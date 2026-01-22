Kvíz o Grónsku (nejen pro pana premiéra)

Než Grónsko někdo koupí, pronajme nebo strategicky ochrání, pojďme si ověřit, co o Grónsku vlastně víme. Správná může být jedna odpověď, více nebo žádná nebo je to kampaň.

1. Grónsko je z hlediska politického uspořádání:
a) kolonie EU
b) kolonie USA
c) autonomní území v rámci Dánského království
d) kolonie Norska

2. Jaké je hlavní město Grónska?
a) Häagen-Dazs
b) Algida
c) Magnum
d) Nanuuk

3. Přibližně jaká část povrchu Grónska je pokryta ledem?
a) asi 67 %
b) asi 420 %
c) asi 80 %
d) asi 404 %

4. Původní obyvatelé Grónska jsou označováni jako:
a) Umpa-Lumpové
b) Halflingové
c) Inuité
d) Inkové

5. Jaký jazyk je oficiálním jazykem Grónska?
a) umpa-lumpština
b) západština
c) grónština
d) kečupánština

6. Hlavním zdrojem obživy a příjmů Grónska je především:
a) pěstování ledové kávy
b) dřevozpracující průmysl
c) rybolov
d) ledařství

7. Které nerostné suroviny jsou pro Grónsko strategicky významné?
a) unobtanium
b) tiberium
c) mithril
d) kryptonit

8. Proč má Grónsko velký geopolitický význam?
a) je klíčové pro vojenskou a klimatickou strategii v Artidě
b) je klíčové pro vojenskou a klimatickou strategii v Arktidě
c) je klíčové pro vojenskou a klimatickou strategii v Antartidě
d) je klíčové pro vojenskou a klimatickou strategii v Antarktidě

9. Jaký přírodní jev je v Grónsku běžný v letním období?
a) monzunové deště
b) půlnoční slunce
c) hurikány
d) El Griňo

10. Kolik má Grónsko přibližně obyvatel?
a) asi 56
b) asi 560
c) asi 5600
d) asi 56000

11. Které z těchto zvířat je typickým zástupcem grónské fauny?
a) tučňák grónský
b) panda grónská
c) žralok grónský
d) medvěd grónský

12. Jaké zvíře je pro obyvatele Grónska tradičně velmi důležité pro obživu i kulturu?
a) sob karibský
b) sob karibu
c) los karibský
d) los karibu

13. Jaká vegetace převládá v pobřežních oblastech Grónska?
a) lemra
b) flundra
c) tundra
d) ludra

14. Jaká brzy bude nejvýznamější grónská firma?
a) Trump Kalaallit Nunaat
b) Trump Greenland Realty
c) Trump Green Home
d) The Trump Greenland Organization

15. Které tvrzení o Grónsku je pravdivé?
a) v Grónsku nejsou žádná města
b) většina dopravy mezi městy probíhá letadlem nebo lodí
c) Grónsko má hustou síť dálnic (průměrně postaví kolem 20 km dálnic ročně)
d) všechna sídla jsou propojena jačími stezkami

Jaké jsou správné odpovědi? Těžko říct. Tady glóbus nepomůže. Hlavně se nerozčilujte a nepište mi do komentářů nějaké výzvy nebo nějaká opatření. Nejsou dobré!

Autor: Jenda Šilhavý | čtvrtek 22.1.2026 7:07

Jenda Šilhavý

  • Počet článků 202
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1650x
Narodil jsem se jako doktor přírodních věd v rodině strojního inženýra. Dětství jsem strávil doma. Po studiích jsem pracoval v různých zaměstnáních. Nyní si užívám odpočinku a občas něco napíšu. Tak jako mnozí, vydal jsem již mnoho knih. Namátkou Tučňákovy příhody I, Tučňákovy příhody II atd., ale všechny jsou rozebrány, takže nemá cenu je shánět.

S omezenou množinou gramatických pravidel a neomezenou množinou pojmů (vynalézám nová slova) jsem schopen utvořit nekonečné množství vět včetně těch, které nikdo nikdy předtím nenapsal.

Rád přijedu na besedu či čtení, bude-li to podpořeno řízkem nebo koláči s kávou. Čtení probíhá tak, že příchozím jsou rozdány výtisky mého článku, knihy atd., já se posadím a jím, zatímco diváci čtou. Nahlas. Všichni. Najednou.

