Kvíz o Grónsku (nejen pro pana premiéra)
1. Grónsko je z hlediska politického uspořádání:
a) kolonie EU
b) kolonie USA
c) autonomní území v rámci Dánského království
d) kolonie Norska
2. Jaké je hlavní město Grónska?
a) Häagen-Dazs
b) Algida
c) Magnum
d) Nanuuk
3. Přibližně jaká část povrchu Grónska je pokryta ledem?
a) asi 67 %
b) asi 420 %
c) asi 80 %
d) asi 404 %
4. Původní obyvatelé Grónska jsou označováni jako:
a) Umpa-Lumpové
b) Halflingové
c) Inuité
d) Inkové
5. Jaký jazyk je oficiálním jazykem Grónska?
a) umpa-lumpština
b) západština
c) grónština
d) kečupánština
6. Hlavním zdrojem obživy a příjmů Grónska je především:
a) pěstování ledové kávy
b) dřevozpracující průmysl
c) rybolov
d) ledařství
7. Které nerostné suroviny jsou pro Grónsko strategicky významné?
a) unobtanium
b) tiberium
c) mithril
d) kryptonit
8. Proč má Grónsko velký geopolitický význam?
a) je klíčové pro vojenskou a klimatickou strategii v Artidě
b) je klíčové pro vojenskou a klimatickou strategii v Arktidě
c) je klíčové pro vojenskou a klimatickou strategii v Antartidě
d) je klíčové pro vojenskou a klimatickou strategii v Antarktidě
9. Jaký přírodní jev je v Grónsku běžný v letním období?
a) monzunové deště
b) půlnoční slunce
c) hurikány
d) El Griňo
10. Kolik má Grónsko přibližně obyvatel?
a) asi 56
b) asi 560
c) asi 5600
d) asi 56000
11. Které z těchto zvířat je typickým zástupcem grónské fauny?
a) tučňák grónský
b) panda grónská
c) žralok grónský
d) medvěd grónský
12. Jaké zvíře je pro obyvatele Grónska tradičně velmi důležité pro obživu i kulturu?
a) sob karibský
b) sob karibu
c) los karibský
d) los karibu
13. Jaká vegetace převládá v pobřežních oblastech Grónska?
a) lemra
b) flundra
c) tundra
d) ludra
14. Jaká brzy bude nejvýznamější grónská firma?
a) Trump Kalaallit Nunaat
b) Trump Greenland Realty
c) Trump Green Home
d) The Trump Greenland Organization
15. Které tvrzení o Grónsku je pravdivé?
a) v Grónsku nejsou žádná města
b) většina dopravy mezi městy probíhá letadlem nebo lodí
c) Grónsko má hustou síť dálnic (průměrně postaví kolem 20 km dálnic ročně)
d) všechna sídla jsou propojena jačími stezkami
Jaké jsou správné odpovědi? Těžko říct. Tady glóbus nepomůže. Hlavně se nerozčilujte a nepište mi do komentářů nějaké výzvy nebo nějaká opatření. Nejsou dobré!
Jenda Šilhavý
Čůrat ve sprše ano, močit do moře ne?
V čem je problém? Čůrat ve sprše je prý ekologické a hygienické, močit do moře je prý neekologické, nehygienické a nespolečenské. Ruku na močové ústrojí, kdo nikdy nemočil do vodního toku?
Jenda Šilhavý
Žiju v polychlaporii
Polychlaporie znamená soužití jen chlapů, ale ne že by to spolu milostně vztahově táhli tři nebo víc chlapů, žádnej gay spolek, jedná se o takový komunitní soužití většinou starších chlapů, co už vychovali děti.
Jenda Šilhavý
Školáci pana Babiše šikanovali
Čau lidi, já jsem nějakej Jarda Srníček a dělám školníka v tý škole, jak tam šikanovali pana Babiše. Dlouho jsem přemejšlel, jestli mám nějak veřejně vystoupit a říct pravdu, jak to vlastně bylo...
Jenda Šilhavý
Pod stromeček (nejkrásnější) jsem dostal rozvod
Manželka každej rok pořádá soutěž krásy vánočních stromků. A koupí jen vítěze. No a nějak jsme si v tom přestali rozumět.
Jenda Šilhavý
Karel Janeček mě zklamal, nezná macháčka
Vymyslel volební systém D21, oženil se 21.12.2021 ve 12.21, prezidentskou kandidaturu ohlásil 21.1. 2022, ale nezná macháčka, tuto geniálně primitivní hru se dvěma kostkami a nejvyšší možnou kombinací čísel 2 + 1 = macháčkem!
- Počet článků 202
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1650x
S omezenou množinou gramatických pravidel a neomezenou množinou pojmů (vynalézám nová slova) jsem schopen utvořit nekonečné množství vět včetně těch, které nikdo nikdy předtím nenapsal.
Rád přijedu na besedu či čtení, bude-li to podpořeno řízkem nebo koláči s kávou. Čtení probíhá tak, že příchozím jsou rozdány výtisky mého článku, knihy atd., já se posadím a jím, zatímco diváci čtou. Nahlas. Všichni. Najednou.
