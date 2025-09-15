Čůrat ve sprše ano, močit do moře ne?
Jak uvádí hnutí Greenpiss, močení do vodních toků, jezer, moří a oceánů je nejekologičtější variantou močení. Kam se na něj hrabe čůrání ve sprše, které prosazují další ekologičtí aktivisté! Samozřejmě, nesmíte močit v oblastech odběru povrchových vod pro lidskou spotřebu.
Pojďme si to nyní rozebrat. Při čůrání ve sprše stále spotřebováváte vodu (pitnou). Není to úplně tak, že byste při sprchování čůrali jakoby mimochodem. Člověk se potřebuje nějak naštelovat, soustředit, uvolnit – a přitom stále teče voda. Vezměte si třeba takové prostatiky, kolik vody odteče, než se vyčůrají?! Tohle ve vodním toku úplně odpadá. Tok si teče, moře se přelévá ze strany na stranu, a je jim jedno, jak dlouho se v nich budete rochnit, případně močit. Mně osobně taky nedává úplně smysl, jít se sprchovat pokaždé, když potřebujete čůrat. Třeba na návštěvě. Každou hostitelku nebo hostitele poněkud zaskočí, když se budete chtít během návštěvy několikrát osprchovat. A jak se na močení ve sprše dívá ředitel české pobočky hnutí Greenpiss od Máchova jezera, pan Karel Moček? „Heleďte se, je to trendová záležitost, ale za nás bychom mohli doporučit snad jedině močit ve sprše na pláži...“
Ponechme tedy na každém, aby se kriticky selsky zamyslel a rozhodl se, která z uvedených ekologických variant je pro něj přijatelnější. S pozdravem: „Trvale udržitelnému proudu moči zdar!“
Jenda Šilhavý
Žiju v polychlaporii
Polychlaporie znamená soužití jen chlapů, ale ne že by to spolu milostně vztahově táhli tři nebo víc chlapů, žádnej gay spolek, jedná se o takový komunitní soužití většinou starších chlapů, co už vychovali děti.
Jenda Šilhavý
Školáci pana Babiše šikanovali
Čau lidi, já jsem nějakej Jarda Srníček a dělám školníka v tý škole, jak tam šikanovali pana Babiše. Dlouho jsem přemejšlel, jestli mám nějak veřejně vystoupit a říct pravdu, jak to vlastně bylo...
Jenda Šilhavý
Pod stromeček (nejkrásnější) jsem dostal rozvod
Manželka každej rok pořádá soutěž krásy vánočních stromků. A koupí jen vítěze. No a nějak jsme si v tom přestali rozumět.
Jenda Šilhavý
Karel Janeček mě zklamal, nezná macháčka
Vymyslel volební systém D21, oženil se 21.12.2021 ve 12.21, prezidentskou kandidaturu ohlásil 21.1. 2022, ale nezná macháčka, tuto geniálně primitivní hru se dvěma kostkami a nejvyšší možnou kombinací čísel 2 + 1 = macháčkem!
Jenda Šilhavý
Automobilism jest debilism
A planety (rozuměj lidstva) záhuba. Auta nás denně zabíjejí přímo fyzicky i nepřímo zdravotně kvůli emisím. V počtu osob usmrcených v souvislosti s automobilismem je ČR na 152. místě světového žebříčku (ze 180 zemí).
- Počet článků 201
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1655x
S omezenou množinou gramatických pravidel a neomezenou množinou pojmů (vynalézám nová slova) jsem schopen utvořit nekonečné množství vět včetně těch, které nikdo nikdy předtím nenapsal.
Rád přijedu na besedu či čtení, bude-li to podpořeno řízkem nebo koláči s kávou. Čtení probíhá tak, že příchozím jsou rozdány výtisky mého článku, knihy atd., já se posadím a jím, zatímco diváci čtou. Nahlas. Všichni. Najednou.
