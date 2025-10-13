Ohlédnutí za Lofotami
Lofotská kombinace moře a hor je naprosto uchvacující. Chytilo nás to za flígr a nepustilo, dokud jsme neodjeli. Nic nám nemohlo zkazit dojem. Ani přeháňky, ani únava plynoucí z nedostatku odpočinku. Každý den na plno, využít do posledního okamžiku. Nezapomenout dýchat! Naopak zhluboka nasávat do plic a vnímat, vnímat každou kapičku deště, každý záblesk světla či odraz na vodní hladině...
Místní drsná krása okořeněná zahlédnutím kosatek nám zůstane zapsaná v srdci na dlouho. Troufám si říct, že se sem ještě někdy vrátíme. Tentokrát možná za polární září, ale kdo ví...
Renata Šindelářová
Kdo rozdá na Štědrý den smrt?
Lidé často nosí do lesa či k řece zbytky pečiva. Bohužel není pravda, že tím někomu prospějí, naopak. Čerstvé pečivo zabíjí hned, tvrdé pomalu. Ptákům i vysoké pečivo chutná. To ale vůbec neznamená, že je pro ně zdravé.
Renata Šindelářová
Buon giorno, Dolomiti
Alpy nikdy nezklamou, byť počasí letos bylo nevyzpytatelné a mockrát jsme zmokli. Mraky čarovaly. Kreslily nádherné stíny na už tak perfektní malířská plátna. Škoda, že se nedá vyfotit ticho... (Dolomity, hranice Jižního Tyrolska)
Renata Šindelářová
Ze slovinských Alp
Oblíbená destinace s dechberoucími výhledy i prima koupáním. Úžasné hory, které můžete buď pouze obcházet, nebo se odhodlat a pěkně si je vyšlápnout. Lanovek je tu ale poskrovnu, takže pro lenochy to úplně není...
Renata Šindelářová
Reportáž z balónu
Náš plánovaný let horkovzdušným balónem začal třikrát úplně stejně: vachrlatou předpovědí počasí. Protože však většinou existovala minimální šance na zlepšení, nebyl nikdy let preventivně zrušen.
Renata Šindelářová
Chlupaté štěstí
Nekonečný prostor v našem srdci otevírají naši (nejen) chlupatí mazlíčci. Přináší nám do života hodně radosti, která je na konci vykoupená bolestí, ale tak už to holt na světě chodí - jen proto se jich nevzdáme. Milujeme je!
