by byla mela, kdyby se podařilo zavalit Lukáše takovou poštou, že budou rodiče přemýšlet o zápise do Guinessovky... Určitě ale bude jejich schránka doslova bobtnat.

Článek vyšel též na webmagazin.cz