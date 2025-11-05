Prodloužit si léto na Tenerife
Je to znát i na fotografiích. „Teide stokrát jinak“ dalo by se říct. Ale ne vždy. V pohoří Anaga objevíte i spoustu míst, kde se ocitnete na konci světa, resp. ostrova, případně se můžete i lehce „ztratit“ ve vavřínovém lese.
V západní části, jíž dominuje sopka Teide, vás možná překvapí, že místní černý písek, který vám na pláži tak příjemně prohřívá nohy, proniká i do nitra borovicového lesa – tak typického tím, že účinně odolává extrémním suchům i ohni.
Nejúžasnější je tady skutečná rozmanitost. Hory, lesy, pouště i moře, najdete tu spoustu typů krajin včetně té městské, jen louky ne... Místo trávy spíš potkáte vzrostlé opuncie či agáve. Zkrátka pravá exotika!
Renata Šindelářová
Ohlédnutí za Lofotami
Aprílové počasí, nádherná krajina a honba za půlnočním sluncem, tak by se dala jednoduše shrnout tato červnová vzpomínka.
Renata Šindelářová
Kdo rozdá na Štědrý den smrt?
Lidé často nosí do lesa či k řece zbytky pečiva. Bohužel není pravda, že tím někomu prospějí, naopak. Čerstvé pečivo zabíjí hned, tvrdé pomalu. Ptákům i vysoké pečivo chutná. To ale vůbec neznamená, že je pro ně zdravé.
Renata Šindelářová
Buon giorno, Dolomiti
Alpy nikdy nezklamou, byť počasí letos bylo nevyzpytatelné a mockrát jsme zmokli. Mraky čarovaly. Kreslily nádherné stíny na už tak perfektní malířská plátna. Škoda, že se nedá vyfotit ticho... (Dolomity, hranice Jižního Tyrolska)
Renata Šindelářová
Ze slovinských Alp
Oblíbená destinace s dechberoucími výhledy i prima koupáním. Úžasné hory, které můžete buď pouze obcházet, nebo se odhodlat a pěkně si je vyšlápnout. Lanovek je tu ale poskrovnu, takže pro lenochy to úplně není...
Renata Šindelářová
Reportáž z balónu
Náš plánovaný let horkovzdušným balónem začal třikrát úplně stejně: vachrlatou předpovědí počasí. Protože však většinou existovala minimální šance na zlepšení, nebyl nikdy let preventivně zrušen.
