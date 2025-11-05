Prodloužit si léto na Tenerife

... a ne se pouze koupat? To je výzva a Tenerife nabízí mnoho úžasných příležitostí k náročné turistice i romantickým procházkám. Teide na vás dohlíží odevšad...

Je to znát i na fotografiích. „Teide stokrát jinak“ dalo by se říct. Ale ne vždy. V pohoří Anaga objevíte i spoustu míst, kde se ocitnete na konci světa, resp. ostrova, případně se můžete i lehce „ztratit“ ve vavřínovém lese.

V západní části, jíž dominuje sopka Teide, vás možná překvapí, že místní černý písek, který vám na pláži tak příjemně prohřívá nohy, proniká i do nitra borovicového lesa – tak typického tím, že účinně odolává extrémním suchům i ohni.

Nejúžasnější je tady skutečná rozmanitost. Hory, lesy, pouště i moře, najdete tu spoustu typů krajin včetně té městské, jen louky ne... Místo trávy spíš potkáte vzrostlé opuncie či agáve. Zkrátka pravá exotika!

Autor: Renata Šindelářová | středa 5.11.2025 16:27

Renata Šindelářová

  • Počet článků 82
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 659x
Spisovatelka  (www.literarnistrom.cz), která ráda fotí, sportuje, tančí, medituje, ale úplně nejraději ze všeho se směje.

