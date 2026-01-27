Trump přesídlí tučňáky do Grónska
Prezident Trump se nechal slyšet, že většina velkých státníků za své vlády přesídlovala ohromná množství obyvatel a on nebude stát stranou. Namátkou uvedl Stalina, Hitlera, Mao Ce Tunga, Pol Pota, Saddáma Husajna, Slobodana Miloševiče, Bašára al-Asada, Si Ťin-pchinga, Vladimíra Putina a Isaiase Afwerkiho. „Škoda, že většina jich už nežije, pozval bych je do své Rady míru,“ povzdechl si Trump. „Ale zpět k tučňákům. Přesídlím je pro jejich dobro. Pod mojí ochranou se už nebudou muset bát predátorů jako jsou leopardi, košatky, chlastani a jiní kousáci. Budou žít krásné nové životy, naučíme je hrát hokej a ty nejlepší pozveme do Pittsburghu.“
Na dotaz naší reportérky z Adelie Penguin Times, zda se v Grónsku nebudou bát ledních medvědů, naštvaně odpověděl: „Jděte se vycpat! Medvědy přesídlíme tam, odkud vysídlíme tučňáky. Nedělejte chytrou, když na to nemáte!“
Dále prezident Trump zdůraznil, že na jižní hranici Grónska bude postaven plot, který zamezí nelegální migraci tučňáků především z Kanady: „Ty tam nechceme, ty ať si u sebe nechá Mark Carney.“
Na námitku naší reportérky, že v Kanadě s výjimkou ZOO zatím žádní tučňáci nežijí, Trump odpověděl: „Mlčte, nevíte nic o tučňákovských kartelech! Už žádné otázky!“
Pokud vás tyto zprávy také znepokojují a chcete podepsat petici proti přesídlení tučňáků do Grónska, vězte, že petice nebude k mání na internetu, ale bude podepisována poctivým sépiovým inkoustem na poctivých papírových arších v sobotu 31.1.2026 na Jezerní slati v 7.00 ráno. Divíte-li se místu a termínu, tak je to proto, že akci slíbil podpořit náčelník tučňáků Krillington IV., který je nyní v Česku na neoficální státní návštěvě a který se z pochopitelných důvodů potřebuje pohybovat v místech s poněkud nižší teplotou. Předem a v neposlední řadě děkujeme!
Jenda Šilhavý
Kvíz o Grónsku (nejen pro pana premiéra)
Než Grónsko někdo koupí, pronajme nebo strategicky ochrání, pojďme si ověřit, co o Grónsku vlastně víme. Správná může být jedna odpověď, více nebo žádná nebo je to kampaň.
Jenda Šilhavý
Čůrat ve sprše ano, močit do moře ne?
V čem je problém? Čůrat ve sprše je prý ekologické a hygienické, močit do moře je prý neekologické, nehygienické a nespolečenské. Ruku na močové ústrojí, kdo nikdy nemočil do vodního toku?
Jenda Šilhavý
Žiju v polychlaporii
Polychlaporie znamená soužití jen chlapů, ale ne že by to spolu milostně vztahově táhli tři nebo víc chlapů, žádnej gay spolek, jedná se o takový komunitní soužití většinou starších chlapů, co už vychovali děti.
Jenda Šilhavý
Školáci pana Babiše šikanovali
Čau lidi, já jsem nějakej Jarda Srníček a dělám školníka v tý škole, jak tam šikanovali pana Babiše. Dlouho jsem přemejšlel, jestli mám nějak veřejně vystoupit a říct pravdu, jak to vlastně bylo...
Jenda Šilhavý
Pod stromeček (nejkrásnější) jsem dostal rozvod
Manželka každej rok pořádá soutěž krásy vánočních stromků. A koupí jen vítěze. No a nějak jsme si v tom přestali rozumět.
S omezenou množinou gramatických pravidel a neomezenou množinou pojmů (vynalézám nová slova) jsem schopen utvořit nekonečné množství vět včetně těch, které nikdo nikdy předtím nenapsal.
Rád přijedu na besedu či čtení, bude-li to podpořeno řízkem nebo koláči s kávou. Čtení probíhá tak, že příchozím jsou rozdány výtisky mého článku, knihy atd., já se posadím a jím, zatímco diváci čtou. Nahlas. Všichni. Najednou.
