Ohlédnutí za Lofotami

Aprílové počasí, nádherná krajina a honba za půnočním sluncem, tak by se dala jednoduše shrnout tato červnová vzpomínka.

Lofotská kombinace moře a hor je naprosto uchvacující. Chytilo nás to za flígr a nepustilo, dokud jsme neodjeli. Nic nám nemohlo zkazit dojem. Ani přeháňky, ani únava plynoucí z nedostatku odpočinku. Každý den na plno, využít do posledního okamžiku. Nezapomenout dýchat! Naopak zhluboka nasávat do plic a vnímat, vnímat každou kapičku deště, každý záblesk světla či odraz na vodní hladině...

Místní drsná krása okořeněná zahlédnutím kosatek nám zůstane zapsaná v srdci na dlouho. Troufám si říct, že se sem ještě někdy vrátíme. Tentokrát možná za polární září, ale kdo ví...

Autor: Renata Šindelářová | pondělí 13.10.2025 16:12 | karma článku: 0 | přečteno: 10x

Další články autora

Renata Šindelářová

Kdo rozdá na Štědrý den smrt?

Lidé často nosí do lesa či k řece zbytky pečiva. Bohužel není pravda, že tím někomu prospějí, naopak. Čerstvé pečivo zabíjí hned, tvrdé pomalu. Ptákům i vysoké pečivo chutná. To ale vůbec neznamená, že je pro ně zdravé.

19.12.2024 v 15:12 | Karma: 9,75 | Přečteno: 188x | Diskuse | Životní prostředí a ekologie

Renata Šindelářová

Buon giorno, Dolomiti

Alpy nikdy nezklamou, byť počasí letos bylo nevyzpytatelné a mockrát jsme zmokli. Mraky čarovaly. Kreslily nádherné stíny na už tak perfektní malířská plátna. Škoda, že se nedá vyfotit ticho... (Dolomity, hranice Jižního Tyrolska)

4.8.2024 v 16:52 | Karma: 14,37 | Přečteno: 187x | Diskuse | Fotoblogy

Renata Šindelářová

Ze slovinských Alp

Oblíbená destinace s dechberoucími výhledy i prima koupáním. Úžasné hory, které můžete buď pouze obcházet, nebo se odhodlat a pěkně si je vyšlápnout. Lanovek je tu ale poskrovnu, takže pro lenochy to úplně není...

3.7.2023 v 8:43 | Karma: 17,53 | Přečteno: 315x | Diskuse | Fotoblogy

Renata Šindelářová

Reportáž z balónu

Náš plánovaný let horkovzdušným balónem začal třikrát úplně stejně: vachrlatou předpovědí počasí. Protože však většinou existovala minimální šance na zlepšení, nebyl nikdy let preventivně zrušen.

9.8.2022 v 6:28 | Karma: 12,86 | Přečteno: 251x | Diskuse | Cestování

Renata Šindelářová

Chlupaté štěstí

Nekonečný prostor v našem srdci otevírají naši (nejen) chlupatí mazlíčci. Přináší nám do života hodně radosti, která je na konci vykoupená bolestí, ale tak už to holt na světě chodí - jen proto se jich nevzdáme. Milujeme je!

18.7.2022 v 7:00 | Karma: 18,10 | Přečteno: 293x | Diskuse | Fotoblogy
Renata Šindelářová

  • Počet článků 81
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 665x
Spisovatelka  (www.literarnistrom.cz), která ráda fotí, sportuje, tančí, medituje, ale úplně nejraději ze všeho se směje.

